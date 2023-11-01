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"Надо быть добрее": в Дагестане просят не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

"Надо быть добрее": в Дагестане просят не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Автор:
01 ноября 2023 10:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   антисемитизм   аэропорт Махачкалы   беспорядки   задержание   полиция   экстремизм   
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Местные жители уговаривают власти пойти "на диалог с народом", пожурить, но не наказывать. Между тем, ущерб от погрома в аэропорту составил более 285 млн рублей, да и 20 пострадавших вряд ли придерживаются тактики "понять и простить".

После беспорядков в Махачкале продолжаются задержания причастных к дебошу лиц. МВД республики сообщает, что в рамках уголовного дела проведено более 50 обысков, а подозреваемых в отлавливают даже на улице. При этом задержания проходят без сантиментов, довольно жёстко.


Как сообщают СМИ, после задержания под арестом находятся 15 зачинщиков и участников дебоша. Следствие по факту беспорядков в аэропорту Махачкалы продолжается и задержания - тоже. Многим жителям республики такая реакция правоохранительных органов и властей не по нраву. В соцсетях появляются посты, в которых дагестанцы просят руководство быть снисходительнее и добрее. Дескать, нужно парням дать второй шанс и не ломать их судьбы. А уж если подобное повториться, то тогда и наказывать.



Между тем, "озорники", которых просят понять и простить, не особо церемонились в ту самую ночь дебоша. По предварительным данным, ущерб аэропорт, который демонстранты разносили в приступах ярости,уже составляет более 285 млн рублей. И это пока неокончательные цифры.


Бывший государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров рассказывает, что все, кто крушил аэропорт, попали на камеры видеонаблюдения, поэтому их личности будут рано или поздно установлены.


По словам Абакарова, погромщиков заставят возмещать ущерб, а до тех пор им будет запрещено пользоваться аэропортом. Для этого составят специальный черный список. — для этого сделают специальный черный список. Также чиновник предупредил, что под контролем находятся и те, кто призывают к погромам в Дербенте. По его словам, никто не уйдёт от ответственности.


Похоже, с антисемитизмом в Дагестане придётся бороться серьёзно. К примеру, это видео снято в общественном транспорте. Девушка докопалась до пожилой дамы с претензиями и вопросом, уж не еврейка ли она, после чего разгорелся скандал.


И такие настроения выявляются не только в Дагестане. Похожим образом ситуацию раскачивают и в Ингушетии. Там задержали несколько местных жителей, которые распространяли фейки о прибытии рейса из Израиля и призывали к беспорядкам в аэропорту Магаса.


Между тем, аэропорт Магаса не принимает международные рейсы, в том числе из Израиля, а фейки, на которые ведутся молодые и не очень люди, в ФСБ называют попытками дестабилизировать обстановку в РФ и расколоть российское общество.


Основная работа по организации дебошей велась и ведётся через интернет-площадки. Основатель Телеграм Павел Дуров заявил, что будет блокировать те каналы, которые призывают к насилию. Известно, что уже заблокированы каналы "Утро Дагестана", "ДОУ" и "Горец", но, похоже, это лишь начало в борьбе с э.экстремизмом.






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Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   антисемитизм   аэропорт Махачкалы   беспорядки   задержание   полиция   экстремизм   
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23  комментария
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696
Олег Час назад
Пусть ущерб 100% компенсируют+ простой аэропорта+ моральный ущерб сотрудников аэропорта и пассажиров самолетов просидевщих несколько часов в самолете и тогда можно простить
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63k
doker 2 минуты назад
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30
Михаил 3 минуты назад
всех виновных отправить в сизо Еврейской автономной области и, чтобы их избили дети местных чиновников евреев
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1
Александр 14 минут назад
Всех простить и отпустить, а потом пускай автобус или поезд с этими упырями где-нибудь улетит в пропасть (по примеру Пригожина)
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36k
Опаньки 16 минут назад
правосудие по-братски
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1k
Вир Норин 17 минут назад
Дремучее средневековье понимает только силу. Простить - это проявить слабость...
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6k
Pashuta 20 минут назад
Короче очередное "Рафик нэ уиноват"...
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312
Андрей Граф Полчаса назад
посадить минимум на 15 лет тупых чурок, чтобы не повадно было, мля какие они тупые
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8k
mbr Полчаса назад
Вообще-то была попытка устроить гражданскую войну, беспорядки.
Это угроза существованию государства.
Поэтому, если по справедливости, зачинщики должны быть приговорены к высшей мере наказания.
Если их отпустят, то это удар по устойчивости государства.
Наказание должно быть предельно жёстким, показательным, как это предусматривает закон.
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164
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Неужели власть начинает понимать что зверьё надо держать на цепи?
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25k
sssss3 53 минуты назад
Прорвавшиеся в аэропорт и их поддерживающие опозорили Кавказ. Опозорили себя, своих отцов и предков своих.
Такого позорища, как нападение на самолёт с беженцами, с гостями твоей республики наверно ещё не было.
Опустились ниже днища уличного толчка....
Как-то так.
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4k
workmen77 Час назад
Что-то не видел возмущенных протестов правоверных мусульман, когда хамасовцы расстреливали мирных граждан, в том числе на молодежном фестивале и когда забирали их в заложники. Их всё устраивало, они этому радовались, а в некоторых странах даже праздновали, называя это борьбой за независимость. А как начали за это "получать по зубам" уже не от мирных жителей, а от армии, так вспомнили про милосердие.
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3k
Игорь Час назад
ну все же просто - если призываешь не наказывать погромщиков - сам оплачиваешь принесенный ущерб+штраф. тогда того, за кого ты просишь можно и простить за погром. а вот за беспорядки вряд ли.
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355
александр ломовицкий Час назад
че то все эти "воины Аллаха" такие прям смелые когда рвутся воевать с детьми и женщинами и такие трусливые когда заставят один на один с мужчиной выйти. не вижу толпы дагов марширующих на помощь Палестине . пока не увижу не поверю что это люди а не животные.
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357
mik6059 Час назад
Конечно, надо простить и дать им путёвки на северные разработки чего-то. Лет на 10 каждому. И пока не компенсируют всё - будут добывать чего-нибудь в недрах. Даже так: чем больше их работает там - тем быстрее компенсируют - тем быстрее вернутся домой. Так что вопрос в количестве. А компенсировать много: ущерб аэропорту, его простой, компенсации пассажирам, компенсации сотрудникам, компенсации пострадавшим.
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13k
Павел Час назад
Рафик не виновный, да?
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56k
dima423 Час назад
Я тоже предлагаю не наказывать! Надо наградить... путевкой на СВО в штурмовые роты) Такая награда как раз будет достойна столь отважных и горячих парней, плюс это возможность совершить подвиг во имя родины и Аллаха!
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357
mik6059 dima423 55 минут назад
Ага)))))))))) Сформировать из них батальон и поставить задачу: за месяц дойти до Львова))))))))))))
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