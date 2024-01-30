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"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев

"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев

Автор:
30 января 2024 13:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   анализы   вегетарианство   вегетарианцы   комментарии   троллинг   
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Спор между мясоедами и вегетарианцами не утихнет никогда. Сторонники питания овощами и фруктами решили пройти медобследование, чтобы узнать о состоянии своего организма. Видеоотчёт опубликовали в соцсети - и понеслось...

Вегетарианская диета подходит далеко не всем. Многие из тех, кто отказался от животных белков, страдают низким содержанием в крови гемоглобина, различных витаминов и гормонов. Чтобы вовремя скорректировать питание некоторые вегетарианцы регулярно проходят диспансеризацию.


Эта пара интернет-пользователей тоже решила сдать анализы и поделилась результатами в соцсети.

Комментаторы вошли в чат и началось веселье...




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Метки: Видео   анализы   вегетарианство   вегетарианцы   комментарии   троллинг   
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13  комментариев
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1k
Эрик 43 минуты назад
Везде есть свои "плюсы".
При "зомбиапокалипсисе", их не съедят.
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30k
Aqueronte Минуту назад
Это лучшая реклама мясоедения, они оба выглядят так как будто упадут в обморок.
И результаты анализов они не показали, только железо, нажрались витаминов с железом или гранат съели перед анализами.
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23k
BiZ 3 минуты назад
свет еще горел, но дома уже никого не было..
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12k
Том Сойер 18 минут назад
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12k
Б.Касторский 21 минуту назад
Вегетарианство тоже должно быть разумным. В целом что плохого в отказе от мяса? Личный выбор. Но главное учесть, что мясо простейший способ получения витаминов и прочего важного для жизни. Вот уже и ученые говорят, что гладиаторы были (не все) вегетарианцами. Сомневаюсь, что они были такими доходягами.
И главное в вегитарианстве, что они редко могут преодолеть, так это научить жить остальных. А вот это раздражает больше всего. Я слабо представляю что меня может сподвигнуть отказаться от мяса. Я овощи то есть не могу, фрукты не люблю. А мясо это мясо.
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176
ruslan d Полчаса назад
Ой , да если они никому мозг не выносят , пусть жрут как хотят.
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3k
Илья 41 минуту назад
Это тупиковая ветвь эволюции , не трогайте их они сами вымрут .
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3k
Игорь 44 минуты назад
как говорил дед Щукарь - жить-то еще можно, а вот размножаться уже не хочется. ))
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