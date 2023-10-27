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"Постоянно кислое лицо": стилист Лисовец раскритиковал путешествующих за границей россиян

"Постоянно кислое лицо": стилист Лисовец раскритиковал путешествующих за границей россиян

Автор:
27 октября 2023 17:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Владислав Лисовец   мода   путешественники   россияне за границей   стилист   шоу бизнес   
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Влад Лисовец считает, что выражение лица соотечественников не зависит от уровня достатка. Мина всегда одинаково недовольная.

Влад Лисовец - известный стилист. Путешествуя по миру, он привык наблюдать за людьми. Намётанный глаз стилиста в толпе безошибочно выделяет соотечественников. И не по тому, как они одеты - Лисовец заявляет, что наши люди всегда ходят с недовольным выражением лица.


Он пытается с ними здороваться, улыбаться, но не получает ответного радушия.

"Веду себя как европейцы, враги наши. Постоянно всем улыбаюсь. Но все на такой кислоте. И мы хотим, чтобы у нас солнце светило. Откуда же оно будет светить? Оно будет светить, если мы будем чаще улыбаться", – удивляется стилист.


А это Лисовец на всех своих фото. Почувствуйте, как говорится, разницу, россияне с кислыми лицами. Стилист - просто образец радости и довольства.

А вообще, у эксперта моды в последнее время накопилось слишком много претензий к россиянам. То лица у них кислые, то культуры недостаёт. Не так давно Лисовец прокатился на поезде и пришёл в ужас от обстановки: мат, пюре с котлетами и полное отсутствие стиля у пассажиров.


Просто удивительно, как этот утончённый человек все еще продолжает жить в "немытой" России. Наверное, тяжело ему, бедняге.

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Метки: Видео   Владислав Лисовец   мода   путешественники   россияне за границей   стилист   шоу бизнес   
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70  комментариев
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56k
zloykoyot 4 часа назад
"Влад Лисовец - известный стилист..." Стесняюсь спросить, КОМУ известный?
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9k
alex9845 6 минут назад
Мнений много,но хочу добавить.Сидел в компании и там девушка с красным дипломом института,не знаю какого, вместо того чтобы как то резать фактами,кругозором, говорила " И чёёёё?" Аж передёрнуло и отхотелось общаться.Как гопник с семками у подъезда.(Просто дискуссия,политика,жизнь и т.д.Но как шло не по её то .....)Как помню с Екатиринбурга была.
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494
ruslan d 6 минут назад
Даже если и так... Вот еще мне надо его спрашивать как по улицам ходить ? Ну и смех без причины , признак дурачины ... Как и улыбка мне кажется , хотя решать каждому как ходить на людях.
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10k
Фомич 6 минут назад
Хоспади, зачем ему такие мучения выпали?! Может запретить ему выезд из Москвы? Еще одна поездка и лишится народ знаменитого стилиста и что тогда? Даже представить страшно...
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25k
Мечислав Полчаса назад
Забыли мнение какого-то п.и,дора спросить... иди очко разрабатывай маня
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415
AlexWoyz 37 минут назад
как увидят Лисовца,
так улыбки все с лица.
хочется ударить этого пидро-молодца..
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1k
Grandelo 41 минуту назад
Если повнимательней слушать, то речь идет о кислых лицах соотечественников не всегда, а когда встречаются наши соотечественники за границей. Наоборот, когда иностранцы встречают за границей соотечественников, то всегда приветствуют доброжелательно друг друга, часто с улыбкой (нравится нам это, или нет, но это действительно так).
Вот он и пытается, по-примеру иностраннцев, тоже улыбаться и приветствовать своих за рубежом, но напрасно...
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16k
Vital Idol 48 минут назад
у меня жена над ним в инсте потешается! нарядится как бомж и преподносит как фэшн-профэшн! ну, а про обилие мата он прав, к сожалению...
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1k
олег 52 минуты назад
пусть идёт к васильеву.это пи ...здёжь про улыбчивых не наших.
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14k
Ничоси 55 минут назад
Ноздри ему "раздраконили" когда в нос ипали?
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461
0ptimist Час назад
Это каким же муднем нужно быть, чтобы оскорбить пюре с котлеткой?
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1k
Татьяна Баженова Час назад
На себя пусть посмотрит, там не просто кислая, а вообще как будто ложку г.... съел.
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14k
Ничоси Час назад
Кто этот кидор?
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 2 часа назад
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847
Александр 2 часа назад
Если постоянно улыбаешься, то ты либо дурачок, либо лицемер конченный. Это выражение эмоции.
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1k
Vas_26 2 часа назад
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415
AlexWoyz Vas_26 Полчаса назад
говно-стих.
поэт уже стух и стих?
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600
В В П 2 часа назад
Я не грустный. Я трезвый.
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59k
Олег 2 часа назад
если я не бухой и укуренный, то с какого мне ходить и улыбаться? Я не пидр чтоб искать себе подобных. Я когда надо, то моей улыбкой можно небольшой город осветить
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8k
Invertor 2 часа назад
Влад Лисовец - известный стилист. Путешествуя по миру, он привык наблюдать за людьми...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Парикмахер.... Стилист....

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971
Gigantes 2 часа назад
Влад Лисовец - мда, она уже не та...)))
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2k
КАКАнгел 3 часа назад
Да у меня кислое хлебало всегда- стоит только расслабится и отпустить ситуацию и вот она СУДЬБА /Карма !! там где ты считаешь что все будет нормально - там то она и ударит. И кидают , обворовывают и наЁ -ют как раз люди с солнечными хлебалами . Примет . прилет в Египет. долетел , прошел таможню, ну что может быть не так , не первый и не второй раз - примерный процесс знаю- можно расслабиться- хрен бы там - 3 часа ждал номер , ночь на дворе , смотрю номер, чисто, душ исправный , телевизор, унитаз работает - ну вроде всё ??? с утра обнаруживаю что нет балкона - называется расслабился , решил что все нормально - карма найдет где тебя приложить мордой об стол.
Так что мы не с кислым хлебалом- мы готовы к удару судьбы .
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