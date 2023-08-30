Самые необычные обезьяны планеты

Название этих необычных созданий, обитающих в джунглях Борнео, полностью оправдано. Носач обладает выдающейся центральной частью морды, что в совокупности с вытянутой физиономией и полуприкрытыми глазами придаёт ему грустный вид.

Обезьяны предпочитают селиться поближе к водоёмам, живут на деревьях и минимизируют пребывание на суше из-за угрозы нападения хищников. К сожалению, хоботные обезьяны под угрозой вымирания. И причина тому не естественные хищники, а деятельность человека.