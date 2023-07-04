<<С российских чиновников за год взыскали более 250 миллиардов неподтверждённых доходов>>

И почти 8 тысяч объектов имущества.
Генпрокурор России Игорь Краснов открыл ежегодный Межгосударственный совет по противодействию коррупции в Екатеринбурге. И заявил, что борьба с коррупцией достигла выдающегося результата: за год, с государственных и муниципальных служащих взыскали 250 миллиардов рублей и около 8 тысяч объектов недвижимости.
Краснов напомнил, что в прошлом году приняли новый закон и прокуроры смогли проверить обоснованность происхождения денег на счетах чиновников и их родственников.
С его принятием, по сути, были расширены имеющиеся процедуры контроля за расходами этой категории лиц, - заявил Генпрокурор.
И добавил, что процедура такова: сначала чиновник должен подтвердить законность появления денег на счёте. А если не может - тогда уже в ход идут другие методы.
Заодно Игорь Краснов рассказал, что планомерная работа ведётся и с недвижимостью чиновников за рубежом. Например, в мае у сотрудника ГИБДД и членов его семьи изъяли 23 объекта недвижимости на сумму 180 миллионов рублей. Причём 7 из них были зарегистрированы за границей.
Источник:
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С песней шагает простой человек, !"
И я даже знаю фамилию этого человека..
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и это только то, что чиновники сами позволили найти для отвода глаз, от тех сумм которые были ими украдены на самом деле и выведены в офшоры.