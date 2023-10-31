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Актриса Лиза Кудроу заберёт себе собаку покойного Мэттью Перри

Актриса Лиза Кудроу заберёт себе собаку покойного Мэттью Перри

Автор:
31 октября 2023 09:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мэттью Перри   животные   знаменитости   интересное   лиза кудроу   фото   шоу бизнес   
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28 октября Меттью Перри был найден мёртвым в джакузи. У актёра не было жены и детей, но у него был любимый пёсик.

Актёры сериала "Друзья" до сих пор не могут поверить в смерть Мэттью Перри. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер ещё не давали интервью, так как сильно переживают уход друга. За время съёмок в сериале они стали настоящей семьёй.

Нарушил молчание представитель Лизы Кудроу.

Лиза и актерский состав будут присутствовать на его службах. Это кажется нереальным и несправедливым ни кому-либо из команды. Мэттью наконец-то обрел мир с самим собой и пережил лучший год в своей жизни с момента выхода его книги почти ровно год назад. Он наслаждался жизнью.

Представитель добавил, что Лиза хочет забрать пса погибшего актёра по имени Альфред.

Перри скончался в своем доме в Лос-Анджелесе на 55-м году. Тело артиста нашел его ассистент. По данным полиции, Мэттью утонул в джакузи от внезапной остановки сердца.

Точную причину смерти не удалось установить даже после вскрытия. Для решения этой проблемы специалисты взяли токсикологический анализ, который будет готов через несколько недель, - сообщает DailyMail.


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Метки: Мэттью Перри   животные   знаменитости   интересное   лиза кудроу   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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24k
SolomonA 38 минут назад
"Лиза и актерский состав будут присутствовать на его службах. Это кажется нереальным и несправедливым ни кому-либо из команды."
Это на каком языке написано? На каких службах? Что значит "ни кому-либо"? Вы хоть после гуглоперевода читайте свои посты...
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12k
Copycat 11 минут назад
Жалко мужика, но если прикинуть то он сам себя в могилу загнал - Бухал как не в себя, да ещё и тяжелыми веществами долгое время увлекался
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58k
alertol 15 минут назад
логично что как человек творческий, бухал или даже хуже, но это его жизнь и если никому не наносил вреда, то понятен его выбор
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