"Постоянно кислое лицо": стилист Лисовец раскритиковал путешествующих за границей россиян

Влад Лисовец - известный стилист. Путешествуя по миру, он привык наблюдать за людьми. Намётанный глаз стилиста в толпе безошибочно выделяет соотечественников. И не по тому, как они одеты - Лисовец заявляет, что наши люди всегда ходят с недовольным выражением лица.

Он пытается с ними здороваться, улыбаться, но не получает ответного радушия.