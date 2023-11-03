Интересные факты о фильме "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"

Второй фильм в серии "Пиратов Карибского моря", получивший подзаголовок "Сундук мертвеца", создавался практически сразу после выхода первой части. Фильм получился еще более масштабным и успешным, чем прошлый. Предлагаю узнать несколько фактов о нём.
1. Из-за того, что почти все декорации, созданные для первой части фильма "Пираты Карибского моря", были уничтожены ураганом, студии пришлось выделить на съемки второй части незапланированные 100 миллионов долларов дополнительно.
2. Режиссер Гор Вербински наотрез отказывался брать на роль ведьмы Тиа Дальмы актрису Наоми Харрис, так как он посчитал ее слишком молодой для этой роли.
Но в итоге его уговорили прослушать актрису, и Наоми просто поразила его своей игрой и способностью имитировать ямайский акцент, после чего Вербински не задумываясь взял ее на эту роль.
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3. В изначальном сценарии должен был присутствовать некий источник молодости. Но в итоге от этой идеи решили отказаться. Тем не менее, про источник молодости не забыли и уже в четвертой части фильма к нему все же вернулись.
4. Актер Билл Найи, сыгравший Дэйви Джонса, носил специальный костюм, а также специальные датчики, которые фиксировали движения каждой части его лица. А уже затем на него накладывали компьютерную графику.
Щупальца Дэйви Джонса также были созданы с помощью компьютера. Но в одной сцене все же использовалась аниматроника. Речь идет конечно же о сцене, когда Уилл пытался похитить ключ у спящего капитана.
5. Тим Бертон также немного поучаствовал в производстве фильма. Конкретно, по просьбе Джонни Деппа он сделал много набросков для команды "Летучего голландца", часть из которых в итоге были использованы в фильме.
6. Стеллана Скарсгарда, сыгравшего Уилла Тернера старшего, гримировали по 4 часа в день. А по изначальной задумке его хотели сделать примерно таким же образом, как и Дэйви Джонса, то есть с помощью компьютерной графики.
7. Ту самую обезьяну, которую зрители так полюбили, играло аж 2 обезьяны, но вовсе не те, что играли ее в первой части фильма.
8. Клетки, в которых висели Гиббс, Уилл Тернер и другие, были сделаны конечно же не из костей, а из металла и пенопласта.
9. Эмоции Уилла Тернера, когда он увидел целующихся Джека Воробья и Элизабет, были неподдельными. Орландо Блум не знал о таком сюжетном повороте, так как в его варианте сценария специально убрали эту сцену, чтобы посмотреть на эмоции актера.
10. В сценарии не было сцены, когда Элизабет приковывает Джека Воробья к мачте. Ее предложила Кира Найтли, исполнившая роль Элизабет. Режиссеру такая задумка понравилась и он решил отснять эту сцену.
11. В финальной сцене эмоции актеров, увидевших живого капитана Барбоссу, были самыми настоящими.
В их версиях сценария этого прописано не было, а режиссер сообщил, что по лестнице спустится Анна Мария в исполнении актрисы Зои Салданы. Поэтому и удивление на лицах актеров было неподдельное.
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12. После окончания съемок Дэйви Джонс был добавлен в аттракцион "Пираты Карибского моря" в Диснейленде. После окончания съемок первого фильма туда были добавлены Джек Воробей и Барбосса.
13. Бюджет второй части "Пиратов Карибского моря" составил 225 миллионов долларов, а кассовые сборы - 1 миллиард и 66 миллионов долларов. На сегодняшний момент данная лента находится на 41 месте в списке самых кассовых фильмов. Максимально же фильм занимал третью строчку.
14. Во второй части фильма должен был появиться отец Джека Воробья в исполнении Кита Ричардса, но в итоге не срослось. Тем не менее, музыкант все же появился в этой роли, но уже в третьей части.
15. То самое колесо, внутри которого сражались герои фильма, было самым настоящим. Высота этого колеса составляла 5,5 метров, а вес - чуть более 800 кг.
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Данное колесо тащил за собой грузовик по специально подготовленным тропам. А внутри в этом время действительно находились актеры и дублеры, а также операторы.
16. Во время съемок Дэйви Джонса в исполнении Билла Найи возникли некоторые проблемы. Дело в том, что для того, чтобы отснять человека в костюме для захвата движения, нужно было закрытое помещение с оборудованием. Но так как съемки были натурными, то сделать это не представлялось возможным.
Таким образом сотрудники знаменитой студии эффектов ILM создали новую технологию IMO Cap, которая позволяла проводить съемки с использованием технологии Motion Capture (Захват движения) в любом месте и с помощью всего пары камер без дополнительного громоздкого оборудования.
Более того, костюм был легким и защищал актеров от прямого воздействия солнечных лучей и воды.
17. Студией ILM была проделана колоссальная работа, ведь им приходилось анимировать каждое из 42 щупалец, расположенных на лице Дэйви Джонса. Каждое щупальце должно было соприкасаться друг с другом и жить своей отдельной жизнью.
18. Присоски на щупальцах осьминогов расположены ровными рядами, но режиссер Гор Вербински решил, что Дэйви Джонс должен быть более мерзким и устрашающим, поэтому присоски на его щупальцах было решено сделать хаотично разбросанными.
19. Конечно же, щупальца Кракена были сделаны посредством компьютерной графики, но для того, чтобы показать разрушения, сделанные гигантским моллюском, было использовано две синих труды с цементом, которые обрушивались на корабль. Ну а затем конечно же накладывалась компьютерная графика.
В общем, была проделана просто колоссальная работа. Не зря данный фильм в итоге получил "Оскар" в номинации "Лучшие визуальные эффекты".
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