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MrBeast подарил машину случайной семье, которая пришла к нему за конфетами

MrBeast подарил машину случайной семье, которая пришла к нему за конфетами

Автор:
06 ноября 2023 15:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Mr.Beast   Хэллоуин   интересное   подарок   фото   шоу бизнес   щедрость   
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Один вывод можно сделать точно, жить рядом с Джимми — хорошая инвестиция в свою жизнь.

MrBeast - знаменитый американский блогер, который знаменит своими необычными поступками. Совсем недавно Джимми Дональдсон озаботился вопросом чистой воды в Африке. Он создал фонд и собрал уже 230 000 долларов в виде добровольных пожертвований. Этих денег хватило, чтобы пробурить 100 скважин в Камеруне, Кении, Сомали, Уганде и Зимбабве.

Во время Хэллоуина к дому Джимми подошёл отец с сыном, который был одет в костюм Марио. Блогер вместо конфет дал мальчику ключи от машины Mini Hatch Cooper.

Папа мальчика сначала не поверил, а потом очень обрадовался. Как оказалось, в семье есть ещё младенец и эта машинка им явно очень поможет!

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Метки: Mr.Beast   Хэллоуин   интересное   подарок   фото   шоу бизнес   щедрость   
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1k
... Полчаса назад
Блогер здорового человека
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Suvar_ 41 минуту назад
миникупер хэтч явно не семейная машинка
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