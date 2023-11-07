Чемпиона Европы по боксу отправили на 2 месяца в СИЗО за стрельбу в московском ресторане

Ну а потерпевшие от рук, ног и пистолета буйного спортсмена считают иначе - по их словам, Иванов как следует «принял» и искал к кому «докопаться». Достойное занятие для чемпиона Европы по боксу.

Его арестовали и сегодня доставили в суд. На заседании боксёр просил оставить его на свободе, потому что он «принесёт обществу пользу».