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Самые странные и жуткие снимки, сделанные лесными фотоловушками

Самые странные и жуткие снимки, сделанные лесными фотоловушками

Автор:
30 октября 2023 13:35
Сообщество : Животные
Метки: животные   крипота   лес   необычные снимки   ночной лес   странные кадры   фотоловушка   фотоловушка. животные   фотоловушки   
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Охотничьи фотокамеры, которые устанавливаются в лесу и срабатывают от движения, иногда преподносят сюрпризы. Благодаря им можно увидеть, чем занимаются животные в отсутствие людей. Но имейте в виду: иногда в кадр попадают не только животные...

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В засушливые месяцы лес очень заражен клещами, что иногда даже приводит к гибели молодых оленей. Опоссумы любят поедать клещей. Эта фотография с камеры слежения показывает, как работает природный баланс.



«Камера делает 3 снимка каждый раз, когда обнаруживает движение. Эта штука появляется только на одной из трех фотографий. Не понимаю почему. Не говорю, что это призрак, потому что я не верю в это, просто странно».


«Вы в полной безопасности, если не забываете давать ему по дюжине девственниц каждые две недели. В качестве дополнительного бонуса он будет охранять ваши земли и подружится с вами, если вы будете время от времени подбрасывать ему сердце единорога».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   крипота   лес   необычные снимки   ночной лес   странные кадры   фотоловушка   фотоловушка. животные   фотоловушки   
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Кристофер Робин Час назад
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Типа граф Час назад
Еноты просто умора )))
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