Импортозамещение: блогер купил билет на концерт певицы Адель в Москве, а получил скучное шоу и песни с экрана

Неужели он рассчитывал увидеть Адель, купив билет за 3800р?
Блогер Алим Хоконов рассказал, как его «кинули» с концертом Adele Show Original Digitial Voice в Москве. Мужчина увидел афишу и немедленно купил билет на шоу.Предвкушая незабываемое зрелище, он хотел запомнить каждое мгновение.
Хоконова привлекла афиша с изображением всемирно известной певицы на переднем плане и крупной надписью «Adele». Снимать происходящее блогер начал еще до мероприятия, и в тот момент он не догадывался, что сама обладательница "Грэмми" не участвует в шоу.
Вместо Адели на сцену вышли две солистки, а выступление артистки транслировалась на экране. Тогда-то Хоконов понял, что его смутило при покупке билетов на шоу: "вроде такая певица офигенная, и место мероприятия шоссе Энтузиастов".
Блогер отдал за один билет 3800 руб. А еще в зале были люди, заплатившие за столик 18 000 рублей на человека - их безэмоциональные лица попали на камеру Хоконова. Интересно, кто-то из них тоже попался на ту же самую удочку, что и Хоконов или люди реально хотели поприсутствовать на шоу с не самым качественным звуком?
По словам блогера, многие зрители ушли с концерта, не дожидаясь его окончания.
В соцсетях организаторам шоу предложили не останавливаться на достигнутом и устроить концерт с "голограммой" Адель. "Могли бы синтезировать голос и внешность певицы, чтобы она периодически обращалась к залу, да еще и на русском языке! Вот это было бы что-то свеженькое, интересное", - заметили в Телеграм-канале "Метаверсошная".
Мораль: было бы неплохо читать написанное мелкими буквами. На афише с Адель, к примеру, было указано что это мультимедийное шоу с оригинальным цифровым голосом певицы, что уже должно наталкивает на размышления. Да и цена за билет, не считая места проведения концерта - не для звезды мирового уровня.
А мысль с голограммой интересная. Главное, афишу состряпать красивую - и народ пойдёт.
Источник:
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А про пиратство, это ещё надо доказать, может Адель сам распродаёт права на такие вот "концерты".
"О событии
29 октября 2023 года в МТС Live Холл в Москве состоится шоу «Adele original digital voice show» с симфоническим оркестром. Концерт позволит зрителям окунуться в атмосферу, которую создает Адель на своих выступлениях. Благодаря использованию передовых цифровых технологий, теперь можно насладиться настоящим голосом этой знаменитой певицы, словно бы она выступает прямо перед вами. Особенно впечатляет то, что ее выступления дополняются симфоническим оркестром, с тщательно проработанными аранжировками." https://www.kp.ru/afisha/msk/konczerty/konczert-adele-show-original-digitial-voice-with-symphonic-orchestra-v-moskve-29-oktyabrya-2023/https://www.kp.ru/afisha/msk/konczerty/konczert-adele-show-original-digitial-voice-with-symphonic-orchestra-v-moskve-29-oktyabrya-2023/