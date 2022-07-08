Сотрудник Андрея Малахова честно рассказал, как все устроено на передаче на самом деле

"Почему я там работал? Потому-что поначалу часть программ РЕАЛЬНО помогала людям. Благодаря нашим эфирам предавались огласке истории, которые в ней нуждались (мы сняли 13 эфиров про сестёр Хачатурян), встречались разлучённые семьи, анорексички толстели, толстые худели", - подытожил Слава.

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А вы верите в историю парня, что так все реально и работает?