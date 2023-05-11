Пользователи Twitter устроили флешмоб, чтобы поддержать Высоцкую

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Уже месяц русскоязычные пользователи куражатся над ведущей программы, но некоторые уже просят остановить эту травлю.
Чего уж греха таить, у каждого на кухне бывали неудачи. Не всегда ежедневные блюда похожи на произведение высокой кухни. На это обратил внимание сервис Яндекс.Еда и запустил флешмоб.
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Пользователи Twitter стали делиться своими кулинарными провалами.
В соцсетях даже Серябкина поделилась своей кулинарной неудачей.
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