Самые удивительные находки грибников

Каждый поход за грибами готовит сюрпризы. Грибник никогда не знает, что именно он найдет во время тихой охоты, но точно что-нибудь интересное! Некоторым на дивительные находки особенно везет - как, например, героям этой подборки.

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В Замбии одним грибом можно кормить семью несколько дней. Это термитомицес титанический - самый большой съедобный гриб в мире 0 Источник:

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"Эти красивые грибы выросли на моем заднем дворе" 0 Источник:

Повелитель грибов 0 Источник:

Тяжеловес 0 Источник:

Дары осени 0 Источник:

Осенний пейзаж 0 Источник:

"Наконец-то нашлось применение корзинке, которую я сама сделала зимой" 0 Источник:

Млечник, проросший сквозь череп лисы 0 Источник:

Эти грибы - словно драгоценное украшение на дереве 0 Источник:

Грибная красавица 0 Источник:

"Сосед - заядлый грибник. Он плохо ходит после операции. Сегодня он отвез нас на свое грибное место и отправил за грибами. Мы собрали 11 килограммов" 0 Источник:

Дом на шишке 0 Источник:

Куриный гриб, или трутовик серо-желтый - съедобный и очень питательный 0 Источник:

Самый большой белый гриб Орегона 0 Источник:

Притворился своим 0 Источник:

Разноцветный лесной урожай 0 Источник:

"Мой дядя нашел гигантский дождевик" 0 Источник:

Гриб индиго 0 Источник:

Черный подгруздок по-другому называют "желейным ушком". Теперь вы понимаете, почему? 0 Источник:

"Я нашел грибы в пустыне Вади Рам в Иордании" 0 Источник:

"Я нашел микрогрибы. Монета - для сравнения" 0 Источник:

Устричный гриб - создание ну очень необычное! 0 Источник:

Яркая осень 0 Источник:

Гигантский трутовик лакированный 0 Источник:

"Мой рекордный белый гриб на 2,2 кило из Калифорнии" 0 Источник:

Грибы, выросшие в форме петуха 0 Источник:

Этот гриб - настоящий ведьмин тюрбан! 0 Источник:

Гигантский дождевик 0 Источник:

Когда в Колорадо идут дожди, грибов хватает всем! 0 Источник:

"Это самый большой гриб, который я нашел за всю свою жизнь" 0 Источник:

Белые близнецы 0 Источник:

Еще один боровик-гигант 0 Источник:

"Урожай за выходные - сморчки и несколько белых. Британская Колумбия" 0 Источник:

Идеальный белый 0 Источник: