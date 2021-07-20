Мигранты из Средней Азии устроили драку со стрельбой в подмосковной Апрелевке

На видео, записанном поздним вечером жителем города, можно заметить, как больше десятка человек сначала громко ругаются, затем пытаются драться. В конце ролика слышны выстрелы. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что участников драки было около двух десятков, а также, что "они использовали палки, бутылки, была стрельба, из какого именно оружия, будет установлено".