В Челябинске воспитатель детского сада обнаружила в волосах девочки прослушку

Шпионский скандал с печальными последствиями для всех его участников разгорелся в одном из частных детсадов Челябинска. Воспитательница поправляла волосы девочки и обнаружила в её банте странное устройство. Она показала коллегам и, вместе покопавшись в интернете, они пришли к выводу, что это "жучок".





Владелица детсада связалась с родителями ребёнка и те не стали отпираться, заявив, что хотели узнать, кто в детском саду научил их дочку материться. Руководитель сразу разорвала с ними контракт, исключив из детсада обоих детей бдительных родителей.



