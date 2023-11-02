Лайфкаки нездорового человека: Теперь я не выбрасываю вонючие кроссовки, соседи в шоке

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Кстати, вы заметили, что чем тупее лайфкак, тем глупее заголовок?!
Полезные хитрости, которые облегчат вам жизнь. Это настолько потрясающие убогие штуки, что в психическом состоянии авторов сих поделок следовало бы усомниться. Обожаю лайфкаки, ведь они экономят столько времени, сил и денег!
1. Удивительная эко-ручка для двери. Особенно хорошо будет смотреться, если использовать такие ручки на входных дверях, а также в качестве ручек сейфов
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2. Разбилась любимая кружка? Это не беда. Используйте пластиковый стаканчик и скотч. Вуаля, ваша кружка как новая!
5. Она, наверное, сама привязала ёмкость с водой себе на спину
9. В городе часто не хватает общественных туалетов. Предлагаю возле каждой водосточной трубы установить такой вот писуар
10. Если вы одинаково ненавидите всех троих своих детей, то данные качели обязательно следует изготовить
12. Лист слишком маленький, лучше взять целый лист гипсокартона, тогда в тени будете находиться не только вы, но и вся бригада
13. Забыли столовые приборы? Немного фольги, скотча (см. ниже) и пластиковые огрызки всегда смогут выручить в трудной ситуации
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