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18 случаев, когда люди столкнулись с реальной едой великанов, съесть которую — настоящий вызов

18 случаев, когда люди столкнулись с реальной едой великанов, съесть которую — настоящий вызов

Автор:
12 февраля 2024 12:30
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Размер   в мире   вкусно   люди   сравнение   удивительно   фото   
1713
19

Давайте посмотрим любопытные фото гигантской еды, которая заставила людей получить непередаваемые эмоции.

Порой, сталкиваясь с большими или даже гигантскими продуктами питания, люди испытывают не только сильное удивление, но и настоящий восторг. Как же тут не восхититься, если такие съедобные экземпляры можно встретить далеко не каждый день? Огромные пирожки, десерты, пиццы нередко становятся объектом внимания в социальных сетях и СМИ. Рестораны и кафе иногда предлагают клиентам возможность отведать блюда необычного размера, чтобы они могли получить двойную порцию приятных впечатлений. А некоторые фермеры и садоводы специально стремятся вырастить гигантские фрукты и овощи, чтобы продемонстрировать своё мастерство и покорить своей уникальностью. Они также нередко оказываются в центре общественного внимания.

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Если соединить эту колбасу и вышеупомянутый багет, получится просто потрясающий и очень сытный бутерброд, которым наверняка получится накормить несколько десятков человек.

Интересно, как выглядит дерево, на котором рос этот плод? Оно должно быть очень и очень мощным.

Это шарики, приготовленные из семян кунжута. Их жарят во фритюре, из-за чего они увеличиваются до невероятных размеров.

Перед вами сыр для изготовления которого требуется не менее 150 литров молока. Наверное, в качестве помощника продавцам придётся нанимать гиганта для того, чтобы его переворачивать и доставлять покупателям.

Кстати, их называют баозцы. И готовятся они исключительно на пару.

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Метки: Еда   Размер   в мире   вкусно   люди   сравнение   удивительно   фото   
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13  комментариев
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38k
АнтонПолднев Час назад
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369
Сергей 19 минут назад
Комментарий к фото
Ох неспроста она так радуется)
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3k
STRiX 21 минуту назад
Очень странный типок =)
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6k
Дмитрий Полчаса назад
А я вот синичку откормил за зиму. До размеров апельсина
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1k
Kra Полчаса назад
пару раз откусить, остальное завернуть с собой
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2k
alex Полчаса назад
Комментарий к фото
Гомер Симпсон оценил бы
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3k
Шапкин Полчаса назад
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Боюсь она собирается его не есть...
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Шапкин Полчаса назад
Комментарий к фото
Это нормальный размер батона колбасы.
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3k
Шапкин Полчаса назад
Комментарий к фото
>>Перед вами сыр для изготовления которого требуется не менее 150 литров молока.
Из 150 литров молока получится всего 10-15 кг сыра. Здесь я думаю 600-1000 литров.
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21k
Luc72 37 минут назад
Из 150 литров молока получится всего лишь несколько килограммов сыра, не более 10

А вообще, сразу вспомнилось акционерное общество гигантских растений из Незнайки на Луне

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