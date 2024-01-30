"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев

Спор между мясоедами и вегетарианцами не утихнет никогда. Сторонники питания овощами и фруктами решили пройти медобследование, чтобы узнать о состоянии своего организма. Видеоотчёт опубликовали в соцсети - и понеслось...
Вегетарианская диета подходит далеко не всем. Многие из тех, кто отказался от животных белков, страдают низким содержанием в крови гемоглобина, различных витаминов и гормонов. Чтобы вовремя скорректировать питание некоторые вегетарианцы регулярно проходят диспансеризацию.
Эта пара интернет-пользователей тоже решила сдать анализы и поделилась результатами в соцсети.
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Комментаторы вошли в чат и началось веселье...
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При "зомбиапокалипсисе", их не съедят.
И результаты анализов они не показали, только железо, нажрались витаминов с железом или гранат съели перед анализами.
И главное в вегитарианстве, что они редко могут преодолеть, так это научить жить остальных. А вот это раздражает больше всего. Я слабо представляю что меня может сподвигнуть отказаться от мяса. Я овощи то есть не могу, фрукты не люблю. А мясо это мясо.
Сразу вспомнился советский анекдот.
В мире неурожай кофе. Учёные читают лекции о вреде кофе.
В мире переурожай кофе. Учёные читают лекции о пользе кофе.