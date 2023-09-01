В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой

На одной из улиц Махачкалы спортсмены мирового уровня, наплевав на свой статус, устроили типичную северокавказскую суету. Трёхкратный чемпион мира по самбо Магомед Магомедов и победитель боёв по смешанным единоборствам AMC Fight Nights Вагаб Вагабов, встретились в кафе, чтобы обсудить задолженность последнего перед неустановленным лицом.





Однако разговор быстро перерос в словесную перепалку, а затем и в драку, участие в которой приняли и товарищи обоих спортсменов. Как видно в ролике, одного из участников потасовки одним ударом уложили на землю, после чего другой мужчина достал пистолет и принялся стрелять в воздух.