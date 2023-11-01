Интересные факты о фильме "Пираты Карибского моря: Проклятье чёрной жемчужины"

Более того, это последний аттракцион, к созданию которого приложил руку сам Уолт Дисней. Но, к сожалению, гений не дожил до его открытия. Сам аттракцион был открыт лишь спустя 3 месяца после смерти Диснея.

2. Изначально, авторы планировали назвать фильм просто "пираты Карибского моря", но чуть позже было решено добавить "Проклятье Черной жемчужины", так как создатели сразу предполагали съемки сиквела в будущем.