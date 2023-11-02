В Челябинске воспитатель детского сада обнаружила в волосах девочки прослушку

Такая маленькая, а уже шпион.
Шпионский скандал с печальными последствиями для всех его участников разгорелся в одном из частных детсадов Челябинска. Воспитательница поправляла волосы девочки и обнаружила в её банте странное устройство. Она показала коллегам и, вместе покопавшись в интернете, они пришли к выводу, что это "жучок".
Владелица детсада связалась с родителями ребёнка и те не стали отпираться, заявив, что хотели узнать, кто в детском саду научил их дочку материться. Руководитель сразу разорвала с ними контракт, исключив из детсада обоих детей бдительных родителей.
"Когда они меня спросили: «Почему нельзя приходить с прослушивающим устройством, у вас что, стратегический объект?», я ответила: «Это моя собственность, и это серьезная статья, находящаяся в полномочиях Следственного комитета». Если бы с такой прослушкой пришли к конфликтному человеку, он бы мог судиться и судиться. Это очень серьезное дело!" — рассказала журналистам владелица частного детсада.
И что самое печальное, из-за этой истории уволилась воспитательница. Женщина посчитала, что родители пытались прослушивать именно её (скорее всего, так и было).
"К родителям я относилась с симпатией. И претензий к ним не имею. Но раз это случилось, мы должны принимать меры, в том числе, чтобы воспитатели чувствовали себя защищенными. Педагог после этого уволилась — ей было очень обидно, это унизило ее. Где мне теперь найти такого ценного специалиста? Ну потеряла я 70 тысяч за двух детей в месяц — ну и ладно, деньги — дело наживное. Главное — педагоги. А родители, мне кажется, пожалели о своем поступке." — добавила руководитель.
Как пояснили юристы, родителям девочки действительно может грозить проверка по статьям 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и 137 УК РФ (незаконный сбор сведений о частной жизни гражданина). По последней статье проверка может начаться после исков родителей или воспитателей.
"Не совсем понятно, что из себя представляет эта прослушка, но если они ее замаскировали под что-то, то, в принципе, это может быть расценено как производство техсредства . И таким образом родители могут попасть под уголовную ответственность по статье 138.1 УК РФ. Имеет значение техническая доработка, и именно модернизация может быть криминальной. Если бы они просто нацепили на дочь видеокамеру или микрофон, то здесь бы криминала не было. У нас ненаказуемо приобретение и использование микрофонов, наказуемо только использование аппаратуры, у которой замаскирована функция звукозаписи", — объяснил юрист Сергей Колосовский.
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Но я всё равно думаю что родители поступили не правильно.
обычно, точней 100% всегда, когда кто то начинает блажить о своих правах, он забывает о правах других