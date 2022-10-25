Самые удивительные находки грибников

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Каждый поход за грибами готовит сюрпризы. Грибник никогда не знает, что именно он найдет во время тихой охоты, но точно что-нибудь интересное! Некоторым на дивительные находки особенно везет - как, например, героям этой подборки.
В Замбии одним грибом можно кормить семью несколько дней. Это термитомицес титанический - самый большой съедобный гриб в мире
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"Сосед - заядлый грибник. Он плохо ходит после операции. Сегодня он отвез нас на свое грибное место и отправил за грибами. Мы собрали 11 килограммов"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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