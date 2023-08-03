В детском развлекательном центре подрались две боевые дамочки

Та, что в светлой одежде с младенцем на руках, пристает к тучной даме, начинает снимать ее на телефон, но она сильной рукой выбивает смартфон и бьет женщину. Завязывается потасовка.
Выглядит все смешно, но если посмотреть кадры с камеры видеонаблюдения, снятые за несколько минут до драки, становится понятно, что у дамы с ребенком был мотив.
На видео бой-баба в синей рубашке (третий персонаж) идет напролом через весь зал как танк, на пути на полу возится младенец.
Она пинает ребенка ногой и продолжает движение. Рядом мать, она бросается вслед за «танком», чтобы напугать. Но та закралась в туалете, а бой на себя приняла уже ее мать, пенсионерка с тяжелой рукой.
В развлекательный центр этим двум вход теперь закрыт, зато их очень ждут в местном ОВД, там уже посмотрели трешовые кадры.
Источник:
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