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15 реально существующих крошечных домов из разных стран мира, в которых живут люди

15 реально существующих крошечных домов из разных стран мира, в которых живут люди

Автор:
09 января 2024 09:12
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Размер   в мире   дома   забавно   крошечные дома   удивительно   фото   
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Многие люди мечтают об огромном многоэтажном доме с несколькими ванными комнатами и балконом, выходящим в сад. Но далеко не для всех размер имеет значение. Иногда маленькие дома продуманы их хозяевами настолько хорошо, что в них помещается всё что нужно и даже больше.

Владельцы таких сооружений нисколько не стесняются их размеров и с гордостью выставляют фото строений в интернет, доказывая истинный смысл фразы: «Мой дом моя крепость» (пусть и маленькая).


Миниатюрный дом, построенный архитектором Ренцо Пиано, Германия

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Дом построен из деревянных и алюминиевых панелей. Он снабжён системой очищения воды, электричеством, резервуаром для дождевой воды, биологическим туалетом и системой вентиляции.


Мини-дом с геометрическим дизайном, США


Уникальный крошечный дом на дереве, Канада


Уютный мини-дом, Эстония


Главная фишка этого дома заключается в том, что его можно разобрать по частям и собрать на новом месте.


Горный домик, находящийся на высоте 2080 метров над уровнем моря, Словения

Домиком могут бесплатно воспользоваться приезжие альпинисты. В нём легко одновременно разместятся 6-8 человек.


Миниатюрный дом из покрышек, Англия


Плавающий домик, Занзибар


Самый крошечный дом в Англии

Эта скромное, но удивительное сооружение было построено ещё в 16 веке. До 1900 года здесь проживали люди, занимавшиеся рыбным промыслом.


Минималистичный райский уголок, Германия

Коттедж состоит из двух этажей с обеденной зоной внизу и жилой зоной наверху, а также кроватью между двумя этажами.


Вероятно, самый крошечный дом в мире, США

Это до абсурда маленькое сооружение площадью всего 2м² было спроектировано архитектором Джеффом Смитом, который вдохновился сообществом любителей крошечных домов.


Деревянный дом на колёсах, США, штат Вашингтон

Этот чудо-дом построен на базе обыкновенного автомобильного прицепа. Его площадь составляет всего 7,8 м².


Дом в пустыне, США, штат Колорадо

Площадь этого дома составляет всего 11,5 м². Однако в нём умудрились уместить кухню, ванную, кухонный стол и шкаф.


Передвижной мини-дом, Китай

Этот удивительный дом можно перевозить на трёхколёсном велосипеде без особых усилий. В любом момент вы сможете переехать, куда угодно. Вся мебель внутри дома трансформируется и удобно складывается.


Дом с необычной крышей, Япония


Архитектор Такеши Хосака очень хотел обзавестись собственным домом. Однако из-за большой стоимости земли в Токио он смог позволить себе лишь небольшой участок. Эта неприятность не смогла заставить Такеши отказаться от своей мечты. Он построил маленький дом и оснастил его всем необходимым. Внутри есть кухня, кровать, ванна и небольшая рабочая зона.

Самый маленький дом в Канаде

Этот милый малыш был построен ещё в 1927 году человеком по имени Артур Виден, который умудрился прожить в нём целых 26 лет. В доме есть гостиная, кухня, спальня и даже небольшой подвал.

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Метки: Размер   в мире   дома   забавно   крошечные дома   удивительно   фото   
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