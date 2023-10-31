Актриса Лиза Кудроу заберёт себе собаку покойного Мэттью Перри

Актёры сериала "Друзья" до сих пор не могут поверить в смерть Мэттью Перри. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер ещё не давали интервью, так как сильно переживают уход друга. За время съёмок в сериале они стали настоящей семьёй.

Нарушил молчание представитель Лизы Кудроу.

Лиза и актерский состав будут присутствовать на его службах. Это кажется нереальным и несправедливым ни кому-либо из команды. Мэттью наконец-то обрел мир с самим собой и пережил лучший год в своей жизни с момента выхода его книги почти ровно год назад. Он наслаждался жизнью.

Представитель добавил, что Лиза хочет забрать пса погибшего актёра по имени Альфред.