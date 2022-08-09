FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6372 поста • 866 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Подмосковье сотрудники ресторана избили гостей за неудачную шутку

В Подмосковье сотрудники ресторана избили гостей за неудачную шутку

Автор:
09 августа 2022 13:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Неудачная шутка   Охранники   Подмосковье   видео   драка   конфликт   подрались   посетители   раменское   ресторан   
1630
2
1

А потому что за языком следить надо.

В Раменском в минувшее воскресенье компания отдыхала в ресторане "Tы Gde?" и, как водится, через время вышла на перекур. Покурили, пообщались с подошедшими сотрудниками ресторана, но как-то неудачно. Кто-то из гостей коряво пошутил и не извинился. Охранники заведения возмутились и пошли на посетителей боем. Заметив, что в замесе участвуют коллеги, к ним подтянулись секьюрити из соседнего бара Brano.


В итоге один человек получил перелом носа со смещением, а у случайно попавшего под горячую руку мужчины — переломы нижней челюсти и медиальной стенки левой орбиты.


Избитые подали заявление в полицию, и, похоже, у охранников теперь будут проблемы посерьезнее отсутствия чувства юмора. А что там была за неудачная шутка уже никто и не вспомнит.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Неудачная шутка   Охранники   Подмосковье   видео   драка   конфликт   подрались   посетители   раменское   ресторан   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−59
Thomsen Час назад
< в ресторане "Tы Gde?" ...Кто-то из гостей коряво пошутил и не извинился. >

Видимо, шутка явно не про Караганду была ((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Example 6.2.6 4 минуты назад
Как будто в охрану набирают элитных офицеров после службы в армии. Туда берут тупых и злобных гопгиков или хачей, глаыное чтоб комплекция подходящая была.
А много ли поводов надо быдлу, чтоб устроить драку? Это ведь не нормалтный ресторан, где секьюрити должны уметь гасить конфдикт в зародыше и разводить сцепившихся по оазным вглам, чтоб не портить вечер отдыхающим.
А тут одни быдлан, пришли в рыгаловку и встретили других быдланов, слово за млово и понслась.
Деревенская дискотека, другими словами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лёха 21 минуту назад
Охрана, скажем так, при@уела. Если гостей от@издила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
380
Z Z Лёха 52 секунды назад
Да ладно, мож гости офигели.. Лет 15 назад работал в месте - проблемные гости(либерда). Всё им не нравится, всё не так - естественно их попросили покинуть заведение. Потребовали ЖК - спросили как зовут, чтоб жалобу накатать - администратор ответил: Иван Фёдорович Крузенштерн, записали... Я Некрасовым представился - тоже записали)..
А понтов до фига было:" Мы не давно в лондау были, вот там сервис... " На что я и ответил -"какого хрена вернулись? Валите и не выеживайтесь".
Владелец хохотал до слез, даже премию дал)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142
HalloFreeSpace 23 минуты назад
подмосковный бомонд )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick Полчаса назад
теперь их самих будут охранять. хороший охранник предотвратит драку, а не сам начнет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
420
Lexx Kostick Полчаса назад
Если финансово договорятся с пострадавшими и с "кем надо", то могут и легко отделаться за примирением сторон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Б.Касторский 38 минут назад
То есть неудачная шутка, даже если она имела места, заслуживает избиения? Что-то все больше сомнений в адекватность некоторой части соотечественников.
Вроде идет борьба с этими криминальными понятиями и движениями, но читаешь новости и понимаешь, что они никуда не уходят. Живут какими-то быдлячьими принципами и понятиями о "чести".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям 54 минуты назад
Осторожно! Видео содержит движущиеся картинки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 55 минут назад
То, что на выписке - это не перелом нижней челюсти, а гораздо хуже. Чудом повезло, что зрительный нерв остался цел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Copycat 55 минут назад
т.е. они стояли курили, к ним подошли охранники, гости пошутили над охраной, те не поняли и полезли в драку?

ну всякое бывает в жизни, вполне может быть и такое)
но я думаю что на деле история претерпела корректировку и было что типа:

- Гости были на веселе, вышли покурить и сделали что то что не понравилось охране (курили не там где разрешено, мусор выкинули, вели себя вызывающе), охранники сделали им замечание, а гости ответили вызывающе с какой то издевкой, охранники не профессионалы из охранной фирмы, а просто такие же парни с района у которых тоже есть гонора и завязалась драка. В соседнем заведении охрана увидела что конфликт охраны и каких то типов и тоже особо не вникая включилась в потасовку.

вот такое как по мне как то более по бытовому жизненно звучит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кружок 59 минут назад
в наш век вездесущих камер, лучше не выёживаться в принципе. один удар и ты присел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

155070



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Первые роли любимых советских актёров
Первые роли любимых советских актёров
20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу
20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу
Набирающие популярность в сообществах
В Литве решили избавиться от туалетов типа "сортир"
В Литве решили избавиться от туалетов типа "сортир"
«Я человек! Я женщина! Я самка!»: в Башкирии автоледи покусала Кадырова
«Я человек! Я женщина! Я самка!»: в Башкирии автоледи покусала Кадырова
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Ну, во-первых, это красиво… ...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#в мире#картинки#сарказм#шоу бизнес#сатира#коты#Разное
#Юмор#интересно#позитив#интересное#знаменитости#СССР#улыбнуло#удивительно#новости#подборка
#прикол#факты#история#забавно#кино#фотографии#Россия#искусство#Ynews#природа
Поссорился с женой и отправился на подвиги: начальник управляющей компании в Уфе дал по шапке участковому Поссорился с женой и отправился на подвиги: начальник управляющей компании в Уфе дал по шапке... "Будешь на костылях ходить!": папаша в Адыгее отомстил за сына, обиженного из-за мармеладок "Будешь на костылях ходить!": папаша в Адыгее отомстил за сына, обиженного из-за мармеладок "Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака "Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака "Да она никакущая!": семейная пара авиадебоширов на час задержала вылет рейса в Сочи "Да она никакущая!": семейная пара авиадебоширов на час задержала вылет рейса в Сочи Продавец круглосуточного магазина в Петербурге напал на девушку, просившую не шуметь по ночам Продавец круглосуточного магазина в Петербурге напал на девушку, просившую не шуметь по ночам

На что жалуетесь?

Вернуться