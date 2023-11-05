Взбешённый посетитель устроил пальбу в столичном баре Paulaner Brauhaus

Три года назад Иванова уже задерживали - он жестоко избил своего партнёра по команде. Но тогда обошлось. Что ему светит на этот раз - пока не сообщают.

UPD: тут подъехали новая информация - вот момент драки и стрельбы. Обратите внимание - сначала парень лишь даёт оппоненту пощёчины, причём как-то несмело, так сразу и не скажешь, что это профессиональный спортсмен. А потом, будто его подменили, входит в режим берсерка и начинает раздавать совсем другие удары - поставленные и хлёсткие. Затем достаёт травмат.