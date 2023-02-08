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30 потрясных находок грибников и прочих собирателей

30 потрясных находок грибников и прочих собирателей

Автор:
08 февраля 2023 23:38
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Собирательство   грибники   грибы   лес   находки   природа   
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Собирательство веками было необходимостью, а не приятным времяпрепровождением, и для людей в некоторых частях мира остается ею до сих пор. Однако для большинства сходить в лес за грибами или ягодами — теперь скорее хобби и просто возможность подышать свежим воздухом. Ну и, конечно, сделать красивые фото и поделиться ими в сети!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Собирательство   грибники   грибы   лес   находки   природа   
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2  комментария
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9k
JeanLuk Час назад
Комментарий к фото
Рядовка, очень вкусная в соленом виде. Много собрали в этом году
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9k
JeanLuk Час назад
Комментарий к фото
Растут, достаточно частое явление, опёнок вырос на шишке, фотографировал в октябре
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