18 случаев, когда люди столкнулись с реальной едой великанов, съесть которую — настоящий вызов

Давайте посмотрим любопытные фото гигантской еды, которая заставила людей получить непередаваемые эмоции.
Порой, сталкиваясь с большими или даже гигантскими продуктами питания, люди испытывают не только сильное удивление, но и настоящий восторг. Как же тут не восхититься, если такие съедобные экземпляры можно встретить далеко не каждый день? Огромные пирожки, десерты, пиццы нередко становятся объектом внимания в социальных сетях и СМИ. Рестораны и кафе иногда предлагают клиентам возможность отведать блюда необычного размера, чтобы они могли получить двойную порцию приятных впечатлений. А некоторые фермеры и садоводы специально стремятся вырастить гигантские фрукты и овощи, чтобы продемонстрировать своё мастерство и покорить своей уникальностью. Они также нередко оказываются в центре общественного внимания.
Если соединить эту колбасу и вышеупомянутый багет, получится просто потрясающий и очень сытный бутерброд, которым наверняка получится накормить несколько десятков человек.
Интересно, как выглядит дерево, на котором рос этот плод? Оно должно быть очень и очень мощным.
Это шарики, приготовленные из семян кунжута. Их жарят во фритюре, из-за чего они увеличиваются до невероятных размеров.
Перед вами сыр для изготовления которого требуется не менее 150 литров молока. Наверное, в качестве помощника продавцам придётся нанимать гиганта для того, чтобы его переворачивать и доставлять покупателям.
Кстати, их называют баозцы. И готовятся они исключительно на пару.
Источник:
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Из 150 литров молока получится всего 10-15 кг сыра. Здесь я думаю 600-1000 литров.
А вообще, сразу вспомнилось акционерное общество гигантских растений из Незнайки на Луне