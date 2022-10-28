Что там с яичком? Порция странных ситуаций, связанных с МТС

2264
16
Теле2, Мегафон и Билайн, вы не расслабляйтесь. Сегодня косячит МТС, но и на другие операторы маразмов скопилось на полноценные посты. От неработающих помощников до криворуких монтажников, руководствующихся принципом "И так сойдёт". МТС, так не пойдёт, работай нормально!
2.
Бич всех банков и операторов связи — это недопомощники. Интересно, есть ли люди, которым они помогли?
×
×
9.
Когда приехали ребята проводить интернет. Так фигово сделать мало кто может, но они могут
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Остановки: от полной дичи до очень крутых
- Каждый день что-нибудь новенькое: двери
- Один хуже другого: пост о мобильных операторах
- Пост попоболи электриков и слаботочников
- Жизненные ситуации, в которых оказывался каждый из нас
Новости партнёров
реклама