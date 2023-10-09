Что на самом деле означает припев «ланфрен-ланфра», что пел Боярский в «Гардемаринах»

Оригинальная старая песня звучала примерно так:

- Mary, tu as beu vin nouveau, Qui ta faict troubler le cerveau, Lanfrin, lanfra... Мари, а бо вин нуво, ки фэ трубле ле серво, ланфрэн, ланфра. Мари, ты выпила молодого вина, что тебе вскружило голову, ланфре-ланфра...

В общем, получается, что Боярский вместо ланфрен-ланфра запросто мог бы спеть «ой-лю-ли». Но звучало сие б наверно уже не столь романтично-французисто. :)

Впрочем, слышал я любопытную версию, что определенный смысл все же это самое ланфрен-ланфра имеет. Это скорее всего могут быть неправильно расслышанные писцом и искаженные слова L'ame fiere, l'ame franc (Лам фьер, лам франк) - т.е буквально «душа гордая, душа чистая».

Лично сам склоняюсь к этой последней версии тоже. Хотя б потому что более нигде ни в одном другой французской старинной народной песне никаких «ланфре-ланфра» не попадается. Если б это были б люли-люли, то оные б в каждой второй встречались...