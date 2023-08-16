В Сергиевом Посаде опытная 82-летняя старушка заблудилась в лесу и повесила себя на дерево

Пенсионерка из деревни Селково отправилась в лес за грибами и заблудилась. Многолетний опыт хождения по лесу дал о себе знать: у бабушки была с собой верёвка, дождевик, запас еды и воды.
82-летняя старушка отправилась за грибами и заблудилась. Об этом она сообщила родственникам сама — женщина позвонила и сообщила, что сбилась с тропинки и попала на болота, а как выбраться – не знает.
– Бабушка вышла за грибами утром, а нам позвонила уже вечером, сказала, что не может найти дорогу, – вспоминает внук пенсионерки Вадим. – Просто она привыкла ориентироваться по солнцу, а в тот день было облачно, вот и заплутала.
Родственники бабушки позвонили в 112, и спасатели отправились на поиски. Бабушку нашли около часу ночи, пенсионерка звала на помощь. Спасатели "Мособлпожспаса" очень удивились, обнаружив пенсионерку привязанной к дереву. Оказалось у бабушки с собой была еда, вода, верёвка и заряженный телефон. Она одела дождевик и привязала себя к дереву, устроившись на ночлег.
– Женщина забралась на дерево на высоту примерно в полтора метра и привязала себя, чтобы не упасть во сне в болото, – объясняет старший смены, спасатель Дмитрий Кулиш
Спасатели осторожно спустили бабушку с дерева и привезли её к родным. Пенсионерка в медицинской помощи не нуждалась, и, благодаря спасателям ночевала дома, среди родных. Внук рассказал, что за грибами бабушка пока не собирается.
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Особенно в лесу.
Молодец бабуля.