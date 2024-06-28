Самая странная индийская еда

Тайцы жарят тараканов, а японцы едят скисшие бобы? Думаю, Индия тоже хочет вступить в гонку максимально странной экзотической для нас еды. При этом нельзя сказать, что индийская экзотика – это чистой воды вегетарианство. Мясо там тоже поесть не дураки, главное – чье.
Это необычное довольно популярное блюдо в Чаттисгархе. Там очень распространены красные муравьи, настолько, что хоть ложкой ешь.
В отместку за то, что те портят дома и кусают людей, местные стали с энтузиазмом их есть.
Красный муравьиный соус готовится из муравьев и их яиц. Красные муравьи производят чистейшую форму муравьиной кислоты, которая придает чатни острый и острый вкус. На самом деле довольно хорошая приправа к блюду, и довольно терпимого вкуса, не сильно экзотичная. Из всех форм поедания жуков – самый конвенциональный способ.
По названию вы никогда не сможете угадать состав блюда, если не спросите лично. Эри Полу готовится из шелковой куколки. Шелкопряда, оставшегося после извлечения шелка, собирают и готовят (привет, Корея).
Кокон кипятят в горячей воде, чтобы удалить шелк из шелковой куколки. То есть он уже наполовину вареный, потом не выбрасывать же ее. И вот эту вареную куколку отправляют на кухню, где приправляют традиционными ассамскими травами и специями.
Для гурманов куколок подают с копчеными побегами бамбука. У них довольно нежная «шелковая» текстура и невероятная мягкость, потому это довольно приятное блюдо.
Нет, это не украденный у французов рецепт! Лягушек тут ели веками, особенно когда голод. Тем более индийская лягушка-бык неслабых таких размеров.
Тут любят делать лягушек в панировке, чем-то похоже на крылышки из фаст-фуда.
Удивительно, так берегут коров, но едят собачье мясо, вокруг которого разгораются целые войны в Корее. Тем временем в Индии в Нагаленде и Мизораме тушат и варят бульоны на собачьем мясе, просто не делают из этого туристический скандал.
Варят собак для своего удовольствия.
Хориса
Вегетарианское блюдо, которое всем по карману. По сути хориса – это побеги бамбука, которые ферментируют и смешивают с солью, чили и маслом. Острая пряная зелень, на вкус, как многие блюда в Индии – очень пряно.
На самом деле неплохая закуска, но как и многая такая еда – абсолютно не сытная. Так, побаловаться.
К сожалению, я мало пробовала аутентичной индийской еды, хотя бывала в Индии. Из соображений гигиенической безопасности, чтобы не провести с пищевым отравлением всю драгоценную поездку. Но вы и сами прекрасно видели ролики про гигиену уличных торговцев. Внутри кафе за закрытыми дверьми тоже не сильно отличается взгляд на чистоту.
Так что очень хочется многое попробовать, но всегда с этим рука об руку идет не просто риск, что вкус не понравится. А вы рисковали пробовать аутентичные индийские, а не приготовленные нашими поварами индийские блюда?
Источник:
- Почему в Индии не едят мясо
- Жуй, пока горит! Индийская тлеющая закуска
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- 25 самых вкусных блюд в мире, от которых без ума обычные едоки и придирчивые гурманы
- Как в Индии и Азии могут постоянно есть такие острые блюда
Стебли молодого бамбука - тоже бы не отказался попробовать.
Но употреблять в пищу собак, наших братьев меньших, ну уж извольте! Ни за что!