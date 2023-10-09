FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 962 поста • 410 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Музыкальный портал
Что на самом деле означает припев «ланфрен-ланфра», что пел Боярский в «Гардемаринах»

Что на самом деле означает припев «ланфрен-ланфра», что пел Боярский в «Гардемаринах»

Автор:
09 октября 2023 10:34
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Боярский   Видео   кино   ланфрен-ланфра   песня   факты   фильм   фото   
2671
3
1
«Ланфрен-ланфра» давно уже оторвалась от фильма, самостоятельно странствует по концертным залам, караоке. Ее смело можно назвать народной.

В 1987-м году на экраны вышел знаменитый телесериал «Гардемарины, вперед» - русский аналог «Трех мушкетеров».

В фильме тогда появился сам Михаил Боярский, исполнил роль бравого шевалье Сержа де Брильи. Французского шпиона, по заданию из центра добывающего в России ценную информацию. И соблазняющегося по пути русскую красавицу Анастасию Ягужинскую.

Боярский искал какое-нибудь маленькое приятное дополнение к своему образу стареющего д'Артаньяна, волею судеб оказавшегося в холодных русских снегах.

И вот что нашел. Вот эту лиричную композицию!

Хотя изначально по сюжету, брутальный де Брильи вообще ничего не должен был с экрана петь. Однако Михаил Сергеевич убедительно попросил режиссера Светлану Дружинину вложить в уста его героя какой-нибудь музыкальный номер. Та согласилась. И песня стала всенародно любимым шлягером!

По словам самого де Брильи его пассии, эту песню во Франции влюбленные женихи якобы поют как серенаду своим невестам. Хотя на самом деле, ни один из многих моих лично знакомых французов ничего подобно не вспомнил. Как и никто из наших кинозрителей не мог тогда понять, что же значат эти самые таинственные ланфрен-ланфра.

На самом деле, слова к песне написал выдающийся поэт Юрий Ряшенцев, автор всенародно известных песен еще для знаменитых советских «Трех мушкетеров». Весьма, кстати, большой франкофон, отлично знающий французский язык. Причем не только современный, но и старинный.

Оригинальная старая песня звучала примерно так:

- Mary, tu as beu vin nouveau, Qui ta faict troubler le cerveau, Lanfrin, lanfra... Мари, а бо вин нуво, ки фэ трубле ле серво, ланфрэн, ланфра. Мари, ты выпила молодого вина, что тебе вскружило голову, ланфре-ланфра...


В общем, получается, что Боярский вместо ланфрен-ланфра запросто мог бы спеть «ой-лю-ли». Но звучало сие б наверно уже не столь романтично-французисто. :)



Впрочем, слышал я любопытную версию, что определенный смысл все же это самое ланфрен-ланфра имеет. Это скорее всего могут быть неправильно расслышанные писцом и искаженные слова L'ame fiere, l'ame franc (Лам фьер, лам франк) - т.е буквально «душа гордая, душа чистая».

Лично сам склоняюсь к этой последней версии тоже. Хотя б потому что более нигде ни в одном другой французской старинной народной песне никаких «ланфре-ланфра» не попадается. Если б это были б люли-люли, то оные б в каждой второй встречались...



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: Боярский   Видео   кино   ланфрен-ланфра   песня   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Kostick 2 часа назад
первый мюзикл? да конечно. от "весёлых ребят", и всякие карнавальные ночи, мери поппинс...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
jnkbxybr 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
scorpick 23 минуты назад
"И соблазняющегося по пути русскую красавицу"
Очень интересный оборот, хотя и не лишён смысла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Tata Полчаса назад
Смешно, но моя подружка сына своего назвала Сергеем, потому что ей очень нравилось, как Ягужинская называла шевалье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
Абвгд Еёжзиклмн 40 минут назад
Это с французского переводится как - (голосом Боярского) Верните мне шляпу, п..расы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
155
Нежмисто Живисто Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat Час назад
Я знал что "ланфрен ланфра" это вообще ничего не значит типа как у ногу свел "Рамамбахара-мамбуру", но я специально решил посмотреть на сколько автор размажет то что можно объяснить одним предложение, ну я впечатлен, вам батенька рефераты бы на заказ писать, такой талант пропадает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Dobry vojak Svejk Час назад
Когда-то давным-давно, когда деревья были большими, читал интервью с автором песни и он на голубом глазу сказал, что словосочетание взято с потолка, лишь бы было похожим на французскую фразу и на портило "лиричности" произведения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

384248



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 уморительных фото животных с конкурса Comedy Wildlife
40 уморительных фото животных с конкурса Comedy Wildlife
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Просто картинки
Просто картинки
Cloudflare и ECH: интернет без ограничений и блокировок
Cloudflare и ECH: интернет без ограничений и блокировок
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая форма для забега

Лучшие демотиваторы
Введите пароль

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Израиль#Прикол#Юмор#кино#сарказм#фильм#дети#Реакция
#история#СССР#интересно#в мире#палестина#США#машина#ограбление#собака
#животные#факты#люди#забавно#природа#шоу бизнес#школа#деньги#Россия
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? «Грязные танцы»: как снимали культовое кино с Патриком Суэйзи «Грязные танцы»: как снимали культовое кино с Патриком Суэйзи Как снимали фильм "Форест Гамп": кадры со съемок и интересные факты о фильме Как снимали фильм "Форест Гамп": кадры со съемок и интересные факты о фильме Как снимали фильм "Гремлины": кадры со съемок и интересные факты Как снимали фильм "Гремлины": кадры со съемок и интересные факты Как снимали фильм "Храброе сердце": кадры со съемок и интересные факты о фильме Как снимали фильм "Храброе сердце": кадры со съемок и интересные факты о фильме Попробуй не запеть: 10 лучших советских музыкальных фильмов, которые хочется пересматривать и переслушивать Попробуй не запеть: 10 лучших советских музыкальных фильмов, которые хочется пересматривать и...

На что жалуетесь?

Вернуться