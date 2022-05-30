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Интересные факты о фильме Леонида Гайдая «Самогонщики»

Интересные факты о фильме Леонида Гайдая «Самогонщики»

Автор:
30 мая 2022 10:34
Метки: Леонид Гайдай   актеры   видео   кино   роль   самогонщики   факты   фильм   
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Наверное, многие помнят наизусть слова весёлой песенки из легендарной короткометражки Гайдая «Самогонщики»: «Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат…». Но немногие знают, что первоначально песня была совсем другой и, с моей точки зрения, значительно лучше!

К сожалению, цензура тоже посчитала, что песня слишком хороша для таких героев и того отрицательного явления, о котором снят этот фильм.

Сегодня для многих это покажется странным, но обе забавных короткометражек Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики» были самыми обычными агитками из серии советских пропагандистских фильмов, от которых режиссёры обычно открещивались всеми возможными способами. Либо соглашались снимать что-нибудь подобное, но взамен на то, что после этого им позволят снять уже своё кино.


Примерно также случилось и с Леонидом Гайдаем. После того как его первую самостоятельную комедию «Жених с того света» художественный совет «Мосфильма» подверг жёсткой критике и, искромсав, сократил почти вдвое, сделав из полнометражного фильма короткометражку, 35-летний режиссёр попал в опалу.

Чтобы выйти из неё, Пырьев предложил ему снять сугубо патриотический фильм, чтобы реабилитироваться в глазах руководства киностудии. Гайдай сделал соответствующую заявку, которую тут же одобрили, и в 1960 году снял фильм-драму «Трижды воскресший». О первых годах советской власти и о старом баркасе, который советские комсомольцы восстановили, и т.д.

Несмотря на то что в картине снялись замечательные и популярные актёры того времени, фильм остался почти незамеченным зрителями. Сегодня о нём помнят лишь киноспециалисты и немногие преданные любители советского кино.

К сожалению, этот фильм не помог реабилитации Гайдая. И тогда тот же Пырьев опять предложил Гайдаю взяться за работу, от которой другие режиссёры отказывались. А у Гайдая, по сути, и выбора уже не было.

Речь шла об короткометражных агитационных фильмах. Такие картины, наподобие сюжетов о технике безопасности или противопожарных мерах обычно показывали в киножурналах перед киносеансом.

Первая короткометражка о борьбе с браконьерством «Пёс Барбос и необычный кросс» была экранизацией газетного фельетона. Но эта «агитка» получилась такой забавной и популярной, что её даже послали на Каннский кинофестиваль и позже более сотни стран мира купили лицензию на её прокат.


Это был успех, и режиссёру предложили продолжить тему. И вот тогда, буквально через несколько месяцев, вышла вторая короткометражка -«Самогонщики».


Цель фильма – осуждение и высмеивание самогонщиков, которых в то время в СССР, особенно в сельской местности, было очень много. На этот раз Гайдай захотел озвучить фильм какой-нибудь весёлой песней. Пырьев подключил к работе композитора Никиту Богословского, и родилась, с моей точки зрения, шедевральная песня, которая начиналась куплетом:

Не футболисты мы, не велогонщики,

И не артисты мы, а самогонщики,

Эх, пить будем, и гнать будем,

А нагоним литров сто - продавать будем!

Дальше шёл простенький припев, который хотелось подпевать всем!

Короче, получилась отличная застольно-загульная песня, которая бы точно сразу ушла в народ! Так как сохранилась аудиозапись этой песни, мы сделали клип, где наложили её на кадры из фильма, заменив второй вариант песни:


Конечно же, цензорам такая песня не понравилось:

«Что вы делаете? Завтра же вашу песню вся страна петь будет!»

Но самое главное, с такой «народной» песней фильм уже призывал не к борьбе с самогоноварением, а наоборот, к варке и распитию самогона!

Создателям песни срочно предложили её переделать. Во-первых, чтобы мелодия была более сложной и «не застольной», а слова не призывающие, а наоборот, осуждающие это явление.

Богословский написал мелодию, которую бы смог исполнить далеко не каждый, а у автора слов, поэта Владимира Лифшица, появился второй вариант текста со словами «электронный агрегат» и т.д.




Если не знать о первой версии этой песни, то вторая тоже получилась очень даже ничего. Хотя она уже была неудобной для застольного хорового пения, что и хотело киношное начальство.

В любом случае короткометражка «Самогонщики» как и предыдущая работа Гайдая, вошли в Золотой фонд нашего кино и сегодня никто уже даже не догадывается, что это, оказывается, агитационно-пропагандистские фильмы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Леонид Гайдай   актеры   видео   кино   роль   самогонщики   факты   фильм   
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4  комментария
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Vlamir Полчаса назад
А никто не обратил внимание, что в аппарат был засыпан сахар рафинад и сразу же пошел процесс "гонки"!?
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42k
Per aspĕra ad astra Час назад
Весьма интересно! Ещё лет двадцать читал об этом в газете, а сейчас и клип сделали...
А что же там, в оконцовке песни, Вицин ("Трус") хотел провозгласить?
"Ура!!! Да здрав... Ой..."
Какой социалистический лозунг?
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AccheDin

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