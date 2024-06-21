В Екатеринбурге реорганизуют мэрию ради повышения зарплат чиновникам

Для этого несколько управлений и комитетов реорганизуют в департаменты, а их руководителям повысят зарплату. Правда речь идёт о конкретных суммах, увеличении в пределах 15-20 тысяч рублей.

Но позже в пресс-службе администрации сообщили, что реорганизация действительно будет. Но связана она с «упорядочением работы».

К зарплатам это имеет весьма небольшое отношение. Главная задача не в этом. У каждого сотрудника администрации зарплата выстраивается индивидуально. Есть определённая окладная часть, которая у всех одинаковая. А есть надбавки, есть проценты за выслугу лет, за особые услуги труда. Зарплаты у каждого сотрудника определяются индивидуально в зависимости от его нагрузки, в зависимости от задач, которые перед ним стоят. От самого факта переименования должности его зарплата не изменится.

Как заявляют в администрации, всем руководителям не стоит ждать повышения заработка. Лишь некоторым.