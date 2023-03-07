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19 случаев, когда люди отправились в лес и наткнулись на настоящий грибной клад

19 случаев, когда люди отправились в лес и наткнулись на настоящий грибной клад

Автор:
07 марта 2023 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: грибы   лес   люди   находка   удивительно   фото   
366
20

Вы только взгляните на их впечатляющие находки! Даже с трудом верится, что такие грибы могут действительно существовать!

Грибники или любители тихой охоты — удивительные люди. Ведь, чтобы улов, добытый в лесу, был достойным, нужно быть предельно внимательным и осмотрительным. Тут требуется не только отличное зрение, но и некое внутренее чутьё, которое подскажет, в каком направлении лучше всего двигаться. Грибники могут часами бродить по одним и тем же местам в поисках заветных шляпок и ножек, не испытывая при этом никакой усталости и скуки.

Грибы не слишком жаждут встречи с людьми, поэтому с наступлением сезонов сбора (которые, как правило, приходятся на весну или осень), они стараются спрятаться в самых труднодоступных местах. Однако грибники, которые готовы потратить силы и время на поиски, часто бывают отлично вознаграждены.


Монстр среди белых грибов

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Тот самый момент, когда нашёл гриб, из которого можно приготовить ужин для всей семьи!


Сегодня нашла гриб под названием львиная грива, который весил почти 15 килограммов


Прилёг отдохнуть на грибную поляну


Гриб, который весит 5 килограммов — почти как новорождённый ребёнок


Вот это размер!


Этот гигант поражает своими размерами. Парень явно удивлён находкой


Красавец-мухомор


Такому грибочку нужно отдельное место


Идеальный белый гриб

Белый гриб крайне калориен. По этому параметру он фактически сравним с мясом. Однако эта особенность касается только сушёных грибов. В сыром виде боровик вполне подходит и для диетического питания.


Гигантская львиная грива


Разве такие грибы бывают?


Сложно поверить в такое чудо — белый гриб, который размером с голову оленя. Нашла его и ещё целое ведро других грибов


Нашёл целое семейство


Кто здесь победитель?


Гриб-гигант


Вы видели когда-либо более идеальную композицию?


Невероятно красивые трутовики

Большинство видов трутовиков вполне съедобны. Из них готовят разнообразные блюда. Также трутовики активно используются и в медицинских целях.


Хвастается


Повезло так повезло


Термитомицес титанический — один из самых больших съедобных грибов в мире

Удивительный гриб встречается в Замбии и сопредельных регионах. Диаметр его шляпки составляет 40–60 сантиметров, а в отдельных случаях может достигать и одного метра. Вес экземпляров средних размеров нередко превышает 2-3 килограмма.

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Метки: грибы   лес   люди   находка   удивительно   фото   
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83k
grigori80 18 минут назад
Не знаю как называется. Это пару лет назад. Тимирязевский лес.
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2k
ChePaev 6 минут назад
как эти грибы вырастают до таких размеров и остаются не сожранными червями и слизнями? Может они настолько радиоактивные или химозные что их не трогают даже насекомые? Тут чуть прочухаешь бывает, летом в лес пойдешь не с утра пораньше, а к обеду, и уже грибы молоденькие чаще всего уже пожраные слизнями и червями.
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22k
hebpat 15 минут назад
круто, мужик пошёл по грибы с удочкой
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7k
Nikolay 16 минут назад
Опята в прошлом году рядом с Питером.
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