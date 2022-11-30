Размером с собаку: как выглядит самый большой кролик планеты

Фландры также известны как бельгийские великаны. Вывели их в бельгийском регионе Фландрия еще в XVI веке. Как они появились, до сих пор остается загадкой: возможно, среди их предков были патагонские кролики, которых завезли из Южной Америки. Также на территории Бельгии и Франции разводили когда-то крупных фламандских кроликов, однако эта порода исчезла: возможно, во фландрах течет их кровь. В любом случае они переросли своих предположительных предков: фламандские кролики весили около 4 кг и всегда считались довольно крупными особями. Фландры же обычно в 2,5 раза больше, но есть и исключительные гиганты: так, самый большой кролик весит 22 кг, а в длину достигает 1,3 метра.