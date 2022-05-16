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16 раз, когда люди пошли за грибами, и нашли экземпляры словно из сказочного леса

16 раз, когда люди пошли за грибами, и нашли экземпляры словно из сказочного леса

Автор:
16 мая 2022 09:59
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: грибы   красота   лес   природа   удивительно   фото   
454
19

Хочу поделиться с вами находками от заядлых грибников, которые обнаружили самые удивительные виды грибов, дающие нам понять, чем вдохновлялись создатели некоторых сказочных персонажей.

«Первое успешное выращивание устричной вёшенки»

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«Один из самых интересных грибов, что я видел»

 

Навозник чернильный, который является условно съедобным грибом, но только в молодом возрасте, до потемнения пластинок

 

Эта гроздь жёлтых вёшенок выглядит как сами знаете что

 


 

«Летипорус, который я нашёл в Южных Аппалачах»

 

Человеческие формы, созданные самой природой

 

«Моя мама нашла это во время работы в саду. Я думаю, это действительно прекрасный образец пальцев мертвеца»

 

«Головач гигантский, который я нашла прошлой осенью — он был настолько огромен, что я решила сделать с ним несколько забавных фотографий»

 


 

«Клавулина коралловидная? Первый раз встречаю этот тип грибов»

 

«Эти светящиеся грибы появились у моей входной двери прошлой ночью! Кажется, они называются Mycena chlorophos»

 

«Моя маленькая собачка на древесном грибе»

 


 

Корень дерева, зараженный светящимся в темноте мицелием армиллярии

 

«Наткнулся на этого забавного парня в Вермонте»

 

Бананы для масштаба

 

«Кажется, я нашел довольно большую кучу летипорусов»

 

«Моя первая аурикулярия уховидная»

 

«Смотрю через джунгли эноков, которые я вырастил сам»


Источник:

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Метки: грибы   красота   лес   природа   удивительно   фото   
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29k
BuG 6 минут назад
Не ешь грибы! И ты не ешь грибы!!
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2k
kca-opa Полчаса назад
шайтанма, они в России никогда в лес не заходили, ну пройду я мимо любой такой шняги, ну растёт, и пусть растёт, а тут полные штаны восторга, дикари
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