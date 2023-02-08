30 потрясных находок грибников и прочих собирателей

854
31
Собирательство веками было необходимостью, а не приятным времяпрепровождением, и для людей в некоторых частях мира остается ею до сих пор. Однако для большинства сходить в лес за грибами или ягодами — теперь скорее хобби и просто возможность подышать свежим воздухом. Ну и, конечно, сделать красивые фото и поделиться ими в сети!
×
×
20. "Не мог не опубликовать мою самую любимую фотографию. Буду рад, если поможете опознать грибы :) Мое приложение назвало их сказочными парашютами"
22. "Нашел растущим на кедровых планках. Палм-Бич, Флорида. Подумал, кому-нибудь да понравятся эти ребята"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 17 случаев, когда люди пошли в лес по грибы, а вернулись с настоящими грибными сокровищами
- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
- 16 раз, когда люди пошли за грибами, и нашли экземпляры словно из сказочного леса
- В Австралии поймали жабу гигантских размеров
- Грибы, которые делают из насекомых зомби. 5 интересных фактов про кордицепс
Новости партнёров