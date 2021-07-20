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Мигранты из Средней Азии устроили драку со стрельбой в подмосковной Апрелевке

Мигранты из Средней Азии устроили драку со стрельбой в подмосковной Апрелевке (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 14:31
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   мигранты   оружие   стрельба   
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В ночь на воскресенье жители небольшого городка могли из окон наблюдать за разборками мигрантов. Когда так сразу и не поймешь, где ты находишься.

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Метки: видео   драка   мигранты   оружие   стрельба   
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23  комментария
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1k
Moon24 51 минуту назад
Ничего не думаю . Уважал бы государство если бы прибыл без сирен спецназ и всех перестрелял бы . Дожен быть порядок
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119k
arek14 4 минуты назад
Странно, а по зомбоящику всю дорогу втирают, что это в гейропе засилье оборзевших мигрантов.
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350
Симплекс 7 минут назад
В искусственно созданном бетонном гетто произошла стычка обитателей гетто. Удивительная новость)
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33k
Антон 24 минуты назад
Нда, обезьяны совсем берега попутали, толи еще будет.
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
В Сталыпинский вагон битком набить, опечатать и отправить на родину, пока не доедут не открывать!
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13k
Booka1a Полчаса назад
что ни день, очередная массовка... то даги отличились, то узбеки, то еще кто-то...
чую, если так пойдет, народ начнет патрули своими силами организовывать в жилых районах
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3k
мемфрид Полчаса назад
Собаки грызутся, работы им не хватает, с дуру бесятся
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5k
SR 36 минут назад
Дождались? А это только начало большого пути по превращению России в большой кишлак.
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4k
Иван 37 минут назад
Им гражданство что ли дают после хулиганки?
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56k
Парагвайский шпион 41 минуту назад
Бесконтрольный завоз обезьян. Пока обезьяны убивать не начнут, чиновники не почешутся.
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71
SilentBod Парагвайский шпион Полчаса назад
они УЖЕ убивают, сколько случаев было. и ладно бы, если бы только своих сородичей...
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23k
Батончик с маком 42 минуты назад
Немного не в тему. Сегодня у нас в городе перекрыли улицы. Тусуются чебуреки возле мечети, навезли на грузовиках баранов. Однако возникли вопросы.
Они их прям в мечетях режут или просто вые.бут и отпустят?
А если какие-нибудь сатанисты захотят такие обряды проводить, им тоже разрешат?
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338
korney 43 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Дмитрий 50 минут назад
Думается надо ввести уже хорошую традиция. Подрался, пострелял, да просто нарушил любой закон РФ- домой. С запретом лет на 10-15 приезжать в Россию. Вот как получишь хорошее воспитание, так приедешь. Как раз лет 10-15 будет достаточно....Безапелляционно!
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71
SilentBod 20 минут назад
а чтобы он по паспорту односельчанина из своего аула снова не въехал, у всех собрать отпечатки и генетический материал, и жестко контролировать при въезде!
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