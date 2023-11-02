Лайфкаки нездорового человека: Теперь я не выбрасываю вонючие кроссовки, соседи в шоке

Вот это, я понимаю, турнир

Потрясающие идеи, которые неплохо бы было реализовать

Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение

Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы

Остановки: от полной дичи до очень крутых

Пост попоболи электриков и слаботочников