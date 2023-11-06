MrBeast подарил машину случайной семье, которая пришла к нему за конфетами

MrBeast - знаменитый американский блогер, который знаменит своими необычными поступками. Совсем недавно Джимми Дональдсон озаботился вопросом чистой воды в Африке. Он создал фонд и собрал уже 230 000 долларов в виде добровольных пожертвований. Этих денег хватило, чтобы пробурить 100 скважин в Камеруне, Кении, Сомали, Уганде и Зимбабве.

Во время Хэллоуина к дому Джимми подошёл отец с сыном, который был одет в костюм Марио. Блогер вместо конфет дал мальчику ключи от машины Mini Hatch Cooper.