30 кошмаров, которые подкинула природа-мать

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Мир может быть страшным и пугающим местом. Но иногда то, что нас пугает, одновременно и завораживает: на некоторых жутковатых монстров, выглядящих как исчадие ада, просто невозможно не любоваться! Вот несколько фотографий в подтверждение.
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4. "Поднялся на чердак и оказалось, что в моём доме, рядом со мной, живёт какой-то ползающий монстр"
8. "Утром вышел на работу, надел наушники, почувствовал что-то пушистое в ухе. Посмотрел, а в наушниках летучая мышь"
10. Центральноамериканская ушастая сова известна красным отблеском глаз, который часто ассоциируется с дьяволом
11. Мотылек Creatonotos Gangis разворачивает свои "карандаши для волос", чтобы распространять феромоны
13. Гикори рогатый дьявол. Самая большая гусеница в мире. Превращается в царственного мотылька. Может вырасти до 15 см в длину и совершенно безвреден. Но напугать может сильно
27. Это выглядит как сцена из фильма. Шесть водяных смерчей одновременно в Мексиканском заливе
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пы.Сы. Пока никто не видит, по башке и в пароварку)