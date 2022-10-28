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Что там с яичком? Порция странных ситуаций, связанных с МТС

Что там с яичком? Порция странных ситуаций, связанных с МТС

Автор:
28 октября 2022 18:08
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   мобильные операторы   мтс   подборка   странное   
2264
16
Теле2, Мегафон и Билайн, вы не расслабляйтесь. Сегодня косячит МТС, но и на другие операторы маразмов скопилось на полноценные посты. От неработающих помощников до криворуких монтажников, руководствующихся принципом "И так сойдёт". МТС, так не пойдёт, работай нормально!
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   мобильные операторы   мтс   подборка   странное   
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21  комментарий
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2k
MPEG-8 46 минут назад
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176
Ffffff Ffffffffff 7 минут назад
У меня номер мтс как бы не соврать, лет 15 назад, наверное. Когда только в Саратове он появился, сразу купила и вот до сих пор с ним, он мне, как родной. Но, тем не менее, все эти операторы хитрые жуки.
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51k
Олег 8 минут назад
чупачупс на помойке нашел дискетку с древними баянами
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39k
Бабай 19 минут назад
Это пост типа МТС с днём рождения поздравить? 29 лет аж сегодня исполнилось.
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3k
wladimirb Полчаса назад
Задолбали автоответчиком, который врубается с первого гудка и не дает дозвониться до абонента.
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1k
SoulSeeker Полчаса назад
Главное чтобы своей дивполитике не изменяли и Бог с ними...
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23k
Влад Час назад
МТС дважды поднимала тарифы. ФАС признала их необоснованными и потребовала снизить ( https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/10/12/945163-fas-oshtrafuet-mtshttps://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/10/12/945163-fas-oshtrafuet-mts ). Да пох, они подняли их опять.
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3k
Константин Час назад
Зато качество связи и покрытие интернетом у них лучшее. Ушел от яиц в теле2, оттуда в йоту - теле2 вообще помойка, йота лучше, но до яиц ей очень далеко.
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−1
YotaRussia Константин Полчаса назад
Привет! Как понимаем, при пользовании нашей сим-картой замечали сложности с интернетом в каких-то локациях? А можете, пожалуйста, прислать их адреса или координаты нам в личные сообщения нашей группы ВК и ваш номер телефона. Проверим работу базовых станций и примем меры, чтобы исправить там ситуацию, совсем не хотим отставать!
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28k
Андрей Иванов Час назад
Сделали бы акцию - внеси на счёт 1000 р и получи пачку в подарок
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35k
turyst Час назад
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26k
Юрьевич Час назад
МТС всегда славились жульничеством. В 2000-х только ленивый не ловил их за руку за списывание денег со счёта.
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