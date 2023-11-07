Чемпиона Европы по боксу отправили на 2 месяца в СИЗО за стрельбу в московском ресторане

Сначала он подрался с посетителем и охраной, потом достал травмат.
Никита Иванов - 37 летний экс-чемпион России по боксу и чемпион Европы 2013 года. 5 ноября он отдыхал в столичном ресторане Paulaner и устроил мордобой с посетителем этого заведения. После этого открыл огонь из травматического пистолета по охранникам заведения.
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По словам боксёра:
«Я хочу извиниться перед этими ребятами, я готов полностью оплатить их лечение, мне жаль. Эти люди оскорбили мою девушку и меня, плюнули мне под ноги. Я попросил извиниться, меня ударили в грудь, и понеслась. В итоге меня повалили на землю, били ногами. Я стрелял только по ногам, по тем ногам, которые меня били.
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Ну а потерпевшие от рук, ног и пистолета буйного спортсмена считают иначе - по их словам, Иванов как следует «принял» и искал к кому «докопаться». Достойное занятие для чемпиона Европы по боксу.
Его арестовали и сегодня доставили в суд. На заседании боксёр просил оставить его на свободе, потому что он «принесёт обществу пользу».
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Но его денежные посулы и извинения не произвели никакого эффекта и суд отправил его на 2 месяца в СИЗО. Затем ему будет избрана окончательная мера пресечения. На данный момент он проходит по статье «Хулиганство» да ещё и с применением оружия. А это до 7 лет тюрьмы.
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Вместо этого человек "включил быка" и кидался уже почти на всех, кто ему пытался помешать, а потом начал стрелять вовсе не "по ногам".