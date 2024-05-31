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Можно напоить 1500 человек: на продажу выставили самую большую в мире бутылку водки

Можно напоить 1500 человек: на продажу выставили самую большую в мире бутылку водки

Автор:
31 мая 2024 09:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бутылка   Размер   алкоголь   в мире   водка   удивительно   фото   
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Предыдущим рекордсменом была польская водка марки Chopin, которая содержала 200 литров. Бутылка Au Vodka весит 300 кг и вмещает колоссальные 259 литров выпивки премиум-класса.

В беспошлинной торговле в Великобритании продадут самую большую в мире бутылку водки, от которой могут опьянеть 1500 человек. Она содержит 250 литров алкоголя.


Бутылка высотой более 2 метров, ее установили в аэропорту Станстед. Бутылку с водкой изготовила компания Au Vodka. Емкость весит 300 кг и вмещает 259 литров алкоголя премиум-класса. Бутылка водки стала новым рекордсменом Книги рекордов Гиннеса, официально названный самой большой бутылкой водки в мире.

Предыдущим рекордсменом была польская водка марки Chopin, которая содержала 200 литров. Удостоенная награды бутылка Au Viodka создана полностью в масштабе и изготовлена из тех же материалов, что и стандартная бутылка объемом 700 мл.


По словам Au Vodka, тот, кто приобретет бутылку, может пить алкоголь из нее порционно ежедневно в течение 28 лет и все равно не допить, или устроить одну безумную вечеринку.


Медики говорят, что для опьянения среднестатистического человека нужны четыре рюмки водки. Учитывая, что американская порция составляет 44 мл, это означает, что бутылка может "удовлетворить" более 1500 человек.


Компания Au Vodka утверждает, что "несколько" известных имен заинтересованы в том, чтобы приобрести бутылку. Сейчас она выставлена в аэропорту и останется там до конца июня, когда ее изымут и выставят на продажу.

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Метки: Бутылка   Размер   алкоголь   в мире   водка   удивительно   фото   
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11  комментариев
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79k
Viktor Час назад
Напоить 1500 человек 259-ю литрами, это же 170 мл на рыло, насмешили! Разве что детсадовцев поить.
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43k
Сергей 21 минуту назад
Не напоить, а дать понюхать !
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11k
Олегbl4 21 минуту назад
Это где же такой огурец на закусь взять?
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3k
Старожил Полчаса назад
Что там пить такой ораве, курам на смех

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5k
Дмитрий Круглов 40 минут назад
Можно отравить 1500 человек
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13k
Марсианин 41 минуту назад
Ну возьму я на троих эту бутылку. А когда нам не хватит, я за второй куда побегу? Второй же такой нет?
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514
jeka 46 минут назад
Осталось решить всего пару вопросов. Где прикупить морозильную камеру для бутылочки?
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3k
Станнис 48 минут назад
1500 человек? вы серьезно? дайте ее дюжине рыбаков, так они еще засветло за второй побегут
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22k
Robin Hood Час назад
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Anarasius
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