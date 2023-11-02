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В Челябинске воспитатель детского сада обнаружила в волосах девочки прослушку

В Челябинске воспитатель детского сада обнаружила в волосах девочки прослушку

Автор:
02 ноября 2023 19:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: детсад   прослушка   ребёнок   родители   скандал   челябинск   
1251
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Такая маленькая, а уже шпион.

Шпионский скандал с печальными последствиями для всех его участников разгорелся в одном из частных детсадов Челябинска. Воспитательница поправляла волосы девочки и обнаружила в её банте странное устройство. Она показала коллегам и, вместе покопавшись в интернете, они пришли к выводу, что это "жучок".


Владелица детсада связалась с родителями ребёнка и те не стали отпираться, заявив, что хотели узнать, кто в детском саду научил их дочку материться. Руководитель сразу разорвала с ними контракт, исключив из детсада обоих детей бдительных родителей.

"Когда они меня спросили: «Почему нельзя приходить с прослушивающим устройством, у вас что, стратегический объект?», я ответила: «Это моя собственность, и это серьезная статья, находящаяся в полномочиях Следственного комитета». Если бы с такой прослушкой пришли к конфликтному человеку, он бы мог судиться и судиться. Это очень серьезное дело!" — рассказала журналистам владелица частного детсада.

И что самое печальное, из-за этой истории уволилась воспитательница. Женщина посчитала, что родители пытались прослушивать именно её (скорее всего, так и было).


"К родителям я относилась с симпатией. И претензий к ним не имею. Но раз это случилось, мы должны принимать меры, в том числе, чтобы воспитатели чувствовали себя защищенными. Педагог после этого уволилась — ей было очень обидно, это унизило ее. Где мне теперь найти такого ценного специалиста? Ну потеряла я 70 тысяч за двух детей в месяц — ну и ладно, деньги — дело наживное. Главное — педагоги. А родители, мне кажется, пожалели о своем поступке." — добавила руководитель.

Как пояснили юристы, родителям девочки действительно может грозить проверка по статьям 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и 137 УК РФ (незаконный сбор сведений о частной жизни гражданина). По последней статье проверка может начаться после исков родителей или воспитателей.


"Не совсем понятно, что из себя представляет эта прослушка, но если они ее замаскировали под что-то, то, в принципе, это может быть расценено как производство техсредства . И таким образом родители могут попасть под уголовную ответственность по статье 138.1 УК РФ. Имеет значение техническая доработка, и именно модернизация может быть криминальной. Если бы они просто нацепили на дочь видеокамеру или микрофон, то здесь бы криминала не было. У нас ненаказуемо приобретение и использование микрофонов, наказуемо только использование аппаратуры, у которой замаскирована функция звукозаписи", — объяснил юрист Сергей Колосовский.


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Метки: детсад   прослушка   ребёнок   родители   скандал   челябинск   
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13  комментариев
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35k
Андрей Иванов Час назад
Я в одном детсаде (новом, частном) прокладывал линии под интернет-камеры. Во все помещения с детьми. У мам пароль - могла через интернет посмотреть, что с ребёнком.
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5k
Subic 7 минут назад
Ну, для начала, это НЕ "прослушка". :) Это GPS трекер. Внутри sim карта, по запросу или по графику передает координаты устройства (девочки в данном случае). ДА, там есть микрофон и его можно прослушивать через канал телефона (который привязан к той sim), позвонив, дав команду, с другого телефона (родителей), но это игрушка. За сколько у вас "убивается" аккумулятор телефона в режиме разговора? Пару часов максимум? Воооот. А тут совсем меленькое устройство и под аккумулятор там места мало совсем, скорее всего что то типа батарейки-таблетки. То есть микрофон на трекере можно слушать минут 10. И да, все те же функции есть в детских смарт-часах, + там еще и фото можно делать (без гарантии, что выйдет, но можно). Аккумулятор там побольше, но время "прослушки" сильно не увеличится. Так что много шума из ничего.
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20k
Bill Полчаса назад
Юрист из Сергея Колосовского - так себе.
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268
Мандалай Иванович 49 минут назад
Можно было просто смарт часы ребенку одеть, и без проблем слушать и даже смотреть что происходит с ребенком. Часы не запрещены, и их не имеют право отобрать.
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6k
hhwost 55 минут назад
тут две стороны у монеты. с одной это частная собственность, да. но с другой - в это частной собственности МОЙ РЕБЁНОК. и я хочу, и имею право, быть уверен, что с ним всё нормально.
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7k
MPEG-8 56 минут назад
Дети шпионов.
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