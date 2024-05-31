Можно напоить 1500 человек: на продажу выставили самую большую в мире бутылку водки

Предыдущим рекордсменом была польская водка марки Chopin, которая содержала 200 литров. Бутылка Au Vodka весит 300 кг и вмещает колоссальные 259 литров выпивки премиум-класса.
В беспошлинной торговле в Великобритании продадут самую большую в мире бутылку водки, от которой могут опьянеть 1500 человек. Она содержит 250 литров алкоголя.
Бутылка высотой более 2 метров, ее установили в аэропорту Станстед. Бутылку с водкой изготовила компания Au Vodka. Емкость весит 300 кг и вмещает 259 литров алкоголя премиум-класса. Бутылка водки стала новым рекордсменом Книги рекордов Гиннеса, официально названный самой большой бутылкой водки в мире.
Предыдущим рекордсменом была польская водка марки Chopin, которая содержала 200 литров. Удостоенная награды бутылка Au Viodka создана полностью в масштабе и изготовлена из тех же материалов, что и стандартная бутылка объемом 700 мл.
По словам Au Vodka, тот, кто приобретет бутылку, может пить алкоголь из нее порционно ежедневно в течение 28 лет и все равно не допить, или устроить одну безумную вечеринку.
Медики говорят, что для опьянения среднестатистического человека нужны четыре рюмки водки. Учитывая, что американская порция составляет 44 мл, это означает, что бутылка может "удовлетворить" более 1500 человек.
Компания Au Vodka утверждает, что "несколько" известных имен заинтересованы в том, чтобы приобрести бутылку. Сейчас она выставлена в аэропорту и останется там до конца июня, когда ее изымут и выставят на продажу.
Источник:
- Объясни свою огромность: 15 самых обычных предметов, поражающих своим впечатляющим размером
- 15 реально существующих крошечных домов из разных стран мира, в которых живут люди
- От гигантских гнезд до огромных кактусов: 14 фото, которые демонстрируют размер вещей
- 14 раз люди были поражены размером чего-либо
- 19 гигантских пищевых продуктов, которыми наешься, только посмотрев на них