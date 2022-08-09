В Подмосковье сотрудники ресторана избили гостей за неудачную шутку

А потому что за языком следить надо.
В Раменском в минувшее воскресенье компания отдыхала в ресторане "Tы Gde?" и, как водится, через время вышла на перекур. Покурили, пообщались с подошедшими сотрудниками ресторана, но как-то неудачно. Кто-то из гостей коряво пошутил и не извинился. Охранники заведения возмутились и пошли на посетителей боем. Заметив, что в замесе участвуют коллеги, к ним подтянулись секьюрити из соседнего бара Brano.
Осторожно! Видео содержит сцены драки!
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В итоге один человек получил перелом носа со смещением, а у случайно попавшего под горячую руку мужчины — переломы нижней челюсти и медиальной стенки левой орбиты.
Избитые подали заявление в полицию, и, похоже, у охранников теперь будут проблемы посерьезнее отсутствия чувства юмора. А что там была за неудачная шутка уже никто и не вспомнит.
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АНТИФИШКИ
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Видимо, шутка явно не про Караганду была ((
А много ли поводов надо быдлу, чтоб устроить драку? Это ведь не нормалтный ресторан, где секьюрити должны уметь гасить конфдикт в зародыше и разводить сцепившихся по оазным вглам, чтоб не портить вечер отдыхающим.
А тут одни быдлан, пришли в рыгаловку и встретили других быдланов, слово за млово и понслась.
Деревенская дискотека, другими словами.
А понтов до фига было:" Мы не давно в лондау были, вот там сервис... " На что я и ответил -"какого хрена вернулись? Валите и не выеживайтесь".
Владелец хохотал до слез, даже премию дал)))
Вроде идет борьба с этими криминальными понятиями и движениями, но читаешь новости и понимаешь, что они никуда не уходят. Живут какими-то быдлячьими принципами и понятиями о "чести".
Или Вы автоматически исключаете всех неугодных из россиян?)
И смешно и больно за свою страну:
- Господа, господа, россияне, вы излишне агрессивны!
- Кто? Мы? Да мы тебя, сука, в подворотне на перо посадим за такой гнилой базар!
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Огромная часть комментариев при рукопашном окончании ДТП звучит как "Неизвестно, с чего там всё началось!". Они даже не понимают, что исход ДТП в виде мордобоя, это средневековая дикость ВНЕ зависимости от виновности в нём кого-либо из водителей.
ну всякое бывает в жизни, вполне может быть и такое)
но я думаю что на деле история претерпела корректировку и было что типа:
- Гости были на веселе, вышли покурить и сделали что то что не понравилось охране (курили не там где разрешено, мусор выкинули, вели себя вызывающе), охранники сделали им замечание, а гости ответили вызывающе с какой то издевкой, охранники не профессионалы из охранной фирмы, а просто такие же парни с района у которых тоже есть гонора и завязалась драка. В соседнем заведении охрана увидела что конфликт охраны и каких то типов и тоже особо не вникая включилась в потасовку.
вот такое как по мне как то более по бытовому жизненно звучит