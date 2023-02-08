30 потрясных находок грибников и прочих собирателей

Собирательство веками было необходимостью, а не приятным времяпрепровождением, и для людей в некоторых частях мира остается ею до сих пор. Однако для большинства сходить в лес за грибами или ягодами — теперь скорее хобби и просто возможность подышать свежим воздухом. Ну и, конечно, сделать красивые фото и поделиться ими в сети!