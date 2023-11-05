FISHKINET
Сообщество Криминал 2343 поста • 360 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Взбешённый посетитель устроил пальбу в столичном баре Paulaner Brauhaus

Взбешённый посетитель устроил пальбу в столичном баре Paulaner Brauhaus

Автор:
05 ноября 2023 21:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Никита Иванов   охрана   посетитель   ресторан   стрельба   травмат   
2455
2
3

Пострадали и посетители, и охрана.

Сегодня вечером в московском Paulaner Brauhaus началась стрельба. По предварительным данным, открыл её 37-летний Никита Иванов - мастер спорта международного класса по боксу, обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы.

Он якобы столкнулся с посетителем в дверях заведения, поругался и устроил мордобой. Когда прибежала охрана - уложил их ударами и выстрелами из травмата. Но те всё равно скрутили буйного боксёра и сдали приехавшим полицейским. Это версия одного из очевидцев происшествия.

Как сообщили в прокуратуре:

В ходе конфликта (он) произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями.

Три года назад Иванова уже задерживали - он жестоко избил своего партнёра по команде. Но тогда обошлось. Что ему светит на этот раз - пока не сообщают.

UPD: тут подъехали новая информация - вот момент драки и стрельбы. Обратите внимание - сначала парень лишь даёт оппоненту пощёчины, причём как-то несмело, так сразу и не скажешь, что это профессиональный спортсмен. А потом, будто его подменили, входит в режим берсерка и начинает раздавать совсем другие удары - поставленные и хлёсткие. Затем достаёт травмат.

А скрутить дебошира помог очевидец:

Сначала охранники его уговаривали. Он стоял с пистолетом, махал им направо и налево. Я подошел сбоку, заломал ему руку. Выкинул пистолет. Все произошло за секунды, некогда было бояться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Никита Иванов   охрана   посетитель   ресторан   стрельба   травмат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Взбешённый посетитель и бешеный посетитель, это разные вещи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
Мистер Фикс 3 минуты назад
Явно у бОксера мозги напрочь отбиты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Маслов 17 минут назад
Спортсмен? Нет, просто звезданутый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill Полчаса назад
Защитники оружия "хотим как в Америке" что-нибудь ответили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Валерий 56 минут назад
специальные знания должны быть приравнены к оружию. Если боксер применил спец. навыки к рядовому гражданину - применение оружия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60
Liberman Валерий Полчаса назад
А разве сейчас у нас не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
272
zu4ara Валерий 16 минут назад
Ой да ладно, теперь табличку носить на груди? Уже привыкли жаловаться на каждую царапину...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85
ApolloOne Час назад
Что светит, что светит...
Это животное с отбитым наглухо мозгом. Закрывать надо т.к. он явно представляет угрозу обществу. На ровном месте забыковал, телесные + огнестрельные. Это не шутки как-бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi Час назад
похоже отбитые за спортивную карьеру мозги, начали давать сбои в алгоритмах адекватного поведения в обществе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
681
MidMaster Час назад
Бокс никогда не проходит бесследно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
doker Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Час назад
Опять спортсмен тупорылый. Них"я не удивлён.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Вывод: даже чемпион европпы по боксу предпочитает пистолет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юр21 2 часа назад
Надо руки поломать, и ноги, что бы лёжа своей отбитой башкой думать начал что делает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

253876



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Привидение»: как создавался самый романтичный фильм 90-х с Патриком Суэйзи и Деми Мур
«Привидение»: как создавался самый романтичный фильм 90-х с Патриком Суэйзи и Деми Мур
Генпрокуратура запретила российским производителям фасовать продукты в нестандартные упаковки
Генпрокуратура запретила российским производителям фасовать продукты в нестандартные...
Набирающие популярность в сообществах
Последние слова знаменитостей. Интересные факты
Последние слова знаменитостей. Интересные факты
Ходили ли дети крестьян и рабочих в школы царской России
Ходили ли дети крестьян и рабочих в школы царской России
Трави и грабь
Трави и грабь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В ВАЗе должна быть роза

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#знаменитости#в мире#Спорт#искусство#сарказм#Россия
#интересное#факты#США#кино#ЧП#конфликт#Мемы#деньги#котик
#люди#история#Юмор#шоу бизнес#познавательно#интересно#милота#природа
Трави и грабь Трави и грабь Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя В Подмосковье уходивший от погони автолюбитель застрелил инспектора ГИБДД В Подмосковье уходивший от погони автолюбитель застрелил инспектора ГИБДД В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой Мигрантка-уборщица стащила более 1,6 млн рублей у индонезийца в ресторане в центре Петербурга Мигрантка-уборщица стащила более 1,6 млн рублей у индонезийца в ресторане в центре Петербурга "У него футболка в крови!": два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля в Москве "У него футболка в крови!": два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля в Москве

На что жалуетесь?

Вернуться