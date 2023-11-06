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«Тяжёлая атлетика победила бокс»: стало известно, как прохожие и охранники скрутили чемпиона Европы, устроившего вчера стрельбу в столичном ресторане

«Тяжёлая атлетика победила бокс»: стало известно, как прохожие и охранники скрутили чемпиона Европы, устроившего вчера стрельбу в столичном ресторане

Автор:
06 ноября 2023 14:52
Сообщество : Криминал
Метки: Paulaner   Видео   Никита Иванов   Охранники   боксер   драка   пивной ресторан   стрельба   травмат   чемпион Европы   
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Ему не помог даже травмат.

Вчера у московского ресторана Paulaner случилась драка со стрельбой. Как утверждали вначале, якобы двое столкнулись в дверях заведения, поругались, затем вышли на улицу и устроили замес. И в него уже втянули охранников заведения и случайных прохожих.

У главного потерпевшего другая версия. По его словам, он вместе с друзьями вышел покурить, к ним подошёл экс-чемпион Европы по боксу Никита Иванов, положил руку на плечо парня и попросил закурить:

Я в ответ попросил его убрать руку. На видео, которое было, там почему-то был вырезан этот момент. Но как раз-таки секунд 15—20 он меня толкает. Я продолжал ему говорить, чтобы он убрал руку. После чего случилась драка.

Когда вели в скорую, я видел, как его прижали к стене агенты СОБР.

Парнем, к которому привязался боксёр, оказался 21-летний студент МГУ Олег Гусаревич, никогда в жизни не занимавшийся боевыми видами спорта. У него сломан нос в трёх местах, смещена лицевая кость, травмирована почка и пальцы на левой руке. Нормально так попил пивка.

А началось всё с классической просьбы: «Дай закурить».

Парень хочет, чтобы Иванов ответил по всей строгости закона. Если умеешь хорошо размахивать кулаками, это налагает на тебя в 10 раз больше ответственности, чем на рядового гражданина. И уж тем более странно, когда 37-летний чемпион по боксу метелит студента у пивной, а потом палит из травмата.

Буйного спортсмена скрутили прохожие, охранники заведения и сотрудники СОБРа - последним он достался уже без особого сопротивления. Основной удар приняли на себя студент и секьюрити ресторана. У одного из охранников 4 пули пришлось в ноги и один выстрел - в руку. И всё равно он кинулся на боксёра и помог его разоружить и задержать. Как он позже сказал: «Пауэрлифтинг победил бокс». К тому же вовремя вмешался прохожий и вывернул Иванову руку с пистолетом.

Хотя досталось ему прилично - секьюрити уже сделали операцию и он хочет подавать на боксёра иск.

Против экс-чемпиона возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, ему светит до 7 лет в колонии. Есть и отягчающие факторы: несколько лет назад он жестоко избил своего партнёра по команде, но тогда всё как-то решилось, плюс есть пока неподтверждённые сведения, что это уже не первая стрельба Иванова из травмата. Ну об этом станет точно известно в ближайшее время, а пока он задержан и ждёт суда.


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Метки: Paulaner   Видео   Никита Иванов   Охранники   боксер   драка   пивной ресторан   стрельба   травмат   чемпион Европы   
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11  комментариев
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Горожанин Час назад
Боксер - это диагноз. Мозг у боксеров атрофируется быстро из-за шаблонности мышления и как груша с песком.
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4k
Петр 14 минут назад
Изначально это не драка а избиение было на ровном месте. Надо бы вообще на покушение дело заводить на мразотину.
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3k
Василий Афиногенов 23 минуты назад
тогда тут почему наоборот
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3k
веселый просто Полчаса назад
Студент молодец, даже ответку давал. А Иванов позорник - чемпион по боксу, а как сыкло травмат таскает
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368
danieldewitte веселый просто 17 минут назад
Ссыт встретить чемпиона мира
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328
zolotoman Полчаса назад
Дядька в синем красавец. Не испугался, не отступил. Молодец
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1k
Alex 46 минут назад
У меня есть друг детства в Казахстане, мастер спорта по самбо. Так он рассказывал, что всех задиристых и агрессивных из секции ещё в первые два года стараются выгнать, ну и постоянно твердят, что нельзя бить первыми, только защищаться. Но по синьке уже все запреты атрофируются
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antoshka77 Alex 24 минуты назад
аналогично выбраковке бойцовых собак
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