Военкомат не теряет надежды забрать в армию тиктокера Даню Милохина

Дане Милохину 21 год и вот уже 3 года военкомат пытается забрать его в армию. Но всё не получается. В сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но, по словам отца, после этого ничего не изменилось. Приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев рассказал, что Милохин прописан в Москве и повесток он не получал. Он добавил, что у популярного тиктокера плохое зрение:Тогда мужчина заявил, что у популярного тиктокера плохое зрение.

В ноябре комиссариат Красногорска прислал повестку по адресу TikTok-хауса (дом, где молодёжь живёт и снимает ТикТоки) в Подмосковье, где Милохин проживал до 2022 года. В марте 2022 года Милохина выгнали из дома за самоуправство. Милохин покидал дом без разрешения, чтобы сниматься в других проектах.