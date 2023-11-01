"Надо быть добрее": в Дагестане просят не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Бывший государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров рассказывает, что все, кто крушил аэропорт, попали на камеры видеонаблюдения, поэтому их личности будут рано или поздно установлены.

По словам Абакарова, погромщиков заставят возмещать ущерб, а до тех пор им будет запрещено пользоваться аэропортом. Для этого составят специальный черный список. — для этого сделают специальный черный список. Также чиновник предупредил, что под контролем находятся и те, кто призывают к погромам в Дербенте. По его словам, никто не уйдёт от ответственности.