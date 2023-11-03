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Военкомат не теряет надежды забрать в армию тиктокера Даню Милохина

Военкомат не теряет надежды забрать в армию тиктокера Даню Милохина

Автор:
03 ноября 2023 12:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   Даня Милохин   армия   военкомат   интересное   призыв   фото   шоу бизнес   
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В октябре в Анапе в дом к отцу Дани Милохина пришли сотрудники военкомата, чтобы вручить тиктокеру повестку.

Дане Милохину 21 год и вот уже 3 года военкомат пытается забрать его в армию. Но всё не получается. В сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но, по словам отца, после этого ничего не изменилось. Приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев рассказал, что Милохин прописан в Москве и повесток он не получал. Он добавил, что у популярного тиктокера плохое зрение:Тогда мужчина заявил, что у популярного тиктокера плохое зрение.

В ноябре комиссариат Красногорска прислал повестку по адресу TikTok-хауса (дом, где молодёжь живёт и снимает ТикТоки) в Подмосковье, где Милохин проживал до 2022 года. В марте 2022 года Милохина выгнали из дома за самоуправство. Милохин покидал дом без разрешения, чтобы сниматься в других проектах.

11 сентября Милохин покинул Россию, когда узнал, что его разыскивает военкомат.

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Метки: young stars   Даня Милохин   армия   военкомат   интересное   призыв   фото   шоу бизнес   
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10k
Алексей Час назад
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Юрьевич 6 минут назад
Хватит уже это существо пиарить.
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1k
Звёздный странник 14 минут назад
Автор, потрудитесь граммотно составлять текст.
Почему СРАЗУ не уточняеете, что сотрудники военкома пришли к ПРИЁМНОМУ отцу, а только ПОСЛЕ?
Сначала:"В октябре в Анапе в дом к отцу Дани Милохина..."
Потом: "...но, по словам отца, после этого..."
И только потом: "Приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев..."
Может кто-то и вникнет сразу в суть, но вот я не понял. Меня это запутало, пока сам не погуглил - что есть где и кто кому куда.
Да и ещё вот это:
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Цыц тут у меня Час назад
Зачем эта девочка в армии? Тиктоки снимать? Вообще ему в России делать нечего!
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WhiteRat

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