Взбешённый посетитель устроил пальбу в столичном баре Paulaner Brauhaus

Пострадали и посетители, и охрана.
Сегодня вечером в московском Paulaner Brauhaus началась стрельба. По предварительным данным, открыл её 37-летний Никита Иванов - мастер спорта международного класса по боксу, обладатель золотой и серебряной медалей чемпионата Европы.
Он якобы столкнулся с посетителем в дверях заведения, поругался и устроил мордобой. Когда прибежала охрана - уложил их ударами и выстрелами из травмата. Но те всё равно скрутили буйного боксёра и сдали приехавшим полицейским. Это версия одного из очевидцев происшествия.
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Как сообщили в прокуратуре:
В ходе конфликта (он) произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями.
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Три года назад Иванова уже задерживали - он жестоко избил своего партнёра по команде. Но тогда обошлось. Что ему светит на этот раз - пока не сообщают.
UPD: тут подъехали новая информация - вот момент драки и стрельбы. Обратите внимание - сначала парень лишь даёт оппоненту пощёчины, причём как-то несмело, так сразу и не скажешь, что это профессиональный спортсмен. А потом, будто его подменили, входит в режим берсерка и начинает раздавать совсем другие удары - поставленные и хлёсткие. Затем достаёт травмат.
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А скрутить дебошира помог очевидец:
Сначала охранники его уговаривали. Он стоял с пистолетом, махал им направо и налево. Я подошел сбоку, заломал ему руку. Выкинул пистолет. Все произошло за секунды, некогда было бояться.
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Это животное с отбитым наглухо мозгом. Закрывать надо т.к. он явно представляет угрозу обществу. На ровном месте забыковал, телесные + огнестрельные. Это не шутки как-бы.
вот и приходиться таскать пистолет, чтобы не опи_дюлиться в легкую.