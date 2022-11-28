Хорошо, что не передаётся воздушно-капельным путём. Всё о тупости

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Подборка ситуаций, в которые могли попасть глупые люди. Одни изо всех сил стараются выглядеть тупыми, тогда как другим повезло — они такими родились.
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Чаще всего, с завода, идёт нетонированная.
И ты сам можешь выбрать то, что тебе нужно.
Тем более, законом не регламентируется тонировка козырьков кепок.
Хоть "в ноль" затонируй.
Калейдоскоп, инфовоин, ледоруб ТРОЦКОГО, йОЖЫК....