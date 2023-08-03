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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 516 постов • 28 подписчиков подписаться
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В детском развлекательном центре подрались две боевые дамочки

В детском развлекательном центре подрались две боевые дамочки

Автор:
03 августа 2023 10:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   дети   драка   мамочка   мать года   развлекательный центр   ребенок   родители   
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Та, что в светлой одежде с младенцем на руках, пристает к тучной даме, начинает снимать ее на телефон, но она сильной рукой выбивает смартфон и бьет женщину. Завязывается потасовка.

Выглядит все смешно, но если посмотреть кадры с камеры видеонаблюдения, снятые за несколько минут до драки, становится понятно, что у дамы с ребенком был мотив.


На видео бой-баба в синей рубашке (третий персонаж) идет напролом через весь зал как танк, на пути на полу возится младенец.


Она пинает ребенка ногой и продолжает движение. Рядом мать, она бросается вслед за «танком», чтобы напугать. Но та закралась в туалете, а бой на себя приняла уже ее мать, пенсионерка с тяжелой рукой.


В развлекательный центр этим двум вход теперь закрыт, зато их очень ждут в местном ОВД, там уже посмотрели трешовые кадры.

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Метки: Видео   дети   драка   мамочка   мать года   развлекательный центр   ребенок   родители   
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35k
Опаньки 2 часа назад
охренеть больные на голову
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1k
MrAnderson 42 минуты назад
Жирные мрази
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11k
DumDum 45 минут назад
Тут, возможно, не без влияния расцветки пола...
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14k
net Час назад
Эта синяя жиробасина не человек. Представляете если эта тварина наступила бы на ребенка, которого пнула. Закрыть бы ее на годик для профилактики.
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12k
sos1960sos 2 часа назад
А детям понравилось, как их развлекали? Тётеньки старались как могли...
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Deiz

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