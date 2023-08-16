FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7546 постов • 1027 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Сергиевом Посаде опытная 82-летняя старушка заблудилась в лесу и повесила себя на дерево

В Сергиевом Посаде опытная 82-летняя старушка заблудилась в лесу и повесила себя на дерево

Автор:
16 августа 2023 16:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   бабушка   грибник   лес   потерялась   смекалка   спасатели   старушка   
3241
3

Пенсионерка из деревни Селково отправилась в лес за грибами и заблудилась. Многолетний опыт хождения по лесу дал о себе знать: у бабушки была с собой верёвка, дождевик, запас еды и воды.

82-летняя старушка отправилась за грибами и заблудилась. Об этом она сообщила родственникам сама — женщина позвонила и сообщила, что сбилась с тропинки и попала на болота, а как выбраться – не знает.

– Бабушка вышла за грибами утром, а нам позвонила уже вечером, сказала, что не может найти дорогу, – вспоминает внук пенсионерки Вадим. – Просто она привыкла ориентироваться по солнцу, а в тот день было облачно, вот и заплутала.  

Родственники бабушки позвонили в 112, и спасатели отправились на поиски. Бабушку нашли около часу ночи, пенсионерка звала на помощь. Спасатели "Мособлпожспаса" очень удивились, обнаружив пенсионерку привязанной к дереву. Оказалось у бабушки с собой была еда, вода, верёвка и заряженный телефон. Она одела дождевик и привязала себя к дереву, устроившись на ночлег.

– Женщина забралась на дерево на высоту примерно в полтора метра и привязала себя, чтобы не упасть во сне в болото, – объясняет старший смены, спасатель Дмитрий Кулиш

Спасатели осторожно спустили бабушку с дерева и привезли её к родным. Пенсионерка в медицинской помощи не нуждалась, и, благодаря спасателям ночевала дома, среди родных. Внук рассказал, что за грибами бабушка пока не собирается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   бабушка   грибник   лес   потерялась   смекалка   спасатели   старушка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
360
Vergüenza Ajena 2 часа назад
опыт не пропьёшь, а готовым нужно быть ко всему.
Особенно в лесу.
Молодец бабуля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Misanthrop 20 минут назад
Автор, "...она НАдела дождевик..."!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 21 минуту назад
Во что она дождевик одела?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
403
Сергей Кузьмин Полчаса назад
Выжить любой ценой..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
807
Дмитрий 39 минут назад
Старая школа...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
Игорь 43 минуты назад
Ого Бабушка прям как Китнисс Эвердин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 50 минут назад
если бы моя бабуля пошла в лес с верёвкой, я бы что-то начал подозревать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
устал я от вас Час назад
Молодец бабка. В 82 за грибами гонять это не всем дано, а она ещё и по деревьям лазить может.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
El Niño Час назад
Ох уж эти заголовки… Повесила себя = повесилась…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lexx Час назад
А Байден на два года младше её, но здоровается со своими телохранителями, невидимыми людьми и постоянно идёт не в ту сторону (если забудут его направить).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня 2 часа назад
молодец бабулька, знает толк в сборе грибов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
606
Дмитрий 2 часа назад
Степановна. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Matrosskin 2 часа назад
Вот так в 82 года можно быть адекватнее 28 летних. Вообще всё правильно - и снаряга, и поведение. Респект и уважение !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Кот Бегемот 2 часа назад
В 82?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Влад 2 часа назад
Серьёзно бабушка подготовилась,молодец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72087



Другие посты автора
Популярное в сообществах
За кадром: архивные фотографии со съемочных площадок известных советских фильмов
За кадром: архивные фотографии со съемочных площадок известных советских фильмов
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Набирающие популярность в сообществах
Самые большие карьеры в мире . ТОП-10. Интересные факты
Самые большие карьеры в мире . ТОП-10. Интересные факты
Что вы могли не знать о саудитах
Что вы могли не знать о саудитах
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#ДТП#Автовсячина#забавно#новости#природа#позитив#ЧП
#автомобили#интересное#интересно#факты#Юмор#подборка#история#Россия#сарказм#собака
#автомир#люди#аварии#авто аварии#Прикол#в мире#Китай#милота#СССР#мир
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти В России нашли семью, которая 30 лет живёт без документов В России нашли семью, которая 30 лет живёт без документов 17 случаев, когда люди пошли в лес по грибы, а вернулись с настоящими грибными сокровищами 17 случаев, когда люди пошли в лес по грибы, а вернулись с настоящими грибными сокровищами Невероятные ситуации, которые могли случиться только в России Невероятные ситуации, которые могли случиться только в России Мужчина вызвал спасателей, чтобы те помогли женщинам, которых нет Мужчина вызвал спасателей, чтобы те помогли женщинам, которых нет 81-летняя старушка в платочке, фотографирующая Краснодар, рассказала о своей жизни 81-летняя старушка в платочке, фотографирующая Краснодар, рассказала о своей жизни

На что жалуетесь?

Вернуться