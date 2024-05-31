Можно напоить 1500 человек: на продажу выставили самую большую в мире бутылку водки

Предыдущим рекордсменом была польская водка марки Chopin, которая содержала 200 литров. Удостоенная награды бутылка Au Viodka создана полностью в масштабе и изготовлена из тех же материалов, что и стандартная бутылка объемом 700 мл.

По словам Au Vodka, тот, кто приобретет бутылку, может пить алкоголь из нее порционно ежедневно в течение 28 лет и все равно не допить, или устроить одну безумную вечеринку.

Медики говорят, что для опьянения среднестатистического человека нужны четыре рюмки водки. Учитывая, что американская порция составляет 44 мл, это означает, что бутылка может "удовлетворить" более 1500 человек.

Компания Au Vodka утверждает, что "несколько" известных имен заинтересованы в том, чтобы приобрести бутылку. Сейчас она выставлена в аэропорту и останется там до конца июня, когда ее изымут и выставят на продажу.