Пользователи соцсетей рассказали, почему не стремятся заводить детей

2752
16
Перед вами настоящие откровения и боль молодых родителей, а также тех, кто насмотрелся на своих многодетных друзей. Теперь понятно, почему за материнским капиталом нет очереди.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
реклама
Остальным же советую, исходя из собственного и не только опыта. Не пожалеете.
Конечно, добавляется хлопот и даже проблем, но тем, кто хочет обойтись в жизни без них, лучше жить в кувшине, как Диоген, или сидеть под дубом, как Будда.
Да пошли вы на .................
Люди России, рожайте больше!
Пора её приравнять к пропаганде ЛГБТ...
Тебе их иметь просто запрещено!
И пыталось нас наставить на "путь истинный".
Типо как классно быть не таким как все.