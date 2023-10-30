Самые странные и жуткие снимки, сделанные лесными фотоловушками

Охотничьи фотокамеры, которые устанавливаются в лесу и срабатывают от движения, иногда преподносят сюрпризы. Благодаря им можно увидеть, чем занимаются животные в отсутствие людей. Но имейте в виду: иногда в кадр попадают не только животные...
В засушливые месяцы лес очень заражен клещами, что иногда даже приводит к гибели молодых оленей. Опоссумы любят поедать клещей. Эта фотография с камеры слежения показывает, как работает природный баланс.
3. Любопытные волки с опаской осматривают фотоловушку (выглядит как обложка музыкального альбома)
10. «Кадр с камеры слежения в доме моих покойных бабушки и дедушки, которым никто не пользуется»
«Камера делает 3 снимка каждый раз, когда обнаруживает движение. Эта штука появляется только на одной из трех фотографий. Не понимаю почему. Не говорю, что это призрак, потому что я не верю в это, просто странно».
15. «Камера наблюдения запечатлела странное изображение. Я знаю, что на нашем участке развеян прах предыдущего владельца»
16. «Снимок сделан на участке друга. Он говорит, что рядом с этим местом ему всегда не по себе»
19. «Фото с камеры наблюдения, сделанное после того, как было вырыто озеро. Команда охотников за привидениями назвала это "людьми-деревьями"»
«Вы в полной безопасности, если не забываете давать ему по дюжине девственниц каждые две недели. В качестве дополнительного бонуса он будет охранять ваши земли и подружится с вами, если вы будете время от времени подбрасывать ему сердце единорога».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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