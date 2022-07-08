Сотрудник Андрея Малахова честно рассказал, как все устроено на передаче на самом деле

Слава Тихонов рассказал, как все устроено на передаче у Малахова. Мы собрали высказывания сотрудника, чтобы вы тоже прониклись закулисной атмосферой Первого и телеканала Россия.
"Тут такие дела, я же пять лет работал в редакции у Малахова (три года на Первом, два года на России). Наверняка многим интересно как там всё устроено. Поехали"
Слава поделился, с чего начинается работа над историей: "Все истории в таких ток-шоу правдивы. Задача редакции: найти историю, найти и уговорить будущих героев на участие в съёмке, довезти их до студии, и постараться по максимуму накалить драматургию на площадке. В редакциях ПГ и ПЭ по 6-7 бригад, по 5-6 человек в каждой. Каждая бригада должна снять по одному выпуску в неделю. Форс-мажоры — частое явление, поэтому бригад на всякий случай больше, чем недельных эфиров".
"Рейтинги — это всё. Отслеживаются десятые доли долей (простите) и рейтингов, чтобы понять что сейчас интересует зрителя. Бригады денежно мотивированы снять самую рейтинговую программу за месяц"
Оказывается, почти все, действительно, выходит в прямом эфире: "За редким исключением все эфиры (в том числе "Прямой эфир") идут в записи. Иногда пишется по 3-4 программы за день. Отснятый выпуск про Диану Шурыгину месяц лежал "консервой", потому-что никто на её успех не ставил".
"Но есть постановки Гогена Солнцева и похожие. Этот чел сам нанимает актёров, репетирует с ними, а потом на голубом глазу продаёт их редакциям. Он делает вид, что это правда, редакторы делают вид, что верят ему. Все счастливы, рейтинги зашкаливают"
Про гонорары рассказал отдельно: "простые" герои из глубинки готовы и за 20 тысяч выворачивать "грязное белье". Для них цель - побывать в Москве. А вот "звездные" гонорары гораздо больше. Гоген Солнцев, например, хотел 200 тыс рублей. Все зависит от масштаба звезды.
""Пусть Говорят" и "Прямой Эфир" (иногда аналогичные ток-шоу на НТВ) непримиримые конкуренты. Перекуп и похищение будущих героев — нормальная практика. Иногда людям буквально говорят, что везут на Первый канал, а везут в студию России-1", - рассказывает сотрудник.
"Разумеется, драки на площадке приветствуются. Каюсь, как-то накручивая одного ревнивого мужика, я заработал себе соответствующую ачивку. Программа может и не дать рейтинг, но тебя не забудут похвалить за пролитые в студии кровь и слёзы"
"В редакциях ток-шоу бешеная текучка. Стрессовая работа с 11 утра и "до упора", к тому же вынуждающая к притворству и двоемыслию. Больше всего было девочек из регионов, готовых на всё, чтобы прикоснуться к телевизионной жизни. Я почти всегда был един
"Почему я там работал? Потому-что поначалу часть программ РЕАЛЬНО помогала людям. Благодаря нашим эфирам предавались огласке истории, которые в ней нуждались (мы сняли 13 эфиров про сестёр Хачатурян), встречались разлучённые семьи, анорексички толстели, толстые худели", - подытожил Слава.
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А вы верите в историю парня, что так все реально и работает?
Источник:
АНТИФИШКИ
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// "Почему я там работал? Потому-что поначалу часть программ РЕАЛЬНО помогала людям. //
Да денег ты хотел и славы чтобы перед дружками рассказывать что работаешь в этом говно-шоу и лицезреешь Малахова.