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С российских чиновников за год взыскали более 250 миллиардов неподтверждённых доходов

С российских чиновников за год взыскали более 250 миллиардов неподтверждённых доходов

Автор:
04 июля 2023 15:49
Сообщество : Жить в России
Метки: генпрокурор   деньги   екатеринбург   игорь краснов   коррупция   чиновники   
1086
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И почти 8 тысяч объектов имущества.

Генпрокурор России Игорь Краснов открыл ежегодный Межгосударственный совет по противодействию коррупции в Екатеринбурге. И заявил, что борьба с коррупцией достигла выдающегося результата: за год, с государственных и муниципальных служащих взыскали 250 миллиардов рублей и около 8 тысяч объектов недвижимости.

Краснов напомнил, что в прошлом году приняли новый закон и прокуроры смогли проверить обоснованность происхождения денег на счетах чиновников и их родственников.

С его принятием, по сути, были расширены имеющиеся процедуры контроля за расходами этой категории лиц, - заявил Генпрокурор.

И добавил, что процедура такова: сначала чиновник должен подтвердить законность появления денег на счёте. А если не может - тогда уже в ход идут другие методы.

Заодно Игорь Краснов рассказал, что планомерная работа ведётся и с недвижимостью чиновников за рубежом. Например, в мае у сотрудника ГИБДД и членов его семьи изъяли 23 объекта недвижимости на сумму 180 миллионов рублей. Причём 7 из них были зарегистрированы за границей.

Источник:

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Метки: генпрокурор   деньги   екатеринбург   игорь краснов   коррупция   чиновники   
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10  комментариев
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153
Иванов 53 минуты назад
А сколько еще не изъято...
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1k
Igor Grishaev 3 минуты назад
"Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек, !"
И я даже знаю фамилию этого человека..
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5k
Трям 4 минуты назад
Теперь они обидятся и покинут свои посты...
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3k
Александр 10 минут назад
на бумаге, забыл добавить.
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3k
Ухалус Посовиномус 11 минут назад
ТАк вот чего их раньше не трогали... это запас на черный день был))
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14k
Shtoppi Полчаса назад
<<С российских чиновников за год взыскали более 250 миллиардов неподтверждённых доходов>>
-------
и это только то, что чиновники сами позволили найти для отвода глаз, от тех сумм которые были ими украдены на самом деле и выведены в офшоры.
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13k
GROMOZEKA 45 минут назад
Сдается мне это только пенку сняли
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120
Андрей Л 57 минут назад
Именно поэтому у каждого чинуши есть жена, дети, мамы и т.п. Кто не являются чиновниками и нереально внезапно богаты.
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