«Ты то, что ты ешь»: люди показали, что они едят и как при этом выглядят

Естественно, на девушку обрушился шквал комментариев с разными предположениями, почему же она так выглядит, но Тоня всё расставила по своим местам:

Ребята, глистов у меня нет! Анализы хорошие. Да, уже родила, да до 30 лет дожила! Питаюсь я хорошо, разнообразно и не только пышками. Спасибо, что беспокоитесь. Я в такой форме всю жизнь. Да, и моя мама в 60 лет точно такая же. Негатив оставьте при себе.