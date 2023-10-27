"Постоянно кислое лицо": стилист Лисовец раскритиковал путешествующих за границей россиян

Влад Лисовец считает, что выражение лица соотечественников не зависит от уровня достатка. Мина всегда одинаково недовольная.
Влад Лисовец - известный стилист. Путешествуя по миру, он привык наблюдать за людьми. Намётанный глаз стилиста в толпе безошибочно выделяет соотечественников. И не по тому, как они одеты - Лисовец заявляет, что наши люди всегда ходят с недовольным выражением лица.
Он пытается с ними здороваться, улыбаться, но не получает ответного радушия.
"Веду себя как европейцы, враги наши. Постоянно всем улыбаюсь. Но все на такой кислоте. И мы хотим, чтобы у нас солнце светило. Откуда же оно будет светить? Оно будет светить, если мы будем чаще улыбаться", – удивляется стилист.
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А это Лисовец на всех своих фото. Почувствуйте, как говорится, разницу, россияне с кислыми лицами. Стилист - просто образец радости и довольства.
А вообще, у эксперта моды в последнее время накопилось слишком много претензий к россиянам. То лица у них кислые, то культуры недостаёт. Не так давно Лисовец прокатился на поезде и пришёл в ужас от обстановки: мат, пюре с котлетами и полное отсутствие стиля у пассажиров.
Просто удивительно, как этот утончённый человек все еще продолжает жить в "немытой" России. Наверное, тяжело ему, бедняге.
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так улыбки все с лица.
хочется ударить этого пидро-молодца..
Вот он и пытается, по-примеру иностраннцев, тоже улыбаться и приветствовать своих за рубежом, но напрасно...
поэт уже стух и стих?
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Парикмахер.... Стилист....
Так что мы не с кислым хлебалом- мы готовы к удару судьбы .