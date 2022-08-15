Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы

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В этой подборке не только из России, но также из Хорватии, Грузии и Азербайджана. Будут маленькие балконы и большие, изысканные и странные.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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--- Кабардино-Балкария
--- а-а-а! Кабардино-Балкарец!
или зять показывает тёще новую квартиру: "вот прихожая, тут гостиная, здесь спальня, тут БУДЕТ балкон... ...да вы проходите! проходите!"
особенно если все три этажа - его
плюс комната, плюс веранда, плюс огромная терасса и портик вокруг входа
минус естественное освещение в квартирах
и всё это в обычной кирпичной хрущевке