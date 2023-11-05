Блогер помог с водой 500 тысячам человек в Африке

Теперь почти 500 тысяч человек имеют доступ к чистой питьевой воде на долгие годы.

Некоторые колодцы оснащены солнечными батареями, позволяющими обеспечивать водой не только людей, но и сельскохозяйственные культуры, скот даже в засушливые сезоны. Ну а сам блогер подчеркивает важность решения глобальной проблемы чистой воды и уверен, что люди должны помогать другим людям в решении жизненно важных задач.