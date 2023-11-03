Интересные факты о фильме "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"

7. Ту самую обезьяну, которую зрители так полюбили, играло аж 2 обезьяны, но вовсе не те, что играли ее в первой части фильма.

8. Клетки, в которых висели Гиббс, Уилл Тернер и другие, были сделаны конечно же не из костей, а из металла и пенопласта.