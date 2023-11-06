«Тяжёлая атлетика победила бокс»: стало известно, как прохожие и охранники скрутили чемпиона Европы, устроившего вчера стрельбу в столичном ресторане

У главного потерпевшего другая версия. По его словам, он вместе с друзьями вышел покурить, к ним подошёл экс-чемпион Европы по боксу Никита Иванов, положил руку на плечо парня и попросил закурить:

Я в ответ попросил его убрать руку. На видео, которое было, там почему-то был вырезан этот момент. Но как раз-таки секунд 15—20 он меня толкает. Я продолжал ему говорить, чтобы он убрал руку. После чего случилась драка.

Когда вели в скорую, я видел, как его прижали к стене агенты СОБР.