Актриса Лиза Кудроу заберёт себе собаку покойного Мэттью Перри

28 октября Меттью Перри был найден мёртвым в джакузи. У актёра не было жены и детей, но у него был любимый пёсик.
Актёры сериала "Друзья" до сих пор не могут поверить в смерть Мэттью Перри. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер ещё не давали интервью, так как сильно переживают уход друга. За время съёмок в сериале они стали настоящей семьёй.
Нарушил молчание представитель Лизы Кудроу.
Лиза и актерский состав будут присутствовать на его службах. Это кажется нереальным и несправедливым ни кому-либо из команды. Мэттью наконец-то обрел мир с самим собой и пережил лучший год в своей жизни с момента выхода его книги почти ровно год назад. Он наслаждался жизнью.
Представитель добавил, что Лиза хочет забрать пса погибшего актёра по имени Альфред.
Перри скончался в своем доме в Лос-Анджелесе на 55-м году. Тело артиста нашел его ассистент. По данным полиции, Мэттью утонул в джакузи от внезапной остановки сердца.
Точную причину смерти не удалось установить даже после вскрытия. Для решения этой проблемы специалисты взяли токсикологический анализ, который будет готов через несколько недель, - сообщает DailyMail.
Источник:
- "На себя посмотри!": Инстасамка назвала девочек из подтанцовки колхозницами и разозлила поклонников
- 10 видов животных, названных в честь знаменитостей
- Сара Джессика Паркер приютила котика-актёра, с которым снималась в сериале
- Инстасамка наехала на певицу MIA BOYKA, которая исполнила песню "За деньги — да!"
- Из милых девчонок в стервозных блондинок: как изменились сёстры Толмачевы, которые победили на "Евровидении"
Это на каком языке написано? На каких службах? Что значит "ни кому-либо"? Вы хоть после гуглоперевода читайте свои посты...