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Чемпиона Европы по боксу отправили на 2 месяца в СИЗО за стрельбу в московском ресторане

Чемпиона Европы по боксу отправили на 2 месяца в СИЗО за стрельбу в московском ресторане

Автор:
07 ноября 2023 15:38
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Никита Иванов   Чемпион   арест   боксер   драка   извинения   ресторан   сизо   стрельба   
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Сначала он подрался с посетителем и охраной, потом достал травмат.

Никита Иванов - 37 летний экс-чемпион России по боксу и чемпион Европы 2013 года. 5 ноября он отдыхал в столичном ресторане Paulaner и устроил мордобой с посетителем этого заведения. После этого открыл огонь из травматического пистолета по охранникам заведения.

По словам боксёра:

«Я хочу извиниться перед этими ребятами, я готов полностью оплатить их лечение, мне жаль. Эти люди оскорбили мою девушку и меня, плюнули мне под ноги. Я попросил извиниться, меня ударили в грудь, и понеслась. В итоге меня повалили на землю, били ногами. Я стрелял только по ногам, по тем ногам, которые меня били.

Ну а потерпевшие от рук, ног и пистолета буйного спортсмена считают иначе - по их словам, Иванов как следует «принял» и искал к кому «докопаться». Достойное занятие для чемпиона Европы по боксу.

Его арестовали и сегодня доставили в суд. На заседании боксёр просил оставить его на свободе, потому что он «принесёт обществу пользу».

Но его денежные посулы и извинения не произвели никакого эффекта и суд отправил его на 2 месяца в СИЗО. Затем ему будет избрана окончательная мера пресечения. На данный момент он проходит по статье «Хулиганство» да ещё и с применением оружия. А это до 7 лет тюрьмы.

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Метки: Видео   Никита Иванов   Чемпион   арест   боксер   драка   извинения   ресторан   сизо   стрельба   
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10  комментариев
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6k
sumrаknn 23 минуты назад
Мозги напрочь отбиты. Гавнюк думает, что если нафиздеть с три короба, если разжалобить суд и читателей, убедить что он благородно защищал честь и здоровье девушки, то его простят и поймут. Безмозглая башка человека без чести, совести, мозгов - ошибается. На видео однозначно видно, что все с точностью до наоборот, никто не оскорблял, он сам приставал, руки распускал, сам подошел, сам начал и тд. Был бы умен - признал бы вину, раскаялся - мог бы рассчитывать на снисхождение суда и уважение россиян, а так - презрение и просьба наказать по максималке, ибо не раскаялся, а чисто пытается не отвечать за содеянное.
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1k
Илья 4 минуты назад
Так радостно в душе
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31k
Григорий 11 минут назад
Сцыкливый очень, ствол зачем-то таскает, знать в навыки свои не верит.
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762
thrashbox 22 минуты назад
Врёт, на видео видно, что его и оттаскивали, и пытались прекратить драку.
Вместо этого человек "включил быка" и кидался уже почти на всех, кто ему пытался помешать, а потом начал стрелять вовсе не "по ногам".
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15k
Александр Маслов Полчаса назад
Кому уже после "клюка" жаренного петуха, нужны эти детские публичные извинения со своей версией "объяснялова". Настоящий чемпион от бокса должен уметь оценивать ситуацию и, при необходимости, – сдерживать себя в любой ситуации (кроме реальной угрозы жизни), а такому с травматом рукасто-отренированному "отдыхающему" столичного ресторана Paulaner
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0
Пантелеймон Христофорович 45 минут назад
МРАЗЬ !!!
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9k
Дмитрий 57 минут назад
Ну или не тюрьмы. Вот. Мера пресечения ему уже избрана - заключение под стражу. Далее, в суде, ему будет назначено наказание. Может и не лишение свободы даже, а штраф. Возместит ущерб. Со всеми помирится. Раскается. Или колонию поселения. 7 лет точно не будет. 100 %.
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61k
pynh Час назад
Посидит, подумает.
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