Как снимали фильм "День независимости": кадры со съемок и интересные факты

Ну а для того, чтобы сцена получилась более эпичной, ее снимали на скорости 300 кадров в секунду.

2. За роль капитана Хилера Уилл Смит получил рекордные на тот момент 5 миллионов долларов. И именно после успеха данной ленты, режиссер Барри Зоненфильд решил пригласить Смита в свой фильм "Люди в черном", где ему вновь пришлось сразиться с инопланетянами, но уже в комедийном жанре.