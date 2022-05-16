16 раз, когда люди пошли за грибами, и нашли экземпляры словно из сказочного леса

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Хочу поделиться с вами находками от заядлых грибников, которые обнаружили самые удивительные виды грибов, дающие нам понять, чем вдохновлялись создатели некоторых сказочных персонажей.
«Первое успешное выращивание устричной вёшенки»
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«Один из самых интересных грибов, что я видел»
Навозник чернильный, который является условно съедобным грибом, но только в молодом возрасте, до потемнения пластинок
Эта гроздь жёлтых вёшенок выглядит как сами знаете что
«Летипорус, который я нашёл в Южных Аппалачах»
Человеческие формы, созданные самой природой
«Моя мама нашла это во время работы в саду. Я думаю, это действительно прекрасный образец пальцев мертвеца»
«Головач гигантский, который я нашла прошлой осенью — он был настолько огромен, что я решила сделать с ним несколько забавных фотографий»
«Клавулина коралловидная? Первый раз встречаю этот тип грибов»
«Эти светящиеся грибы появились у моей входной двери прошлой ночью! Кажется, они называются Mycena chlorophos»
«Моя маленькая собачка на древесном грибе»
Корень дерева, зараженный светящимся в темноте мицелием армиллярии
«Наткнулся на этого забавного парня в Вермонте»
Бананы для масштаба
«Кажется, я нашел довольно большую кучу летипорусов»
«Моя первая аурикулярия уховидная»
«Смотрю через джунгли эноков, которые я вырастил сам»
Источник:
АНТИФИШКИ
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