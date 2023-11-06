«Тяжёлая атлетика победила бокс»: стало известно, как прохожие и охранники скрутили чемпиона Европы, устроившего вчера стрельбу в столичном ресторане

Ему не помог даже травмат.
Вчера у московского ресторана Paulaner случилась драка со стрельбой. Как утверждали вначале, якобы двое столкнулись в дверях заведения, поругались, затем вышли на улицу и устроили замес. И в него уже втянули охранников заведения и случайных прохожих.
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У главного потерпевшего другая версия. По его словам, он вместе с друзьями вышел покурить, к ним подошёл экс-чемпион Европы по боксу Никита Иванов, положил руку на плечо парня и попросил закурить:
Я в ответ попросил его убрать руку. На видео, которое было, там почему-то был вырезан этот момент. Но как раз-таки секунд 15—20 он меня толкает. Я продолжал ему говорить, чтобы он убрал руку. После чего случилась драка.
Когда вели в скорую, я видел, как его прижали к стене агенты СОБР.
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Парнем, к которому привязался боксёр, оказался 21-летний студент МГУ Олег Гусаревич, никогда в жизни не занимавшийся боевыми видами спорта. У него сломан нос в трёх местах, смещена лицевая кость, травмирована почка и пальцы на левой руке. Нормально так попил пивка.
А началось всё с классической просьбы: «Дай закурить».
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Парень хочет, чтобы Иванов ответил по всей строгости закона. Если умеешь хорошо размахивать кулаками, это налагает на тебя в 10 раз больше ответственности, чем на рядового гражданина. И уж тем более странно, когда 37-летний чемпион по боксу метелит студента у пивной, а потом палит из травмата.
Буйного спортсмена скрутили прохожие, охранники заведения и сотрудники СОБРа - последним он достался уже без особого сопротивления. Основной удар приняли на себя студент и секьюрити ресторана. У одного из охранников 4 пули пришлось в ноги и один выстрел - в руку. И всё равно он кинулся на боксёра и помог его разоружить и задержать. Как он позже сказал: «Пауэрлифтинг победил бокс». К тому же вовремя вмешался прохожий и вывернул Иванову руку с пистолетом.
Хотя досталось ему прилично - секьюрити уже сделали операцию и он хочет подавать на боксёра иск.
Против экс-чемпиона возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, ему светит до 7 лет в колонии. Есть и отягчающие факторы: несколько лет назад он жестоко избил своего партнёра по команде, но тогда всё как-то решилось, плюс есть пока неподтверждённые сведения, что это уже не первая стрельба Иванова из травмата. Ну об этом станет точно известно в ближайшее время, а пока он задержан и ждёт суда.
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