30 кошмаров, которые подкинула природа-мать

Мир может быть страшным и пугающим местом. Но иногда то, что нас пугает, одновременно и завораживает: на некоторых жутковатых монстров, выглядящих как исчадие ада, просто невозможно не любоваться! Вот несколько фотографий в подтверждение.

0

1. Рыба-удильщик, выброшенная на берег 0 Источник:

×

×

2. Осиное гнездо, выросшее вокруг прожекторов на гараже 0 Источник:

3. Мужчина нашёл в наушниках огромного паука. Просто зачесалось в ухе... 0 Источник:

4. "Поднялся на чердак и оказалось, что в моём доме, рядом со мной, живёт какой-то ползающий монстр" 0 Источник:

5. "В моём унитазе живёт водяная змея" 0 Источник:

6. "Играл в видеоигры, когда услышал звуки слева от себя. Оглянулся и увидел это" 0 Источник:

7. Кокосовых крабов привлекает запах еды 0 Источник:

8. "Утром вышел на работу, надел наушники, почувствовал что-то пушистое в ухе. Посмотрел, а в наушниках летучая мышь" 0 Источник:

9. Не забудьте проверить свою гарнитуру VR на наличие пауков 0 Источник:

10. Центральноамериканская ушастая сова известна красным отблеском глаз, который часто ассоциируется с дьяволом 0 Источник:

11. Мотылек Creatonotos Gangis разворачивает свои "карандаши для волос", чтобы распространять феромоны 0 Источник:

12. Просто ягуар. Зверюга! 0 Источник:

13. Гикори рогатый дьявол. Самая большая гусеница в мире. Превращается в царственного мотылька. Может вырасти до 15 см в длину и совершенно безвреден. Но напугать может сильно 0 Источник:

14. Найдено в гнезде орлиной гарпии 0 Источник:

15. Гриб "Пальцы мертвеца" 0 Источник:

16. "Обнаружил это в своей квартире, когда жил в Японии. Они быстрые" 0 Источник:

17. Потолочная змея 0 Источник:

18. Нашествие пауков на палатку 0 Источник:

19. Лось в тумане 0 Источник:

20. "Поймал эту бурю над полем подсолнухов. Что-то инфернальное" 0 Источник:

21. Маленький клещ сосёт большого 0 Источник:

22. Цапля не прочь полакомиться крокодилом на ужин 0 Источник:

23. Эти окаменелые существа выглядят так, будто прибыли с другой планеты 0 Источник:

24. Самый металлический угорь 0 Источник:

25. Аллигатор-меланист и аллигатор-альбинос 0 Источник:

26. Эта мурена пыталась проглотить иглобрюха 0 Источник:

27. Это выглядит как сцена из фильма. Шесть водяных смерчей одновременно в Мексиканском заливе 0 Источник:

28. Австралийские проблемы 0 Источник:

29. Старый приятель 0 Источник: