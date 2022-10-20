17 случаев, когда люди пошли в лес по грибы, а вернулись с настоящими грибными сокровищами

Житель китайской провинции Юньнань обнаружил гигантскую группу грибов, чей вес составил 50 килограммов. Исследователи из академии наук подтвердили, что находка является съедобной. Однако местные жители не пожелали срывать гриб с целью его дальнейшей готовки. Его даже огородили забором, чтобы защитить от посетителей, которые всё-таки были бы не против попробовать кусочек.

Впервые я смог собрать так много грибов