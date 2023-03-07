19 случаев, когда люди отправились в лес и наткнулись на настоящий грибной клад

Грибники или любители тихой охоты — удивительные люди. Ведь, чтобы улов, добытый в лесу, был достойным, нужно быть предельно внимательным и осмотрительным. Тут требуется не только отличное зрение, но и некое внутренее чутьё, которое подскажет, в каком направлении лучше всего двигаться. Грибники могут часами бродить по одним и тем же местам в поисках заветных шляпок и ножек, не испытывая при этом никакой усталости и скуки.

Грибы не слишком жаждут встречи с людьми, поэтому с наступлением сезонов сбора (которые, как правило, приходятся на весну или осень), они стараются спрятаться в самых труднодоступных местах. Однако грибники, которые готовы потратить силы и время на поиски, часто бывают отлично вознаграждены.

Монстр среди белых грибов