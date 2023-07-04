<<С российских чиновников за год взыскали более 250 миллиардов неподтверждённых доходов>>

И добавил, что процедура такова: сначала чиновник должен подтвердить законность появления денег на счёте. А если не может - тогда уже в ход идут другие методы.

Заодно Игорь Краснов рассказал, что планомерная работа ведётся и с недвижимостью чиновников за рубежом. Например, в мае у сотрудника ГИБДД и членов его семьи изъяли 23 объекта недвижимости на сумму 180 миллионов рублей. Причём 7 из них были зарегистрированы за границей.