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Пользователи Twitter устроили флешмоб, чтобы поддержать Высоцкую

Пользователи Twitter устроили флешмоб, чтобы поддержать Высоцкую

Автор:
11 мая 2023 10:40
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Твиттер   Юмор   высоцкая   интересное   кухня   поддержка   фото   
3326
15

Уже месяц русскоязычные пользователи куражатся над ведущей программы, но некоторые уже просят остановить эту травлю.

Чего уж греха таить, у каждого на кухне бывали неудачи. Не всегда ежедневные блюда похожи на произведение высокой кухни. На это обратил внимание сервис Яндекс.Еда и запустил флешмоб.

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Пользователи Twitter стали делиться своими кулинарными провалами.

В соцсетях даже Серябкина поделилась своей кулинарной неудачей.



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Метки: Еда   Твиттер   Юмор   высоцкая   интересное   кухня   поддержка   фото   
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24  комментария
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1k
Rool Час назад
всегда можно переснять если что то пошло не так, но это не про Высоцкую видимо...Лазерсон такой же ;)
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1k
b_e_l_i_a_l 6 минут назад
а теперь, пускай жрут это! жрите, твари!
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906
idhr 8 минут назад
Для меня это персонаж из серии "кто это вообще такой?, ну то-есть что мы про этого персонажа знаем, сильно не первая жена Михалкова-Кончаловского. Актриса кино крупных ролей не знаю, то что видел, такое себе, но, как я в таких случаях говорю, Как хреновых актрисс, особенно российского периода у нас в стране ну очень много, так и хреновых режимссёров просто толпа, по этому, всякий раз видя на экране не качественно, не выразительно созданный образ, невозможно однозначно утверждать результат чего именно это ва данном случае, того-ли что режиссёр не смог справиться с бездарной актриссой, или же того, что бездарный режиссёр не сумел грамотно поставить задачу актриссе, но в общем как то так или так. Знаковых театральных постьановок с её участиенм тоже не могу вспомнить. Подитоживая получаеться, сильно не первая жена Михалкова кончаловского, ведущая кулинарного шоу телевидении, всё. Но шоу это, как имено шоу, в принципе вполне нормальное, было, гнода года 4 назад оно мне нравилось, мог посмотреть, с тех пор не смотрю не по тому, что разонравилось, а по тому, что не натыкался на него ...
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4k
Горожанин 11 минут назад
Высоцкую жалко!

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8k
Puans-on 13 минут назад
А за что её травят?
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8
Wolf Roy Puans-on 8 минут назад
За то, что травит телезрителей
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6k
perekrestok 16 минут назад
учился готовить по книге "О вкусной и здоровой пище". Было у меня два издания 50-х и 80-х годов. Там все написано: чего и сколько куда класть, как смешивать и сколько готовить на сковороде или в духовке и при какой температуре. Если очень постараться то можно еду испортить. но если соблюдать все рекомендации то все получается, пусть и не с первой попытки. Ну а когда сам что то изобретаешь то если использовать мозги и прошлый опыт то тоже получается нормально.
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1k
Kra Полчаса назад
Да кому-то эфирное время Высоцкой, видимо, понадобилось... Иного повода для травли не вижу
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6k
ekarataev Полчаса назад
Выглядит как парад ЛГБТ или понты уголовников, типа давайте смотрите какие мы мудилы.
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68k
Татьяна Юсова Полчаса назад
А что случилось? Какая предыстория?
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1k
Nick 43 минуты назад
Высокая Хукня
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1k
raael13 45 минут назад
Что вообще про неё можно сказать хорошего ? Еда под её брендом сомнительная, способность к кулинарии тоже.
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1k
Ярик 46 минут назад
Самое умное что было в голове у Юлии, это член Андрея Кончаловского
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8
Wolf Roy Ярик 7 минут назад
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10k
Григорий Бабкин 47 минут назад
Ну да. Ей конечно же очень интересно, что о ней думает быдло.
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348
Александр 51 минуту назад
Да ей "по барабану", так что никто никого не "затравил".
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13k
Kostick Час назад
поддержать это чучело? да за те бабки, которые оно получает, давно должна переплюнуть всех мишленовских поваров. рукожопая, суетливая, с рецептами, что содержат ингредиенты всяко не рассчитанные на абсолютное большинство населения.. в пекло диапроектор.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Не понимаю, а чего привязались-то? Бога ради, готовьте по своим рецептам и рецептам своих бабушек, не спеша, неторопливо. Типа, эти шоу обязательны к просмотру и исполнению?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
333211



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