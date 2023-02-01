«Их количество сократится минимум вдвое»: Евгений Пригожин решил запретить чиновникам «жировать» и выезжать из России

Поводом для конфликта стал пост директора об армии РФ. За него он был оштрафован на 30 тысяч рублей. Тем не менее, Пригожин потребовал снять главу музея с должности:

«До чего же окабанели некоторые чиновники. Один дискредитирует армию и садится на много лет, а другой, участвующий, скорее всего, в коррупционных связях, остается на посту одного из крупнейших музеев страны. Прекращайте безобразничать. Хватит двойных стандартов. Если Пушкарев дискредитировал армию, то нечего ему сидеть на посту в музее и дальше деньги грести».