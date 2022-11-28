FISHKINET
Сообщество Юмор 15999 постов • 3207 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Хорошо, что не передаётся воздушно-капельным путём. Всё о тупости

Хорошо, что не передаётся воздушно-капельным путём. Всё о тупости

Автор:
28 ноября 2022 18:20
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   идиотизм   подборка   странное   тупость   
2709
17
Подборка ситуаций, в которые могли попасть глупые люди. Одни изо всех сил стараются выглядеть тупыми, тогда как другим повезло — они такими родились.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   идиотизм   подборка   странное   тупость   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Сергей Семенов 45 минут назад
Прекрасный вариант от дождя ))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
564
Миха 16 минут назад
шашки и плёнка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
Snoolip 44 минуты назад
Тупость плохо, но вот когда очень умный, но е*анутый.........это вообще жесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
lafonten 52 минуты назад
Тупость надо возвести ранг смертных грехов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва Час назад
действительно, лошара, монитор не откалибровал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
sssss3 2 часа назад
Без тупых было бы скучно жить, ну вот над кем тогда потешаться-то???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121555



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 интересных фотографий любопытных вещей
17 интересных фотографий любопытных вещей
25 редких фотографий наших звёзд, которые перенесут вас в прошлое не хуже машины времени
25 редких фотографий наших звёзд, которые перенесут вас в прошлое не хуже машины времени
Набирающие популярность в сообществах
Пума похитила собаку у хозяина на холмах Голливуда
Пума похитила собаку у хозяина на холмах Голливуда
Как поплатилась за свои неосторожные слова в адрес Сталина его секретарь?
Как поплатилась за свои неосторожные слова в адрес Сталина его секретарь?
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Loading 90%

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#Прикол#интересное#дтп#автомир#криминал#подборка#смертельное дтп
#Юмор#факты#интересно#страна#Россия#животные#Жизнь#футбол#дети#сво
#фотографии#СССР#кино#картинки#автомобили#Приколы#аварии#авто аварии#позитив#Спорт
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и... Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение Что там с яичком? Порция странных ситуаций, связанных с МТС Что там с яичком? Порция странных ситуаций, связанных с МТС Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы Вы не поверите, но если пропускать рекламные объявления, то случится это. Показываю Вы не поверите, но если пропускать рекламные объявления, то случится это. Показываю Остановки: от полной дичи до очень крутых Остановки: от полной дичи до очень крутых

На что жалуетесь?

Вернуться