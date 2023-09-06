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Гуру маскировки – малайская рогатая лягушка

Гуру маскировки – малайская рогатая лягушка

Автор:
06 сентября 2023 11:50
Сообщество : Животные
Метки: Животное   внешность   земноводное   лист   малайская рогатая лягушка   маскировка   приспособленность   среда обитания   сходство   
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Где легче всего спрятать лист? В лесу. Но это при условии, если место не занято этим поразительным созданием. Которое похоже на листик даже больше самого листика.

Малайская или длинноносая рогатая лягушка могла бы легко преподавать на курсах маскировки. Если бы захотела, конечно. Ведь этот маленький охотник – типичный обитатель тропических лесов Малайзии, Таиланда, Индонезии и Сингапура виртуозно сливается с местностью, напоминая своим видом кучку прелой прошлогодней листвы.

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В неподвижном состоянии это создание может находиться часами, ожидая не слишком внимательную жертву. Тушка у длинноносика идеально гладкая. Над глазами имеются специфические наросты, напоминающие небольшие листики. Такой же «лист» есть на носу. Причём природа очень постаралась в создании камуфляжа: даже рисунок и прожилки на этих наростах напоминают настоящий лист.

Обнаружить это скрытное создание проблематично. Но исследователи нашли выход: они отправляются во владения лягушек ночью, вооружившись фонариком. Глаза неподвижных лиственных изваяний начинают мерцать в темноте, отражая свет.

К этому методу прибегают и коллекционеры, охотящиеся за вожделенными экземплярами. В неволе длинноносые рогатые лягушки  размножаются очень неохотно. Поэтому люди с фонариками тоже выходят на охоту, чтобы обеспечить возможность желающим завести необычного питомца.

Что, в общем, неправильно. Ведь, несмотря на обширную популяцию, постепенное обезлесение и так способствует уменьшению ареала обитания.

В идеале лучше было бы оставить это листообразное чудо в покое. Ведь в неволе оно живёт мало, а в мире полно других животных, которые ориентированы на человека и очень хотят стать домашними.

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Метки: Животное   внешность   земноводное   лист   малайская рогатая лягушка   маскировка   приспособленность   среда обитания   сходство   
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Serg2001 Полчаса назад
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