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Пользователи соцсетей рассказали, почему не стремятся заводить детей

Пользователи соцсетей рассказали, почему не стремятся заводить детей

Автор:
21 июня 2023 21:26
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Твиттер   Юмор   дети   ребёнок   родители   смех   
2752
16

Перед вами настоящие откровения и боль молодых родителей, а также тех, кто насмотрелся на своих многодетных друзей. Теперь понятно, почему за материнским капиталом нет очереди.

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Метки: Прикол   Твиттер   Юмор   дети   ребёнок   родители   смех   
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19  комментариев
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Рожайте и плодите детей .
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77
Jay Freeman 2 минуты назад
Автор, вот ты детей и не заводи, тебе как-раз это и не надо.
Остальным же советую, исходя из собственного и не только опыта. Не пожалеете.
Конечно, добавляется хлопот и даже проблем, но тем, кто хочет обойтись в жизни без них, лучше жить в кувшине, как Диоген, или сидеть под дубом, как Будда.
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45k
Соломей 5 минут назад
Тупая хрень все это .когда будешь отдавать концы, точно не будешь вспоминать, как шпилил шлюх в клубе, или как наипенивался в пятницу после работы с коллегами .будешь вспоминать, как забирал ребенка из роддома,как купал и целовал маленькие пяточки,и как позже внучка бежала, неся бабочку, пищала " бабуська, дедуська!смотри!"...
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3k
Pill 10 минут назад
Всё это смешно и даже мило, если ты не работаешь в детском магазине, а большинство с детьми - чурки по 5 голов
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6k
Умница-красавица 12 минут назад
Когда у тебя сиськи, как у восьмилетки (причем, мальчика )))
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296
Alex Умница-красавица 7 минут назад
Когда у тебя мозгов как у ракушки и то пустой.
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2k
Геннадьич Полчаса назад
Это что, реклама "чайлд фри" ?
Да пошли вы на .................
Люди России, рожайте больше!
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56k
Олег 39 минут назад
какая-же ты мразь, стан, канадский гей! То посты про деревенских девушек, то о том что дети это плохо. Чтоб тебе твоё канадское дупло разорвало от злости!
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13k
Djeff 41 минуту назад
Пост от любителей послаще пожрать и подольше поспать. А за сорок будут искать смысл жизни в котиках...
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13k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Никогда не думал, что надо искать причину, чтобы завести детей
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16k
Smiley Час назад
Гомик пишет о детях???
Тебе их иметь просто запрещено!
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280
данила беринский Smiley 54 минуты назад
откуда ты знаешь, что он гомик?))
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33k
Андрей Иванов Час назад
Полная херня, один всегда кричит так громко, что другого не слышно
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