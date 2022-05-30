Интересные факты о фильме Леонида Гайдая «Самогонщики»

К сожалению, этот фильм не помог реабилитации Гайдая. И тогда тот же Пырьев опять предложил Гайдаю взяться за работу, от которой другие режиссёры отказывались. А у Гайдая, по сути, и выбора уже не было.

Речь шла об короткометражных агитационных фильмах. Такие картины, наподобие сюжетов о технике безопасности или противопожарных мерах обычно показывали в киножурналах перед киносеансом.

Первая короткометражка о борьбе с браконьерством «Пёс Барбос и необычный кросс» была экранизацией газетного фельетона. Но эта «агитка» получилась такой забавной и популярной, что её даже послали на Каннский кинофестиваль и позже более сотни стран мира купили лицензию на её прокат.