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Блогер помог с водой 500 тысячам человек в Африке

Блогер помог с водой 500 тысячам человек в Африке

Автор:
05 ноября 2023 10:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Африка   Видео   блогер   колодцы   питьевая вода   помощь   
1672
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На реализацию этого масштабного проекта потребовалось 9 месяцев.

25-летний ютубер MrBeast, которого на самом деле зовут Джимми Дональдсон, озадачился проблемой чистой питьевой воды в Африке. Он создал фонд и собрал уже 230 000 долларов в виде добровольных пожертвований. Этих денег хватило, чтобы пробурить 100 скважин в Камеруне, Кении, Сомали, Уганде и Зимбабве.

Теперь почти 500 тысяч человек имеют доступ к чистой питьевой воде на долгие годы.

Некоторые колодцы оснащены солнечными батареями, позволяющими обеспечивать водой не только людей, но и сельскохозяйственные культуры, скот даже в засушливые сезоны. Ну а сам блогер подчеркивает важность решения глобальной проблемы чистой воды и уверен, что люди должны помогать другим людям в решении жизненно важных задач.

Ну вот и от блогеров польза может быть. 😎


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Метки: Африка   Видео   блогер   колодцы   питьевая вода   помощь   
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25  комментариев
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16k
куджо 2 часа назад
К старому вопросу, денег много, осваиваем космос, сбрасываем деньги с вертолета, спонсируем войны, и не можем напоить и накормить африку...
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1k
Baklanavr Минуту назад
Ссылка youtu.be
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3k
poбт 4 минуты назад
одно не пойму
вроде в видео про школы
но чему там учат? как хлебать воду из грязной речки?
что мешает элементарно процедить ее через ткань и прокипятить, тогда может и тифа с диареей не будет, не?
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9k
Trenzel2003 12 минут назад
Если где то убыло, значит должно прибыть. Чего не скажешь про артезианские скважины. Там вода скапливалась десятки тысяч лет, а то и миллионы. Приходит какой то блоХЕР и начинает качать воду. Ура, вода. но не надолго. А потом и обвалы и провалы. Вода закисляется.
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1k
Igor Grishaev 13 минут назад
Лучше бы научил аборигенов пользоваться презервативами, чтобы не так быстро размножались
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9k
alex9845 14 минут назад
В африке есть огромное подземное озеро,почти море, но они почему то живут без воды.Потому что всем насрать,они же не белые.
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4k
Нескучный сад 22 минуты назад
Бист - блогер здорового человека. Но, в целом, он - это исключение, подтверждающее правило.
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2k
ant-laz11 Полчаса назад
странно что колонизаторы раньше до этого не додумались
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32k
Kladbische 58 минут назад
Десятки, сотни или тысячи лет, африканцы жили без воды. За это время у них не возникло желание вырыть яму чтоб добыть воду. Тут приходит белый человек и спасает бедных африканцев от голода!

Ну не нужна им вода! Не нужна! Им по кайфу пухнуть с голоду и валяться под пальмой.

Сейчас блогер заработал деньжат, а через пару месяцев скважины завалит грязью и всё будет как раньше.

Был один дядя, который хотел сделать всё по правильному для Африки, Муамор звали. По серьёзному рыл, строил и хотел всех накормить. Так пиндосы его быстро на тот свет отправили, чтоб вот такие вот могли на камеру показать какие они хорошие.
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285
Евгений Ковалёв Kladbische 37 минут назад
А ведь правельно! Если вспомнить историю то Африка была вполне аграрный районам. Та было всё!
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7k
Echo Час назад
Уважуха
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15k
Kostick Час назад
а негры до сих пор не научились колодцы делать? и если за 2300$ можно сделать колодец , то тут вопросы к самим баклажанам. тем более меньше полубакса с рыла надо было собрать.
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