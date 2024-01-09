15 реально существующих крошечных домов из разных стран мира, в которых живут люди

Многие люди мечтают об огромном многоэтажном доме с несколькими ванными комнатами и балконом, выходящим в сад. Но далеко не для всех размер имеет значение. Иногда маленькие дома продуманы их хозяевами настолько хорошо, что в них помещается всё что нужно и даже больше.
Владельцы таких сооружений нисколько не стесняются их размеров и с гордостью выставляют фото строений в интернет, доказывая истинный смысл фразы: «Мой дом моя крепость» (пусть и маленькая).
Миниатюрный дом, построенный архитектором Ренцо Пиано, Германия
Дом построен из деревянных и алюминиевых панелей. Он снабжён системой очищения воды, электричеством, резервуаром для дождевой воды, биологическим туалетом и системой вентиляции.
Мини-дом с геометрическим дизайном, США
Уникальный крошечный дом на дереве, Канада
Уютный мини-дом, Эстония
Главная фишка этого дома заключается в том, что его можно разобрать по частям и собрать на новом месте.
Горный домик, находящийся на высоте 2080 метров над уровнем моря, Словения
Домиком могут бесплатно воспользоваться приезжие альпинисты. В нём легко одновременно разместятся 6-8 человек.
Миниатюрный дом из покрышек, Англия
Плавающий домик, Занзибар
Самый крошечный дом в Англии
Эта скромное, но удивительное сооружение было построено ещё в 16 веке. До 1900 года здесь проживали люди, занимавшиеся рыбным промыслом.
Минималистичный райский уголок, Германия
Коттедж состоит из двух этажей с обеденной зоной внизу и жилой зоной наверху, а также кроватью между двумя этажами.
Вероятно, самый крошечный дом в мире, США
Это до абсурда маленькое сооружение площадью всего 2м² было спроектировано архитектором Джеффом Смитом, который вдохновился сообществом любителей крошечных домов.
Деревянный дом на колёсах, США, штат Вашингтон
Этот чудо-дом построен на базе обыкновенного автомобильного прицепа. Его площадь составляет всего 7,8 м².
Дом в пустыне, США, штат Колорадо
Площадь этого дома составляет всего 11,5 м². Однако в нём умудрились уместить кухню, ванную, кухонный стол и шкаф.
Передвижной мини-дом, Китай
Этот удивительный дом можно перевозить на трёхколёсном велосипеде без особых усилий. В любом момент вы сможете переехать, куда угодно. Вся мебель внутри дома трансформируется и удобно складывается.
Дом с необычной крышей, Япония
Архитектор Такеши Хосака очень хотел обзавестись собственным домом. Однако из-за большой стоимости земли в Токио он смог позволить себе лишь небольшой участок. Эта неприятность не смогла заставить Такеши отказаться от своей мечты. Он построил маленький дом и оснастил его всем необходимым. Внутри есть кухня, кровать, ванна и небольшая рабочая зона.
Самый маленький дом в Канаде
Этот милый малыш был построен ещё в 1927 году человеком по имени Артур Виден, который умудрился прожить в нём целых 26 лет. В доме есть гостиная, кухня, спальня и даже небольшой подвал.
Источник:
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