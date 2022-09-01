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Потрясающие идеи, которые неплохо бы было реализовать

Потрясающие идеи, которые неплохо бы было реализовать

Автор:
01 сентября 2022 20:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   идеи   интересное   подборка   прикол   реализация идей   хитрости   
1962
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От балконного входа до похоронных приколов. Подборка разноплановых задумок, отличающихся простотой и гениальностью.
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Метки: Юмор   идеи   интересное   подборка   прикол   реализация идей   хитрости   
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6  комментариев
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19k
homerchik 41 минуту назад
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Vovan Petroff 2 минуты назад
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13k
Anthonyus 9 минут назад
Комментарий к фото
Предаваться зависти или гневу весь вечер неинтересно.
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22k
Егор 10 минут назад
- Зайти в лифт и спросить у пассажиров: "Вам, наверное, интересно, зачем я вас всех тут собрал?";
- Забежать в магазин, прокричав: "Какой сейчас год?". Услышав ответ, выбежать с криком "Сработало!";
- Купить попугая. Научить его произносить "Помогите! Меня превратили в попугая!"
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3k
Бровеносец в потёмках 51 минуту назад
Мой друг говорил: От инфаркта не убежишь!
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126k
Аааа 58 минут назад
Об занавеску из рулеток не страшно порезаться?
Рулетка ведь, когда свою ленту втягивает и разгоняется, страшнее ножа становится.
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