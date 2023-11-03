"Болеет очень сильно!": дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии своей матери

27-летняя Анна Заворотнюк очень похожа на свою маму. Девушка ведёт социальные сети, в которых рассказывает о своей жизни. Анна на своей страничке в запрещённой сети транслирует шикарную жизнь - прогулки на яхте, люксовая одежда и дорогие рестораны.
Впервые за долгое время дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери. Анна долго не комментировала эту тему и не отвечала на комментарии. Совсем недавно Анна в сторис опубликовала ответ на вопрос о матери.
Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет, в блоге тоже. Очень болит в груди.
Непонятно, у кого болит в груди. У Анны за мать или у Анастасии из-за болезни. Пока это единственная информация, известная о состоянии актрисы.
Родственники Анастасии не спешат выходить на связь даже спустя столько лет. Многие винят их за это, ведь поклонники хотят знать, как себя чувствует певица. Но с другой стороны, все согласятся с тем, что родные Заворотнюк правильно поступили, что не стали бегать по ток-шок и рассказывать о самочувствии актрисы.
Так или иначе, но Анастасия до сих пор держится. В прошлом году онколог заявил, что жить актрисе осталось не больше двух месяцев.
Некоторые связаны с речевыми функциями, другие со зрительными. Состояние может говорить об объеме распространения опухоли или о симптомах проблем с нервной системой. При потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Но, в принципе, это говорит о том, что все печально и фатально. Месяц — два максимум.
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