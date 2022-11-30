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Размером с собаку: как выглядит самый большой кролик планеты

Размером с собаку: как выглядит самый большой кролик планеты

Автор:
30 ноября 2022 09:10
Сообщество : Животные
Метки: Размер   большой   в мире   гигант   животные   забавно   кролик   фото   
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Кролики-гиганты на самом деле существуют!

Мы привыкли, что кролики обычно небольших размеров, немного пугливые и очень осторожные. Но фландры не такие: они могут быть чудесными компаньонами, могут активно бегать по дому, а своими размерами легко переплюнут некоторых собак. Да-да, эти гиганты точно больше йорков, мальтийских болонок, чихуахуа и прочих мелких пород. Но при всем этом они послушные, спокойные и терпеливые, их часто заводят в качестве домашних животных.

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Фландры также известны как бельгийские великаны. Вывели их в бельгийском регионе Фландрия еще в XVI веке. Как они появились, до сих пор остается загадкой: возможно, среди их предков были патагонские кролики, которых завезли из Южной Америки. Также на территории Бельгии и Франции разводили когда-то крупных фламандских кроликов, однако эта порода исчезла: возможно, во фландрах течет их кровь. В любом случае они переросли своих предположительных предков: фламандские кролики весили около 4 кг и всегда считались довольно крупными особями. Фландры же обычно в 2,5 раза больше, но есть и исключительные гиганты: так, самый большой кролик весит 22 кг, а в длину достигает 1,3 метра.

Конечно, эту породу изначально разводили из-за мяса и меха, а известной она стала лишь в начале ХХ века, когда появилась мода на сельскохозяйственные выставки. За столетие фландров стали разводить в разных странах, а еще к ним изменилось отношение: теперь их часто заводят в качестве питомцев.

Так почему же фландры — это идеальные кролики для дома? Они спокойны, очень терпеливы и при правильном воспитании легко уживаются даже с малышами. Ну и представьте, каково это иметь дома такого мягкого пушистого гиганта, который спокойно жует морковку в углу вашего дома или сада? Правда, из-за размеров фландрам нужно гораздо больше пространства, чем обычным кроликам, а также еды.

Фландры из-за своих размеров очень популярны у заводчиков: благодаря их плодовитости появилось много новых пород. Кстати, именно фландры — предки серых великанов, крупных кроликов, которых разводят в России и странах СНГ. В Советском Союзе пытались разводить и фландров, однако они не прижились из-за климата.

Но, пожалуй, самый интересный потомок этих великанов — бельгийский заяц. Над этой породой очень старались заводчики: они хотели, чтобы домашний кролик выглядел как заяц. У них, собственно, получилось: этого ушастого легко спутать с зайцем.

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Метки: Размер   большой   в мире   гигант   животные   забавно   кролик   фото   
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2  комментария
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babuby Полчаса назад
Кроль Артур!
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vitenok Полчаса назад
Фотки с гигантскими кроликами на руках фейковые.
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