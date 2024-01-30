"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев

Вегетарианская диета подходит далеко не всем. Многие из тех, кто отказался от животных белков, страдают низким содержанием в крови гемоглобина, различных витаминов и гормонов. Чтобы вовремя скорректировать питание некоторые вегетарианцы регулярно проходят диспансеризацию.

Эта пара интернет-пользователей тоже решила сдать анализы и поделилась результатами в соцсети.