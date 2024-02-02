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Косячит кто-то другой, а стыдно почему-то мне

Косячит кто-то другой, а стыдно почему-то мне

Автор:
02 февраля 2024 19:26
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   неловкий момент   подборка   странное   стыд   
3893
19
Подборка лютейшей дичи, которая случилась с героями поста. Эти люди по-настоящему знают, что означается выражение "неловко получилось".
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Метки: Прикол   Юмор   неловкий момент   подборка   странное   стыд   
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10  комментариев
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37k
АнтонПолднев Час назад
Фотки с футболкамм по ходу из-за бугра. А значит они понимают, что написано и это осознанный выбор.
А эту байку Паша Воля рассказывал в Камеди ещё лет десять назад.
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29k
Егор Полчаса назад
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10k
booz223 Полчаса назад
Деградация IQ до -80-го уровня...
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5k
Искандер 37 минут назад
Фотка №11. При покупке огурцов прикупить презики- это оригинально! Если мужик покупал, то видимо втайне от жены, если женщина, то перестраховывается, чтоб не залететь!
Напомнило анекдот:
Жена послала мужа в аптеку за скипидарной мазью. Он решил прикупить попутно презервативы, а то в машине кончились. Аптекарша выдавая товар, заметила:- У кого то сегодня будут незабывемые впечатления!
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3k
Александр Долматов 43 минуты назад
А шо не так? Лесбиянки это же те, кто спит с женщинами?
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3k
Froll 51 минуту назад
А с другой стороны мужик от страха решит стрелять на опережение.
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17k
a_komolow Час назад
Комментарий к фото
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
12 ... ну, сорри, ёпта))
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