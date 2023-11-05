Блогер помог с водой 500 тысячам человек в Африке

На реализацию этого масштабного проекта потребовалось 9 месяцев.
25-летний ютубер MrBeast, которого на самом деле зовут Джимми Дональдсон, озадачился проблемой чистой питьевой воды в Африке. Он создал фонд и собрал уже 230 000 долларов в виде добровольных пожертвований. Этих денег хватило, чтобы пробурить 100 скважин в Камеруне, Кении, Сомали, Уганде и Зимбабве.
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Теперь почти 500 тысяч человек имеют доступ к чистой питьевой воде на долгие годы.
Некоторые колодцы оснащены солнечными батареями, позволяющими обеспечивать водой не только людей, но и сельскохозяйственные культуры, скот даже в засушливые сезоны. Ну а сам блогер подчеркивает важность решения глобальной проблемы чистой воды и уверен, что люди должны помогать другим людям в решении жизненно важных задач.
Ну вот и от блогеров польза может быть. 😎
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но чему там учат? как хлебать воду из грязной речки?
что мешает элементарно процедить ее через ткань и прокипятить, тогда может и тифа с диареей не будет, не?
Ну не нужна им вода! Не нужна! Им по кайфу пухнуть с голоду и валяться под пальмой.
Сейчас блогер заработал деньжат, а через пару месяцев скважины завалит грязью и всё будет как раньше.
Был один дядя, который хотел сделать всё по правильному для Африки, Муамор звали. По серьёзному рыл, строил и хотел всех накормить. Так пиндосы его быстро на тот свет отправили, чтоб вот такие вот могли на камеру показать какие они хорошие.
А живут они по принципу. Выживает сильнейший. Или, естественный отбор. В их понятиях очень мало места справедливости. Западная цивилизация и справедливость это очень далеко друг от друга. Если можно придти и взять чужое, значит надо идти и брать. Если кто-то скажет что это нельзя брать и у него будет что-то что остановит, то западная цивилизация скажет, а ну ладно, твоё значит твоё. Это их принцип.