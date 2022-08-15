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Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы

Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы

Автор:
15 августа 2022 15:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   балкон   балконы   подборка   прикол   странное   
10520
17
В этой подборке не только из России, но также из Хорватии, Грузии и Азербайджана. Будут маленькие балконы и большие, изысканные и странные.
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Источник:

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Метки: Юмор   балкон   балконы   подборка   прикол   странное   
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54  комментария
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3k
Сергей Семенов 8 часов назад
немного КБР (Нальчик) из личного
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7k
Погулять вышел 2 часа назад
В финке (или "в чухляшке", как любят говорить питерские) и канаде такого не встретишь.
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8k
Mowgley Z ⚔ 3 часа назад


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429
Hryundel Mowgley Z ⚔ Час назад
А где его или её владелец этих труселей?
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19k
homerchik 4 часа назад
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43
Чел 5 часов назад
у балкона есть балкон? такого я еще не видел.
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4k
Dimon_ 5 часов назад
Комментарий к фото
--- ты откуда?
--- Кабардино-Балкария
--- а-а-а! Кабардино-Балкарец!
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4k
Dimon_ 5 часов назад
Комментарий к фото
зять тёще: "мама, пройдите на балкон, а то в комнате душно!")

или зять показывает тёще новую квартиру: "вот прихожая, тут гостиная, здесь спальня, тут БУДЕТ балкон... ...да вы проходите! проходите!"
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39k
jonnyD 5 часов назад
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58k
Александр 6 часов назад
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 6 часов назад
я думаю это "курительная комната"

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299
Seryi_spb АнтонПолднев 2 часа назад
Будуар - в переводе с французского обижательная комната.
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665
Бухтей 7 часов назад
17 внушаетЬ
особенно если все три этажа - его
плюс комната, плюс веранда, плюс огромная терасса и портик вокруг входа
минус естественное освещение в квартирах
и всё это в обычной кирпичной хрущевке
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7k
Дети откопали осла 7 часов назад
Вот так не должны выглядеть балконы !
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889
Просто прохожий 8 часов назад
Судить и наказывать очень жестко всех самостройщиков, или чиновников кто разрешил пристройку или узаконил существующую. Восстановление здания и все расходы за счет самостройщиков. Ну и разумеется выселение без предоставления жилья и без компенсации. Ну и главное срок отсидки в колонии 5-10 лет, если с разрушениями и жертвами 15-20 лет.
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55
vitros666 info-kozirev 3 минуты назад
А я вот поддерживаю ваше мнение.
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1k
RaiJu 8 часов назад
последний прикольно, он не только балкон сделал, но и облагородил входную группу, даже для второго этажа балкон увеличил
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−3
Александр RaiJu 7 часов назад
Думаю наверху тоже он.
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0
Александр RaiJu 6 часов назад
для третьего
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19k
homerchik 8 часов назад
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