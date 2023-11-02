Импортозамещение: блогер купил билет на концерт певицы Адель в Москве, а получил скучное шоу и песни с экрана

Блогер отдал за один билет 3800 руб. А еще в зале были люди, заплатившие за столик 18 000 рублей на человека - их безэмоциональные лица попали на камеру Хоконова. Интересно, кто-то из них тоже попался на ту же самую удочку, что и Хоконов или люди реально хотели поприсутствовать на шоу с не самым качественным звуком?

По словам блогера, многие зрители ушли с концерта, не дожидаясь его окончания.

В соцсетях организаторам шоу предложили не останавливаться на достигнутом и устроить концерт с "голограммой" Адель. "Могли бы синтезировать голос и внешность певицы, чтобы она периодически обращалась к залу, да еще и на русском языке! Вот это было бы что-то свеженькое, интересное", - заметили в Телеграм-канале "Метаверсошная".