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В Екатеринбурге реорганизуют мэрию ради повышения зарплат чиновникам

В Екатеринбурге реорганизуют мэрию ради повышения зарплат чиновникам

Автор:
21 июня 2024 18:03
Сообщество : Жить в России
Метки: администрация   екатеринбург   зарплата   мэрия   повышение   руководители   чиновники   
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Но в администрации это отрицают и говорят, что это просто «упорядочение работы».

В Екатеринбурге хотят поднять зарплаты руководителям из администрации. Об этом заявила директор Департамента кадровой политики Елена Хазова. По её словам, рядовым специалистам повышать оклады не будут. А вот их начальникам - вполне себе.

И связано это с тем, что чиновников-руководителей якобы активно переманивают в бизнес. Из-за их опыта и умения руководить командой.

Мы говорим сегодня о стимулировании именно управленческой команды. У нас в стране кадровый голод, я думаю, что наша администрация достойна высоко-профессиональных кадров. Мы не конкуренты, коммерческие организации и крупные корпорации - у них в разы выше оклады и предложения. Поэтому для стимулирования и удержания наших кадров важно именно управленческие кадры сохранить.

Для этого несколько управлений и комитетов реорганизуют в департаменты, а их руководителям повысят зарплату. Правда речь идёт о конкретных суммах, увеличении в пределах 15-20 тысяч рублей.

Но позже в пресс-службе администрации сообщили, что реорганизация действительно будет. Но связана она с «упорядочением работы».

К зарплатам это имеет весьма небольшое отношение. Главная задача не в этом. У каждого сотрудника администрации зарплата выстраивается индивидуально. Есть определённая окладная часть, которая у всех одинаковая. А есть надбавки, есть проценты за выслугу лет, за особые услуги труда.

Зарплаты у каждого сотрудника определяются индивидуально в зависимости от его нагрузки, в зависимости от задач, которые перед ним стоят. От самого факта переименования должности его зарплата не изменится.

Как заявляют в администрации, всем руководителям не стоит ждать повышения заработка. Лишь некоторым.

Возможно, у него увеличится объём работы и в зависимости от этого увеличится надбавка.

На данный момент в администрации 14 департаментов, 6 управлений, 7 комитетов и 2 отдела. Менять будут управления жилищного и коммунального хозяйства, культуры, спорта и ещё несколько структур. После этого зарплатный фонд глав департаментов хотят увеличить на 9 млн рублей. Это деньги не для рядовых работников. Как заявляют в администрации:

На управленческие должности найти сотрудников сложнее.

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Метки: администрация   екатеринбург   зарплата   мэрия   повышение   руководители   чиновники   
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ron 2 часа назад
правильно! сам себе не поможешь - никто не поможет )))
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Александр Портениер 19 минут назад
Нужно освещать зарплаты чиновников в региональных сми .Они же служат народу им нечего скрывать.
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August
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  • 3028 постов (2979 в горячем)

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