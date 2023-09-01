В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой

Всех участников драки задержали. Но вряд ли надолго.
На одной из улиц Махачкалы спортсмены мирового уровня, наплевав на свой статус, устроили типичную северокавказскую суету. Трёхкратный чемпион мира по самбо Магомед Магомедов и победитель боёв по смешанным единоборствам AMC Fight Nights Вагаб Вагабов, встретились в кафе, чтобы обсудить задолженность последнего перед неустановленным лицом.
Однако разговор быстро перерос в словесную перепалку, а затем и в драку, участие в которой приняли и товарищи обоих спортсменов. Как видно в ролике, одного из участников потасовки одним ударом уложили на землю, после чего другой мужчина достал пистолет и принялся стрелять в воздух.
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По данным СМИ, на место драки приехали полицейские и задержали нарушителей. У нескольких присутствующих изъяли травматические пистолеты. В местном МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Там же сообщили, что пострадавших в конфликте нет. Однако по данным Telegram-канала Baza, обоим спортсменам уже устроили маслиат (традиционный у кавказцев способ урегулирования конфликтов при помощи посредников).
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кого вырубили ВВ или ММ ???
- Мощька?
- Да! Восэм мещьков твой рот и.баль!
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проще говоря встретились представители местных опг, чтобы вопросики порешать, но дикие нравы возобладали и культурного разговора не получилось. в общем, в тех краях все еще лихие 90-е. что тут сказать - дотационный регион.