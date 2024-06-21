В Екатеринбурге реорганизуют мэрию ради повышения зарплат чиновникам

Но в администрации это отрицают и говорят, что это просто «упорядочение работы».
В Екатеринбурге хотят поднять зарплаты руководителям из администрации. Об этом заявила директор Департамента кадровой политики Елена Хазова. По её словам, рядовым специалистам повышать оклады не будут. А вот их начальникам - вполне себе.
И связано это с тем, что чиновников-руководителей якобы активно переманивают в бизнес. Из-за их опыта и умения руководить командой.
Мы говорим сегодня о стимулировании именно управленческой команды. У нас в стране кадровый голод, я думаю, что наша администрация достойна высоко-профессиональных кадров. Мы не конкуренты, коммерческие организации и крупные корпорации - у них в разы выше оклады и предложения. Поэтому для стимулирования и удержания наших кадров важно именно управленческие кадры сохранить.
Для этого несколько управлений и комитетов реорганизуют в департаменты, а их руководителям повысят зарплату. Правда речь идёт о конкретных суммах, увеличении в пределах 15-20 тысяч рублей.
Но позже в пресс-службе администрации сообщили, что реорганизация действительно будет. Но связана она с «упорядочением работы».
К зарплатам это имеет весьма небольшое отношение. Главная задача не в этом. У каждого сотрудника администрации зарплата выстраивается индивидуально. Есть определённая окладная часть, которая у всех одинаковая. А есть надбавки, есть проценты за выслугу лет, за особые услуги труда.
Зарплаты у каждого сотрудника определяются индивидуально в зависимости от его нагрузки, в зависимости от задач, которые перед ним стоят. От самого факта переименования должности его зарплата не изменится.
Как заявляют в администрации, всем руководителям не стоит ждать повышения заработка. Лишь некоторым.
Возможно, у него увеличится объём работы и в зависимости от этого увеличится надбавка.
На данный момент в администрации 14 департаментов, 6 управлений, 7 комитетов и 2 отдела. Менять будут управления жилищного и коммунального хозяйства, культуры, спорта и ещё несколько структур. После этого зарплатный фонд глав департаментов хотят увеличить на 9 млн рублей. Это деньги не для рядовых работников. Как заявляют в администрации:
На управленческие должности найти сотрудников сложнее.
Источник:
- В Екатеринбурге установили гранитную карту города, местные жители назвали её могильной плитой
- С российских чиновников за год взыскали более 250 миллиардов неподтверждённых доходов
- Вице-мэр Екатеринбурга захотел направить полицейских на борьбу со снежными пенисами
- «Какая отвратительная рожа»: в ставропольской мэрии прокомментировали выступление местного чиновника
- «Их количество сократится минимум вдвое»: Евгений Пригожин решил запретить чиновникам «жировать» и выезжать из России