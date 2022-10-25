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Самые удивительные находки грибников

Самые удивительные находки грибников

Автор:
25 октября 2022 17:27
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вот это да!   грибники   грибы   за грибами   лесные находки   тихая охота   удивительное рядом   удивительные грибы   
1018
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Каждый поход за грибами готовит сюрпризы. Грибник никогда не знает, что именно он найдет во время тихой охоты, но точно что-нибудь интересное! Некоторым на дивительные находки особенно везет - как, например, героям этой подборки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   грибники   грибы   за грибами   лесные находки   тихая охота   удивительное рядом   удивительные грибы   
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5  комментариев
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20
Sata33 4 часа назад
Я думал за бугром ничего кроме шампиков не едят )
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10
Konstantin Полчаса назад
В списке не хватает пары трупов с прошлой зимы )
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20k
Alf 2 часа назад
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