Мигранты из Средней Азии устроили драку со стрельбой в подмосковной Апрелевке

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В ночь на воскресенье жители небольшого городка могли из окон наблюдать за разборками мигрантов. Когда так сразу и не поймешь, где ты находишься.
В последнее время гости из Средней Азии, приехавшие поработать в России, не пытаются сдерживаться и тут и там встревают в конфликты, которые заканчиваются массовыми драками, а то и стрельбой. В минувшие выходные очередная свара в подмосковной Апрелевке переросла в потасовку с применением оружия.
На видео, записанном поздним вечером жителем города, можно заметить, как больше десятка человек сначала громко ругаются, затем пытаются драться. В конце ролика слышны выстрелы. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что участников драки было около двух десятков, а также, что "они использовали палки, бутылки, была стрельба, из какого именно оружия, будет установлено".
Жильцы домов, обеспокоенные происходящим, вызвали полицию, и, услышав звуки сирены, устроившие драку разбежались. "Я никак не могу понять, что происходит!" - говорит женщина в видео, для которой ночная драка, по всей видимости, стала неожиданностью. А вот авторы ролика, по всей видимости, не удивились уличным разборкам. Хотя, если вдуматься, это же не среднеазиатский рынок, а двор обычного подмосковного дома. И правда, что в последнее время происходит?
Напомним, что это не первая драка с участием гостей из Средней Азии за последнее время. В ночь на 13 июля массовое побоище случилось у метро "Кузьминки", а 14 июля не менее 10 мигрантов устроили потасовку в подмосковном Одинцово.
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чую, если так пойдет, народ начнет патрули своими силами организовывать в жилых районах
Они их прям в мечетях режут или просто вые.бут и отпустят?
А если какие-нибудь сатанисты захотят такие обряды проводить, им тоже разрешат?
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Так и происходит в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 274-ФЗ
во-вторых, это с узбеками и таджиками так можно. а с дагами и чеченами что делать, которые вроде как дома?