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Лайфкаки нездорового человека: Теперь я не выбрасываю вонючие кроссовки, соседи в шоке

Лайфкаки нездорового человека: Теперь я не выбрасываю вонючие кроссовки, соседи в шоке

Автор:
02 ноября 2023 13:02
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Хитрости   Юмор   лайфхаки   подборка   странное   
1231
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Кстати, вы заметили, что чем тупее лайфкак, тем глупее заголовок?! Полезные хитрости, которые облегчат вам жизнь. Это настолько потрясающие убогие штуки, что в психическом состоянии авторов сих поделок следовало бы усомниться. Обожаю лайфкаки, ведь они экономят столько времени, сил и денег!
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Метки: Прикол   Хитрости   Юмор   лайфхаки   подборка   странное   
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