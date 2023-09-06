Гуру маскировки – малайская рогатая лягушка

К этому методу прибегают и коллекционеры, охотящиеся за вожделенными экземплярами. В неволе длинноносые рогатые лягушки размножаются очень неохотно. Поэтому люди с фонариками тоже выходят на охоту, чтобы обеспечить возможность желающим завести необычного питомца.

Что, в общем, неправильно. Ведь, несмотря на обширную популяцию, постепенное обезлесение и так способствует уменьшению ареала обитания.

В идеале лучше было бы оставить это листообразное чудо в покое. Ведь в неволе оно живёт мало, а в мире полно других животных, которые ориентированы на человека и очень хотят стать домашними.