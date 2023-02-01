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«Их количество сократится минимум вдвое»: Евгений Пригожин решил запретить чиновникам «жировать» и выезжать из России

«Их количество сократится минимум вдвое»: Евгений Пригожин решил запретить чиновникам «жировать» и выезжать из России

Автор:
01 февраля 2023 16:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: vagner   Евгений Пригожин   директор   екатеринбург   запрет   конфликт   музей   чвк   чиновники   
1381
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По его словам, юристы обсуждают сейчас подобный «запрет» для госслужащих всех уровней.

У основателя ЧВК случился конфликт с руководителем Музея истории Екатеринбурга. По мнению Евгения Пригожина, тот распространял недостоверную информацию о «Вагнере».

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Поводом для конфликта стал пост директора об армии РФ. За него он был оштрафован на 30 тысяч рублей. Тем не менее, Пригожин потребовал снять главу музея с должности:

«До чего же окабанели некоторые чиновники. Один дискредитирует армию и садится на много лет, а другой, участвующий, скорее всего, в коррупционных связях, остается на посту одного из крупнейших музеев страны. Прекращайте безобразничать. Хватит двойных стандартов. Если Пушкарев дискредитировал армию, то нечего ему сидеть на посту в музее и дальше деньги грести».

Насчёт этого он пытался связаться с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, но безуспешно.

Инициатива интересная. Но получит ли она продолжение - это уже под вопросом.

Источник:

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Метки: vagner   Евгений Пригожин   директор   екатеринбург   запрет   конфликт   музей   чвк   чиновники   
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14  комментариев
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66k
Варакин Алексей 22 минуты назад
«В 90-е годы появились олигархи от бизнеса, без усилий получившие огромные материальные активы, благодаря смутному времени перестройки в нашей стране, а сейчас рождаются олигархи от государственной власти, которые получают доступ к неограниченным государственным ресурсам. Многие из них хорошо отличают свое от государева, некоторые в этом насмерть запутались, отсюда и их излишние запросы к уровню жизни» Пригожин
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136
Андрей 11 минут назад
Тут друзья интересуются, т.е. госслужащих и в Украину не пустят воевать? Все таки заграница.
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−17
Александр Бугреев 12 минут назад
Хи-хи. У лаптей теперь новый пахан. Урка рулит россеюшкой, хи-хи. Лапти, неужели вы и эту харкотину проглотите?
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9k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Иногда годности говорит
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5k
banga911 45 минут назад
одобряю! виселицы надо ставить - украл рубль, сразу в петлю
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258
Серега 55 минут назад
По моему у нас президент Пригожин.Только про него слышно.Пригожин решил запретить ютуб,и наказывать тех кто его смотрит.Пригожин решил запретить чиновникам жировать.Пригожин решил то,Пригожин решил сё.
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258
Серега dima423 13 минут назад
Какой "Берия"?Вор и бандит,который сейчас нужен.Разворошит и почистит в свой карман.
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