Самые необычные обезьяны планеты

К этим приматам у некоторых людей отношение неоднозначное. И зря, ведь обезьяны ловкие, умные, милые. А поддержанию порядка в семье и укреплению семейных связей нам – венцам творения определённо стоит поучиться у некоторых из них.
Плюс ко всему, среди этих млекопитающих встречаются настолько необычные животные, что и к обезьянам сразу не отнесёшь.
Название этих необычных созданий, обитающих в джунглях Борнео, полностью оправдано. Носач обладает выдающейся центральной частью морды, что в совокупности с вытянутой физиономией и полуприкрытыми глазами придаёт ему грустный вид.
Обезьяны предпочитают селиться поближе к водоёмам, живут на деревьях и минимизируют пребывание на суше из-за угрозы нападения хищников. К сожалению, хоботные обезьяны под угрозой вымирания. И причина тому не естественные хищники, а деятельность человека.
Лысые уакари обитают в тропиках Амазонки. Климат в этой области специфический – влажный, что сопряжено с немалым количеством разных болезней. Поэтому аукари носят свое яркое красное лицо с гордостью. Ведь это показатель здоровья. Если обезьяна заболеет, к примеру, малярией, то морда побледнеет. И от такого соплеменника лучше держаться подальше.
Медленное воспроизводство и опять же вмешательство человека в естественную среду ещё не спровоцировало переход в категорию исчезающих, но уже сделало аукари уязвимыми.
Рокселланов ринопитек назван так в честь наложницы, а потом и жены османского султана Сулеймана Роксоланы. Та обладала яркими золотистыми волосами. Синелицые обезьяны обитают в Азии, в основном в Китае, Мьянме и Вьетнаме, а золотистая шубка отлично согревает их в холода.
Шерсть для ринопитека буквально инструмент коммуникации. Они расчёсывают друг другу мех, делая это со всей тщательностью. Методике, как и красоте шерсти, позавидует любая современная модница из людей.
Животное занесено в Красную книгу. Общая численность популяции не превышает 5 тыс. особей. Поэтому зоологи стараются не вмешиваться без надобности в жизнь золотых обезьян.
Гелады – это редкий вид приматов из семейства мартышковых. Обитают на горных плато Эфиопии. Изюминкой обезьян является лишённый шерсти участок кожи на груди ярко-красного цвета. Если не особенно придираться, то можно рассмотреть в нём сердце.
Есть мнение, что самыми большими интенсивно окрашенными кровоточащими сердцами обладают альфа-самцы – сильные, ловкие, мощные. Которые с врагами дерутся как львы, защищая своё довольно крупное (до 1200 особей) семейство.
Но, в общем и целом гелады миролюбивы. И являются единственными приматами, питающимися исключительно растительной пищей. Ведь их собратья не против слопать насекомое, употребить птичьи яйца или полакомиться ящерицей. А гелады в этом плане строгие аскеты и не позволяют себе лишнего.
Немейский тонкотел – ещё один представитель мартышковых, обитает в Юго-Восточной Азии, преимущественно в Лаосе, Вьетнаме и Камбодже. Большую часть жизни эти существа с инопланетной внешностью – персиковая мордочка, раскосые глаза и похожая на паутину борода проводят на деревьях в поисках пищи.
Из-за вырубки лесов популяции тонкотелов резко сократились. И сейчас вид считается вымирающим.
Золотой лангур – эндемик Борнео вполне соответствует такому прозвищу. Ведь во взгляде этого представителя мартышковых застыла мудрость многих поколений. А чёрная выразительная мордочка придаёт облику мистическую ноту.
Лангуры – существа активные, но предпочитают в основном растительную пищу. Из-за чего большую часть жизни проводят в её поисках и поедании, чтобы восполнить дефицит энергии.
Мандрил – одна из самых крупных и ярких обезьян. Что примечательно, в моменты сильных эмоциональных потрясений интенсивность цвета повышается.
Обитают эти ходячие палитры в тропиках Африки, большую часть дня разгуливают по земле в поисках пищи, а на ночь забираются на деревья. Несмотря на впечатляющие клыки, основную часть рациона мандрилов составляет растительная пища. Живут обезьяны средними группами до полусотни особей, каждую из которых возглавляет яркий альфа. К сожалению, как и другие их собратья по джунглям, в Красной книге мандрилы значатся как уязвимые.
А каких ещё обезьян вы бы назвали необычными и особенными?
Источник:
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Хотя я пожалуй оскорбляю обезьян,они умнее. И красивее.