Косячит кто-то другой, а стыдно почему-то мне

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Подборка лютейшей дичи, которая случилась с героями поста. Эти люди по-настоящему знают, что означается выражение "неловко получилось".
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А эту байку Паша Воля рассказывал в Камеди ещё лет десять назад.
Напомнило анекдот:
Жена послала мужа в аптеку за скипидарной мазью. Он решил прикупить попутно презервативы, а то в машине кончились. Аптекарша выдавая товар, заметила:- У кого то сегодня будут незабывемые впечатления!