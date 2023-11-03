Военкомат не теряет надежды забрать в армию тиктокера Даню Милохина

В октябре в Анапе в дом к отцу Дани Милохина пришли сотрудники военкомата, чтобы вручить тиктокеру повестку.
Дане Милохину 21 год и вот уже 3 года военкомат пытается забрать его в армию. Но всё не получается. В сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но, по словам отца, после этого ничего не изменилось. Приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев рассказал, что Милохин прописан в Москве и повесток он не получал. Он добавил, что у популярного тиктокера плохое зрение:Тогда мужчина заявил, что у популярного тиктокера плохое зрение.
В ноябре комиссариат Красногорска прислал повестку по адресу TikTok-хауса (дом, где молодёжь живёт и снимает ТикТоки) в Подмосковье, где Милохин проживал до 2022 года. В марте 2022 года Милохина выгнали из дома за самоуправство. Милохин покидал дом без разрешения, чтобы сниматься в других проектах.
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Почему СРАЗУ не уточняеете, что сотрудники военкома пришли к ПРИЁМНОМУ отцу, а только ПОСЛЕ?
Сначала:"В октябре в Анапе в дом к отцу Дани Милохина..."
Потом: "...но, по словам отца, после этого..."
И только потом: "Приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев..."
Может кто-то и вникнет сразу в суть, но вот я не понял. Меня это запутало, пока сам не погуглил - что есть где и кто кому куда.
Да и ещё вот это: