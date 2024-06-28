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Самая странная индийская еда

Самая странная индийская еда

Автор:
28 июня 2024 09:54
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Индия   в мире   индийская еда   пища   фото   
1453
9

Тайцы жарят тараканов, а японцы едят скисшие бобы? Думаю, Индия тоже хочет вступить в гонку максимально странной экзотической для нас еды. При этом нельзя сказать, что индийская экзотика – это чистой воды вегетарианство. Мясо там тоже поесть не дураки, главное – чье.

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Это необычное довольно популярное блюдо в Чаттисгархе. Там очень распространены красные муравьи, настолько, что хоть ложкой ешь.

В отместку за то, что те портят дома и кусают людей, местные стали с энтузиазмом их есть.

Красный муравьиный соус готовится из муравьев и их яиц. Красные муравьи производят чистейшую форму муравьиной кислоты, которая придает чатни острый и острый вкус. На самом деле довольно хорошая приправа к блюду, и довольно терпимого вкуса, не сильно экзотичная. Из всех форм поедания жуков – самый конвенциональный способ.

По названию вы никогда не сможете угадать состав блюда, если не спросите лично. Эри Полу готовится из шелковой куколки. Шелкопряда, оставшегося после извлечения шелка, собирают и готовят (привет, Корея).

Кокон кипятят в горячей воде, чтобы удалить шелк из шелковой куколки. То есть он уже наполовину вареный, потом не выбрасывать же ее. И вот эту вареную куколку отправляют на кухню, где приправляют традиционными ассамскими травами и специями.

Для гурманов куколок подают с копчеными побегами бамбука. У них довольно нежная «шелковая» текстура и невероятная мягкость, потому это довольно приятное блюдо.

Нет, это не украденный у французов рецепт! Лягушек тут ели веками, особенно когда голод. Тем более индийская лягушка-бык неслабых таких размеров.

Тут любят делать лягушек в панировке, чем-то похоже на крылышки из фаст-фуда.

Удивительно, так берегут коров, но едят собачье мясо, вокруг которого разгораются целые войны в Корее. Тем временем в Индии в Нагаленде и Мизораме тушат и варят бульоны на собачьем мясе, просто не делают из этого туристический скандал.

Варят собак для своего удовольствия.

Хориса

Вегетарианское блюдо, которое всем по карману. По сути хориса – это побеги бамбука, которые ферментируют и смешивают с солью, чили и маслом. Острая пряная зелень, на вкус, как многие блюда в Индии – очень пряно.

На самом деле неплохая закуска, но как и многая такая еда – абсолютно не сытная. Так, побаловаться.

К сожалению, я мало пробовала аутентичной индийской еды, хотя бывала в Индии. Из соображений гигиенической безопасности, чтобы не провести с пищевым отравлением всю драгоценную поездку. Но вы и сами прекрасно видели ролики про гигиену уличных торговцев. Внутри кафе за закрытыми дверьми тоже не сильно отличается взгляд на чистоту.

Так что очень хочется многое попробовать, но всегда с этим рука об руку идет не просто риск, что вкус не понравится. А вы рисковали пробовать аутентичные индийские, а не приготовленные нашими поварами индийские блюда?

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Метки: Еда   Индия   в мире   индийская еда   пища   фото   
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5  комментариев
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436
Самуил Маршак Час назад
Куколки шелкопряда - вполне прилично смотрятся. И на вкус, думаю, ничего.
Стебли молодого бамбука - тоже бы не отказался попробовать.
Но употреблять в пищу собак, наших братьев меньших, ну уж извольте! Ни за что!
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511
Дмитрий Байков Полчаса назад
блевотина...
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8k
rutt Полчаса назад
А вы индусам холодец покажите, тоже знатно офигеют
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8k
Евгений Д 44 минуты назад
Для не индусов- В индии главная проблема не с видом блюд а с чистотой их приготовления
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32k
Serg2001 Час назад
Блин! Зря прочитал... Всё такое вкусное. Аппетит разыгрался, а до обеда еще далеко...
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2427 постов (2384 в горячем)

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