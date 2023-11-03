"Болеет очень сильно!": дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии своей матери

Впервые за долгое время дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери. Анна долго не комментировала эту тему и не отвечала на комментарии. Совсем недавно Анна в сторис опубликовала ответ на вопрос о матери.

Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет, в блоге тоже. Очень болит в груди.

Непонятно, у кого болит в груди. У Анны за мать или у Анастасии из-за болезни. Пока это единственная информация, известная о состоянии актрисы.