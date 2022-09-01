Потрясающие идеи, которые неплохо бы было реализовать

1962
15
От балконного входа до похоронных приколов. Подборка разноплановых задумок, отличающихся простотой и гениальностью.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Всегда есть нюанс... а порой и не один
- В нашем доме поселился замечательный сосед: всё о добрососедстве
- Подростки не поймут, а взрослые не расскажут
- Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
- Качели нездорового человека: убойные концепты
Новости партнёров
- Забежать в магазин, прокричав: "Какой сейчас год?". Услышав ответ, выбежать с криком "Сработало!";
- Купить попугая. Научить его произносить "Помогите! Меня превратили в попугая!"
Рулетка ведь, когда свою ленту втягивает и разгоняется, страшнее ножа становится.