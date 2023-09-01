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В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой

В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой

Автор:
01 сентября 2023 16:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   пистолет   полиция   потасовка   спортсмены   стрельба   
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Всех участников драки задержали. Но вряд ли надолго.

На одной из улиц Махачкалы спортсмены мирового уровня, наплевав на свой статус, устроили типичную северокавказскую суету. Трёхкратный чемпион мира по самбо Магомед Магомедов и победитель боёв по смешанным единоборствам AMC Fight Nights Вагаб Вагабов, встретились в кафе, чтобы обсудить задолженность последнего перед неустановленным лицом.


Однако разговор быстро перерос в словесную перепалку, а затем и в драку, участие в которой приняли и товарищи обоих спортсменов. Как видно в ролике, одного из участников потасовки одним ударом уложили на землю, после чего другой мужчина достал пистолет и принялся стрелять в воздух.

По данным СМИ, на место драки приехали полицейские и задержали нарушителей. У нескольких присутствующих изъяли травматические пистолеты. В местном МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Там же сообщили, что пострадавших в конфликте нет. Однако по данным Telegram-канала Baza, обоим спортсменам уже устроили маслиат (традиционный у кавказцев способ урегулирования конфликтов при помощи посредников).

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   пистолет   полиция   потасовка   спортсмены   стрельба   
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21  комментарий
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9k
Antonium 2 часа назад
Двадцать первый век на дворе, ну сколько можно! Это не в какие ворота! Сколько можно использовать такие некачественные уличные камеры?
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1k
Евгений 10 минут назад
В Махачкале могут делать что угодно. вообще наплевать
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9k
Уретра Брежнева 12 минут назад
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11k
Владимир 19 минут назад
Вагап Вагапов перестреливался с Магомедом Магомедовым. Очевидец Пётр Петров, вызвал полицию. Приехал наряд полиции в составе Семена Семенова и Василия Васильева.
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23k
Кура́тор 20 минут назад
тема
не раскрыта
кого вырубили ВВ или ММ ???
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5k
Григорий Полчаса назад
люди не пострадали?
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322
алекс Полчаса назад
Истинные россияне. Наверное академики и Герои России.
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1k
Andrey G 41 минуту назад
Там, где люди умеют за себя постоять, очень часто происходят подобные моменты. Обычно "честь" стоит выше закона, так что подобные ситуации никуда не денутся. До той поры, пока местные традиции не станут подобные выходки штрафовать. А главное, что обычные люди не пострадали и не было тупой стрельбы вокруг себя лишь бы в кого-нибудь.
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3k
Василий Афиногенов 43 минуты назад
ибать какие безнациональные вешалки для бороды!
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15k
Kucher 46 минут назад
В Махачкале махач хачей.
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25k
Slawa49 46 минут назад
какие интелектуальные лица)))))))
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2k
SmartCat101 52 минуты назад
вот там и сидите ! тупые обезьяны
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17k
Алексей Час назад
"Ты козель!... А ты два раза козель!"..... И понеслась....
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5k
Трям Час назад
Да пусть у себя там хоть стреляют, хоть в жопу долбятся! Главное чтоб в города с нормальными людьми не приезжали!
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44
Aleks Ro Час назад
Что-то я не "вкурил" , у них фамилии от их собственных имён происходят?
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17k
Shtoppi Час назад
<<Трёхкратный чемпион мира по самбо Магомед Магомедов и победитель боёв по смешанным единоборствам AMC Fight Nights Вагаб Вагабов, встретились в кафе, чтобы обсудить задолженность последнего перед неустановленным лицом.>>
-----------
проще говоря встретились представители местных опг, чтобы вопросики порешать, но дикие нравы возобладали и культурного разговора не получилось. в общем, в тех краях все еще лихие 90-е. что тут сказать - дотационный регион.
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29k
Ваня 2 часа назад
почему я не удивлен?..
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26k
AzuveR 2 часа назад
Дети гор,ули. А морды какие "интеллектуальные"
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