Что там с яичком? Порция странных ситуаций, связанных с МТС

Теле2, Мегафон и Билайн, вы не расслабляйтесь. Сегодня косячит МТС, но и на другие операторы маразмов скопилось на полноценные посты. От неработающих помощников до криворуких монтажников, руководствующихся принципом "И так сойдёт". МТС, так не пойдёт, работай нормально!

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2. Бич всех банков и операторов связи — это недопомощники. Интересно, есть ли люди, которым они помогли? 0 Источник:

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4. Дело говорит 0 Источник:

5. Глюк у МТС. Баланс -14 рублей превратился в это 0 Источник:

6. МТС, см. выше 0 Источник:

7. Альфа-банк и МТС подкалывают друг друга 0 Источник:

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9. Когда приехали ребята проводить интернет. Так фигово сделать мало кто может, но они могут 0 Источник:

10. Привет из девяностых 0 Источник:

11. Везде продолжают встречаться странные артефакты 0 Источник:

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14. МТС, это даже не смешно, это тупо 0 Источник:

15. Уровень рекламы: МТС 0 Источник: