"Надо быть добрее": в Дагестане просят не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Местные жители уговаривают власти пойти "на диалог с народом", пожурить, но не наказывать. Между тем, ущерб от погрома в аэропорту составил более 285 млн рублей, да и 20 пострадавших вряд ли придерживаются тактики "понять и простить".
После беспорядков в Махачкале продолжаются задержания причастных к дебошу лиц. МВД республики сообщает, что в рамках уголовного дела проведено более 50 обысков, а подозреваемых в отлавливают даже на улице. При этом задержания проходят без сантиментов, довольно жёстко.
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Как сообщают СМИ, после задержания под арестом находятся 15 зачинщиков и участников дебоша. Следствие по факту беспорядков в аэропорту Махачкалы продолжается и задержания - тоже. Многим жителям республики такая реакция правоохранительных органов и властей не по нраву. В соцсетях появляются посты, в которых дагестанцы просят руководство быть снисходительнее и добрее. Дескать, нужно парням дать второй шанс и не ломать их судьбы. А уж если подобное повториться, то тогда и наказывать.
Между тем, "озорники", которых просят понять и простить, не особо церемонились в ту самую ночь дебоша. По предварительным данным, ущерб аэропорт, который демонстранты разносили в приступах ярости,уже составляет более 285 млн рублей. И это пока неокончательные цифры.
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Бывший государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров рассказывает, что все, кто крушил аэропорт, попали на камеры видеонаблюдения, поэтому их личности будут рано или поздно установлены.
По словам Абакарова, погромщиков заставят возмещать ущерб, а до тех пор им будет запрещено пользоваться аэропортом. Для этого составят специальный черный список. — для этого сделают специальный черный список. Также чиновник предупредил, что под контролем находятся и те, кто призывают к погромам в Дербенте. По его словам, никто не уйдёт от ответственности.
Похоже, с антисемитизмом в Дагестане придётся бороться серьёзно. К примеру, это видео снято в общественном транспорте. Девушка докопалась до пожилой дамы с претензиями и вопросом, уж не еврейка ли она, после чего разгорелся скандал.
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И такие настроения выявляются не только в Дагестане. Похожим образом ситуацию раскачивают и в Ингушетии. Там задержали несколько местных жителей, которые распространяли фейки о прибытии рейса из Израиля и призывали к беспорядкам в аэропорту Магаса.
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Между тем, аэропорт Магаса не принимает международные рейсы, в том числе из Израиля, а фейки, на которые ведутся молодые и не очень люди, в ФСБ называют попытками дестабилизировать обстановку в РФ и расколоть российское общество.
Основная работа по организации дебошей велась и ведётся через интернет-площадки. Основатель Телеграм Павел Дуров заявил, что будет блокировать те каналы, которые призывают к насилию. Известно, что уже заблокированы каналы "Утро Дагестана", "ДОУ" и "Горец", но, похоже, это лишь начало в борьбе с э.экстремизмом.
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НЕЛЬЗЯ прощать преступление ибо начнётся беззаконие.
Одного простили, а почему тогда другого наказали за то же самое?
Это угроза существованию государства.
Поэтому, если по справедливости, зачинщики должны быть приговорены к высшей мере наказания.
Если их отпустят, то это удар по устойчивости государства.
Наказание должно быть предельно жёстким, показательным, как это предусматривает закон.
В СССР постоянно устраивали массовые митинги с требованиями "освободить Анжелу Дэвис" и т.п., но никому и в голову не приходило идти громить американское посольство и отлавливать американцев на улицах.
То же самое было и антиизраильскими митингами советского времени. Был даже Антисионистский комитет советской общественности. Состоящий из евреев.
Которые таки-да, осуждали Израиль публично.
Но никто на самих евреев в СССР при этом не покушался.
Такого позорища, как нападение на самолёт с беженцами, с гостями твоей республики наверно ещё не было.
Опустились ниже днища уличного толчка....
Как-то так.
А сейчас армия Израиля действует по принципу "выясню, кто виноват и накажу кого попало". Тех, кого сегодня убивает ЦАХАЛ в Газе в массе своей никакого отношения к захвату "заложников" не имели.