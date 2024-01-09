15 реально существующих крошечных домов из разных стран мира, в которых живут люди

Многие люди мечтают об огромном многоэтажном доме с несколькими ванными комнатами и балконом, выходящим в сад. Но далеко не для всех размер имеет значение. Иногда маленькие дома продуманы их хозяевами настолько хорошо, что в них помещается всё что нужно и даже больше.