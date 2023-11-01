Интересные факты о фильме "Пираты Карибского моря: Проклятье чёрной жемчужины"

Фильм "Пираты Карибского моря" вышел в 2003 году и стал настоящим хитом. Кинолента с харизматичным Капитаном Джеком Воробьём подняла пиратскую тематику с "колен" и вновь сделала её популярной у зрителей.
1. Фильм "Пираты Карибского моря" стал первой картиной, которая была снята по мотивам аттракциона в Диснейленде, а не наоборот. Разве что, после успеха фильма в аттракцион добавили Джека Воробья и Гектора Барбосса.
Более того, это последний аттракцион, к созданию которого приложил руку сам Уолт Дисней. Но, к сожалению, гений не дожил до его открытия. Сам аттракцион был открыт лишь спустя 3 месяца после смерти Диснея.
2. Изначально, авторы планировали назвать фильм просто "пираты Карибского моря", но чуть позже было решено добавить "Проклятье Черной жемчужины", так как создатели сразу предполагали съемки сиквела в будущем.
3. Тело Джонни Деппа практически целиком и полностью было покрыто татуировками, поэтому и было решено нацепить на Джека Воробья как можно больше предметов одежды, дабы скрыть нательные рисунки актера.
А вот татуировка воробья на руке Джека была ненастоящей. Но позже Джонни Депп сделал себе точную копию этой самой татуировки и сделал надпись "Джек". Но надпись была сделана не в честь его героя, а в честь его сына Джека. Разве что птица направлена в другую сторону.
4. Джонни Депп создавал свой образ (походку и ужимки), вдохновившись подобным поведением гитариста группы "The Rolling stones" Кейта Ричардса.
Ну и конечно же стоит отметить, что Кейт Ричардс появился в третьей части фильма в роли отца Джека Воробья. Забавно.
5. Данная картина стало первым диснеевским фильмом, который получил подростковый рейтинг PG-13 (для зрителей старше 13 лет).
6. Режиссер Гор Вербински сказал в одном из интервью, что выбрал Орландо Блума на роль Уилла Тернера в том числе из-за того, что тот снимался в фильме "Властелин колец". Для него было принципиально дать свой ответ студии "Warner Brothers". А между тем у него стоял выбор между Блумом и Хитом Леджером.
Кстати, про "Властелин колец". 8 из 9 актеров, сыгравших героев Братства Кольца, сделали себе эльфийские татуировки (только Джон Риз Дэвис, сыгравший Гимли, отказался от этой затеи). Создатели намеренно пытались скрыть эту татуировку на запястье Орландо Блума (как вы помните, он играл Леголаса во "Властелине колец"), но в некоторых сценах ее мимоходом все же можно увидеть, если, конечно, приглядываться.
7. На роль Элизабет Свон рассматривали Джессику Альба, но в итоге роль отошла 17-летней актрисе Кире Найтли.
8. Джонни Депп хотел лично поработать над образом своего персонажа и предлагал порой безумные идеи, например отсутствие носа (по его задумке Джек должен был стать жерствой сифилиса). Но создатели отказались воплощать такое в жизнь.
Также, создатели отвергли его идею сделать золотыми зубы Джека Воробья, но Джонни втихаря вставил себе несколько зубных золотых имплантов. Увидев это, Гор Вербински махнул рукой и допустил присутствие нескольких золотых зубов во рту главного героя. Кстати, дантисту в титрах даже выразили за это отдельную благодарность.
И кстати, сам Джонни Депп так и носил эти золотые импланты, пока не окончились съемки финальной третьей части, которая (как оказалось) была вовсе не финальной.
Но все же, Депп частенько импровизировал в кадре. Даже культовая фраза "Смекаешь?" была импровизацией актера. В том числе и имя Гектор для Барбоссы придумал сам Джонни Депп.
Но если бы не импровизация Деппа и не его работа над образом, Джек Воробей получился бы не таким забавным и харизматичным персонажем, ведь по сценарию Джек должен был быть более серьезным и сдержанным.
9. Кира Найтли думала, что не потянет главную роль в столь крупном диснеевском проекте, поэтому решила взять с собой минимум вещей, полагая ,что ее выгонят со съемок и она уедет домой. Но ничего. Вроде неплохо продержалась, и даже в пятую часть заскочила в качестве камео.
10. Студия "Disney" хотела снимать фильмы в том самом бассейне, где снимали культовый фильм "Титаник" Джеймса Кэмерона и "Перл Харбор" Майкла Бэя. Но они немного опоздали, так как он уже был занят. В тот момент там проходили съемки фильма "Хозяин морей". В итоге, фильм было решено снимать на настоящих островах Карибского моря.
11. После окончания съемок фильма практически каждый член съемочной группы взял себе на память по проклятой монете. Вроде, всё обошлось).
12. Изначально создатели планировали взять на роль Джека Воробья австралийского актера Хью Джекмана, но тот не смог принять участие. Тогда создатели попробовали привлечь Мэтью МакКонахи, Роберта Де Ниро и даже Джима Керри. Но никто из них по тем или иным причинам не смог принять участия в фильме (или не захотел).
13. Фильм "Пираты Карибского моря" был весьма рискованным проектом, так как пиратские фильмы не особо ценились зрителями, да и в качестве первоисточника был лишь мало кому известный аттракцион, а не книга или снятый ранее известный фильм. Более того, продюсеры считали, что Джонни Депп просто потопит этот фильм своими выходками и в итоге фильм провалится в прокате.
Но что в итоге? А в итоге при бюджете в 180 миллионов долларов (140 - производство, 40 - маркетинг) фильм собрал по миру 654 миллиона долларов, а Джонни Деппа даже номинировали на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль". Но лауреатом он не стал.
14. Помните забавную сцену, где обезьяна Барбоссы умилительно улыбнулась? А ведь это было не по сценарию и никаких эффектов здесь использовано не было. Обезьянка действительно улыбнулась сама совершенно незапланировано. Создатели просто не могли не вставить именно эту сцену в финальную версию.
15. Так как волосы Киры Найтли были довольно короткими для роли Элизабет, ей приходилось носить парик.
16. Чтобы лицо Джека не выглядело в кадре размытым, во время съемок первой сцены его глазам специально сделали подводку. Но в итоге это так понравилось создателям, что подводку рещили сделать одной из фишек Джека.
17. Актер Джеффри Раш, сыгравший Гектора Барбоссу, считал Киру Найтли невероятно красивой и эффектной, поэтому он полагал, что зрители не будут обращать внимания на него, а их взгляд будет нацелен лишь на красотку Найтли.
Именно поэтому он старался всегда держаться слева от актрисы, так как полагал, что зрители будут смотреть слева направо, и тогда они точно его не пропустят.
18. Вовремя съемок фильма произошел настоящий пожар. Его удалось оперативно ликвидировать, но тем не менее пострадало немало декораций на сумму 350 тысяч долларов.
19. Лишь один реальный парусный корабль был задействован в съемках фильма. И когда было необходимо, его переделывали под нужный корабль.
20. Джонни Депп намеренно носил контактные линзы на съемках. Но нужны они ему лишь в качестве солнцезащитного атрибута, чтобы не щуриться во время съемок на солнце.
21. Сценаристы фильма составили свой топ фехтовальщиков. Лучшим фехтовальщиком является Уилл Тернер. Второе место разделили Гектор Барбосса и командор Норрингтон. Ну а самым худшим фехтовальщиком является сам Джек Воробей.
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