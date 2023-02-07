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«Ты то, что ты ешь»: люди показали, что они едят и как при этом выглядят

«Ты то, что ты ешь»: люди показали, что они едят и как при этом выглядят

Автор:
07 февраля 2023 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Ты то   Юмор   забавно   люди   фигура   флешмоб   что ты ешь   
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Есть такие люди-ведьмы, которые, что ни съедят, всё не впрок, как говорится. То есть абсолютно, абсолютно (!) никакие калорийные, вредные и вкусные блюда не портят их фигуру. Именно на эту тему и запустила тред пользовательница Твиттера под ником Tonia Smelova под кодовым названием «Что я ем/как я при этом выгляжу». И некоторое время всё шло по плану.

А потом пришли люди с чувством юмора (и всё испортили — нет). И началось веселье, буквально показывающее, что значит выражение: «Ты то, что ты ешь».


А началось всё вот с этого самого сравнения

×
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Естественно, на девушку обрушился шквал комментариев с разными предположениями, почему же она так выглядит, но Тоня всё расставила по своим местам:

Ребята, глистов у меня нет! Анализы хорошие. Да, уже родила, да до 30 лет дожила! Питаюсь я хорошо, разнообразно и не только пышками. Спасибо, что беспокоитесь. Я в такой форме всю жизнь. Да, и моя мама в 60 лет точно такая же. Негатив оставьте при себе.


И ничто не предвещало беды

Изначально, красивые и стройные люди делились фотографиями аппетитной еды и поджарых тел.


Люди демонстрировали своё природное превосходство над едой

Шик, блеск, красота и завидушки! Ну честно, это же крутая победа в природной лотерее стройного тела!


Но потом что-то пошло не так, и тред стал с юморным уклоном

Эта «кошочка» утверждает, что выглядит она, как богиня. А мы не можем не согласиться с ней!


Дамблод знает толк во вкусняшках!


Майор Гром тоже показал, что никакая шаверма ему не страшна


От любителя семечек


Нашлась смелая девушка, которая показала боль тысяч людей

Эти снимки скорее несколько выделяются из общего потока шуточек. Да, есть люди, которые набирают вес, только подышав водой. Держитесь, ребята, мы с вами!


Этот парень с юмором на ты


Этот парень раскрыл нам всем настоящую правду о себе:

Я не татарин, совсем нет!


Эй, любителе печенек! Вы выглядите так же?


Абсолютно никакого подвоха!


Если вы вдруг подумали, что это какая-то подстава, то нет. Вот доказательства:

Что я ем/как при этом выгляжу — никакого подвоха!!


Не жидким хлебом единым жив человек!


Фаталити!

Считаем, что этот твит просто уложил на лопатки автора треда! 🙂


Если вы хотите быть таким же великолепным

С кетчупом ещё вкуснее

Берегите свои палочки, господа!

После новогодних мы такие же Чебурашки, только мандариновые

Боль, досада, разочарование, хомномном

С макарошками?

Источник:

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Метки: Еда   Ты то   Юмор   забавно   люди   фигура   флешмоб   что ты ешь   
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2  комментария
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28k
Levyathan Час назад
Ну блин, теперь весь день напевать буду, "с макарошками-с пюрешкой".
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ЦСКА 6 минут назад
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