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30 кошмаров, которые подкинула природа-мать

30 кошмаров, которые подкинула природа-мать

Автор:
04 мая 2022 18:37
Сообщество : Картинка дня
Метки: creepy   аж мурашки по телу   животные   жутковато   картинка дня   кошмарные   кошмарные создания   крипота   муражки по коже   
5778
31
Мир может быть страшным и пугающим местом. Но иногда то, что нас пугает, одновременно и завораживает: на некоторых жутковатых монстров, выглядящих как исчадие ада, просто невозможно не любоваться! Вот несколько фотографий в подтверждение.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: creepy   аж мурашки по телу   животные   жутковато   картинка дня   кошмарные   кошмарные создания   крипота   муражки по коже   
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29  комментариев
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61k
Опиум для народа 5 часов назад
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3k
Valey 57 минут назад
Вот этих товарищей забыли упомянуть

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6k
Кузнец душ. 57 минут назад
У любой совы глаза от фото вспышки красные получаются а ещё у белок.
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760
anton 2 часа назад
Не может красная улитка быть безобидной...
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49
Витаминка 4 часа назад
Доставка закуски к пиву своим ходом
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456
татьяна 4 часа назад
тьфу
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 4 часа назад
Ммм... Австралия)
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10k
? ? ? 4 часа назад
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13
Тамара Коршунова 5 часов назад
Но паук в наушниках может напугать. И мышку - жалко.
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36k
Эльза Вайнц 6 часов назад
Комментарий к фото
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640
Змей Горыныч 6 часов назад
Мухоловка. Весьма полезная животина против тараканов.
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956
Шурман 7 часов назад
Интересно а есть их можно ? приготовить с сельдереем , морковкой , петрушкой , с белым вином :) что то у меня уже фантазия разыгралась :) Понимаю что не раки но все же :)
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67
Дмитрий Шурман 5 часов назад
Можно, вполне вкусные крабы, не Камчатские конечно но тоже очень вкусно.
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145
Andrew Belaks apqurhf 4 часа назад
Да, зато некоторые достаточно ''развились'' что бы занудствовать в коментах по любому поводу)
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