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Сотрудник Андрея Малахова честно рассказал, как все устроено на передаче на самом деле

Сотрудник Андрея Малахова честно рассказал, как все устроено на передаче на самом деле

Автор:
08 июля 2022 09:37
Метки: Малахов   Пусть Говорят   Твиттер   интересно   первый канал   передача   прикольно   прямой эфир   фото   
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Слава Тихонов рассказал, как все устроено на передаче у Малахова. Мы собрали высказывания сотрудника, чтобы вы тоже прониклись закулисной атмосферой Первого и телеканала Россия.

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Слава поделился, с чего начинается работа над историей: "Все истории в таких ток-шоу правдивы. Задача редакции: найти историю, найти и уговорить будущих героев на участие в съёмке, довезти их до студии, и постараться по максимуму накалить драматургию на площадке. В редакциях ПГ и ПЭ по 6-7 бригад, по 5-6 человек в каждой. Каждая бригада должна снять по одному выпуску в неделю. Форс-мажоры — частое явление, поэтому бригад на всякий случай больше, чем недельных эфиров".


Оказывается, почти все, действительно, выходит в прямом эфире: "За редким исключением все эфиры (в том числе "Прямой эфир") идут в записи. Иногда пишется по 3-4 программы за день. Отснятый выпуск про Диану Шурыгину месяц лежал "консервой", потому-что никто на её успех не ставил".

Про гонорары рассказал отдельно: "простые" герои из глубинки готовы и за 20 тысяч выворачивать "грязное белье". Для них цель - побывать в Москве. А вот "звездные" гонорары гораздо больше. Гоген Солнцев, например, хотел 200 тыс рублей. Все зависит от масштаба звезды.


""Пусть Говорят" и "Прямой Эфир" (иногда аналогичные ток-шоу на НТВ) непримиримые конкуренты. Перекуп и похищение будущих героев — нормальная практика. Иногда людям буквально говорят, что везут на Первый канал, а везут в студию России-1", - рассказывает сотрудник.

"Почему я там работал? Потому-что поначалу часть программ РЕАЛЬНО помогала людям. Благодаря нашим эфирам предавались огласке истории, которые в ней нуждались (мы сняли 13 эфиров про сестёр Хачатурян), встречались разлучённые семьи, анорексички толстели, толстые худели", - подытожил Слава.


*Инстаграм* запрещен в РФ


А вы верите в историю парня, что так все реально и работает?

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Малахов   Пусть Говорят   Твиттер   интересно   первый канал   передача   прикольно   прямой эфир   фото   
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14  комментариев
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Вот это вот говно надо запретить. И не потому что, оно идет в прайм-тайм. И не потому, что на телевидении замыливают гениталии, молочные железы и анусы, а в этих передач в открытую обсуждается виды половой жизни животных. Нет, дело не в этом. Дело в том, что у неокрепших умов возникает мнение, что вот это все нормально. Вот это и есть реальная жизнь, а не ее маргинальная изнанка.
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25k
blus Полчаса назад
Чем отличается телевидение от ночного горшка? В горшке видимость лучше...
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7k
Владимир Полчаса назад
Эту парашу вообще кто-то смотрит?)
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8k
Dabus 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
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15k
Вася 57 минут назад
видать куево у педерачки дела пошли, раз такую говнорекламу зарядили..
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19k
babuby 58 минут назад
Верим, не верим,.... Но нельзя отрицать что только таким образом помойки, типа этих передач, и могут работать.
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21k
Слепой Пью 58 минут назад
Даже упоминать про это дерьмо - западло, как говорили в моём детстве.
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6k
klop Час назад
Как мне это нравиться:
// "Почему я там работал? Потому-что поначалу часть программ РЕАЛЬНО помогала людям. //

Да денег ты хотел и славы чтобы перед дружками рассказывать что работаешь в этом говно-шоу и лицезреешь Малахова.
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Спелая кукурузинка

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